Für Anwohner Joachim Mehlhorn ist das Gitter-Geviert ein Schandfleck, der seiner Meinung nach zu einem erheblichen Wertverlust der Immobilien an der Stargarder Straße führt. (Christian Kosak)

Joachim Mehlhorn nimmt kein Blatt vor den Mund. Der Burgdammer spricht von einem Guantanamo-Käfig. Das umstrittene US-Gefangenenlager kommt ihm in den Sinn, wenn er aus seinem Wohnzimmerfenster hinüber zur Grundschule an der Stargarder Straße in Burgdamm blickt. Auf der Rasenfläche davor steht ein mächtiges Gitter-Geviert, das einen Bolzplatz für die Schülerinnen und Schüler einzäunt, der bislang noch nie benutzt worden ist. Denn auch die Schulleitung kann sich bislang nicht so recht mit dem „Neubau“ anfreunden, der zudem Unfallgefahren birgt.

Die rund 200 Quadratmeter große Spielfläche unmittelbar neben der Fahrbahn soll als Ersatz für den bisherigen Bolzplatz auf dem Schulgelände dienen, der Mobilbauten für den Unterricht weichen musste. „Seit rund einem dreiviertel Jahr warten wir auf diese Alternative“, sagt Schulleiterin Sabrina Aksen. Sie unterstreicht, dass es im Zuge der Planung für das neue Fußballfeld Gespräche mit Nachbarn gegeben habe. Die allerdings leider ergebnislos verlaufen seien, sagt Joachim Mehlhorn. Obwohl er bei einer Begehung des Schulhofes auf „geeignete Flächen“ hingewiesen habe.

Schwere Verletzungen sind nicht ausgeschlossen

Aus Sicht der Schulleitung kamen diese Flächen jedoch nicht für einen alternativen Bolzplatz in Frage. Weil zum Beispiel der Fluchtweg von und zur Turnhalle für die Feuerwehr freizuhalten sei. Deshalb errichtete eine Gartenbaufirma im Auftrag des städtischen Haus- und Grundstücksverwalters Immobilien Bremen auf dem Rasenstreifen neben der Stargarder Straße den „Affenkäfig“, wie die Umzäunung der rund zehn mal 20 Meter großen Rasenfläche einschließlich stählerner Fußballtore von Bürgern inzwischen auch bezeichnet wird.

Das Gitter-Geviert, über das die Grundschüler den Ball mit strammem Schuss locker in Richtung Nachbars Garten dreschen könnten, birgt aber offensichtlich auch Unfallgefahren. Grund: Die stählernen vierkantigen Pfähle, an denen die Umzäunung befestigt ist, stehen auf der Innenseite. Also dort, wo gekickt und getobt wird. Schwere Verletzungen sind nicht ausgeschlossen, rasselt ein kleiner Ronaldo gegen die Zaunpfahlkanten.

Der mit dem Gitter gesicherte Bolzplatz sei auf Wunsch der Schule in Abstimmung mit der zuständigen senatorischen Behörde angelegt worden, erläutert IB-Pressesprecher Peter Schulz auf Anfrage. Verwendet wurden nach seinen Worten handelsübliche Zaunelemente, die auch anderswo als Einfriedungen genutzt würden und normalerweise keine weitere Sicherheitsüberprüfung erforderlich machten. Verständlich, wenn dahinter nur Büsche und Blumen wachsen. Den Hinweisen auf die mögliche Verletzungsgefahr für spielende Kinder werde jetzt aber die Unfallkasse nachgehen, bekräftigt Schulz. Darüber hinaus kündigte er an, dass die Spielfläche des Bolzplatzes eventuell vergrößert und der Zaun noch erhöht werde. „Wir streben eine vernünftige Lösung an“, sagte der IB-Sprecher.

Ein Schandfleck

Das wäre nach den Worten von Sabrina Aksen ganz im Sinne der Schule. Aksen hat auch gegenüber dem Burglesumer Ortsamtsleiter Florian Boehlke versichert, dass der Bolzplatz nur unter Aufsicht und während der Schulzeit von den Burgdammer Grundschülern benutzt werden solle, die Zugangstüren ansonsten aber abgeschlossen blieben.

In einem Schreiben an Florian Boehlke hatte Joachim Mehlhorn zuvor moniert, dass der „Affenkäfig“ nur zehn Meter von seiner Grundstücksgrenze entfernt stehe und einen Schandfleck darstelle, der zu einem erheblichen Wertverlust der Immobilien an der Stargarder Straße führe. Mehrdorn: „Wer will schon einen Bolzplatz vor seinem Wohn- und Schlafzimmer haben.“

Die Kosten für das mit einem hohen Metallgitter rundum gesicherte Spielfeld belaufen sich nach Auskunft von Immobilien Bremen im Übrigen auf eine „mittlere vierstellige“ Summe – also auf rund 5000 Euro.