Die Berufsschule an der Alwin-Lonke-Straße bietet nach Meinung der Bildungsbehörde keine guten Rahmenbedingungen zum Lernen und Arbeiten. Das hat mit dem großen Sanierungsbedarf und dem Lehrermangel zu tun. (FR)

Grambke. Als ein „Sorgenkind“ der Bildungsbehörde hat Hans-Jürgen Iske, Mitarbeiter der Senatorin für Kinder und Bildung, die Berufsschule an der Alwin-Lonke-Straße bezeichnet. Der Beirat Burglesum hatte den Unterrichtsausfall an der Schule auf die Tagesordnung gesetzt. Das Thema war am Dienstag auch in der Fragestunde der Stadtbürgerschaft besprochen worden. Dort hatte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion geantwortet (wir berichteten). Iske lieferte den Beiratsmitgliedern nun noch detailliertere Informationen.

Er machte keinen Hehl daraus, dass die Berufsschule in Grambke weder ein besonders anregender Lernort für Schüler noch ein attraktiver Arbeitsplatz für Lehrer ist. „Es sind keine besonders rosigen Rahmenbedingungen.“ Als Grund nannte er den hohen Sanierungsbedarf des Gebäudes. Unter anderem sei der Trakt, in dem vor zwei Jahren ein Feuer ausgebrochen war, noch immer nicht saniert worden. Container dienen als Zwischenlösung. Auch die Sporthalle, die nach der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft in einem desolaten Zustand war, sei noch immer nicht wieder benutzbar. Das ändere sich allerdings im September, sagte Schulleiter Wolfgang Stutzinger, der ebenfalls an der Sitzung teilnahm, auf Nachfrage. Dann könne die Halle wieder genutzt werden.

Zum hohen Sanierungsbedarf kam im vergangenen Jahr der massive Ausfall von Unterrichtsstunden. Die Bauinnung und der Verband Baugewerblicher Unternehmer hatten Alarm geschlagen und auf die Situation hingewiesen, nachdem mehrere Auszubildende ihre theoretische Abschlussprüfung nicht bestanden hatten. Die Verbände sahen die Ursache im Unterrichtsausfall.

Zum Teil lasse sich der Unterrichtsausfall mit der Struktur der Schule erklären, an der Auszubildende aus vielen unterschiedlichen Berufen unterrichtet werden. Dies führe zu einer hohen Beeinträchtigung des Unterrichts durch Kammerprüfungen, an denen die Lehrer teilnehmen müssten. Die kurzfristige Absage eines Referendars am ersten Schultag und Langzeiterkrankungen von zwei Lehrkräften seien hinzugekommen. „Die personelle Situation war nicht aufzufangen, weil beispielsweise Lehrer für Gartenbau keinen Fachunterricht im Baugewerbe geben können.“ Zusätzliche Fachkräfte seien nur schwer zu finden. Die Beiratsmitglieder erfuhren von Iske, dass die Lernsituation an der Schule auch deshalb nicht optimal ist, weil Schüler unterschiedlicher Ausbildungsgänge und Jahrgänge gemeinsam unterrichtet werden müssen – insbesondere dann, wenn in einem Ausbildungsberuf nur sehr wenige Schüler vertreten seien. Hinzu komme, so der Behördenvertreter, dass die Auszubildenden in vielen Fällen keine gute Vorbildung und einen besonderen Förderbedarf haben.

Die Ursache dafür, dass die Auszubildenden ihre Prüfung nicht bestanden haben, sieht Iske nicht allein im Unterrichtsausfall. Die Schuld liege generell nicht allein bei der Schule, sagte er. Er sieht eine Mitverantwortung bei den Ausbildungsbetrieben und bei der Kammer. „Die Prüfung ist Sache der Kammer und die war über den Unterrichtsausfall informiert worden. Das war in der Prüfung nicht berücksichtigt worden.“

Für die Schüler, die ihre Prüfung nicht bestanden haben, hat die Schule nun eigens eine Lerngruppe zusammengestellt, die einmal wöchentlich für acht Stunden unterrichtet wird, „sechs Stunden berufsbezogen und zwei Stunden in Mathe und Deutsch“. Das höre sich erst einmal gut an, acht Stunden Schule am Stück seien für viele der Schüler jedoch eine „enorme Herausforderung“.

Um den Unterrichtsausfall zu reduzieren, wurden laut Iske inzwischen eine Lehrkraft für Bautechnik und eine Lehrkraft für Gartenbau eingestellt. Des Weiteren sei eine befristet eingestellte Lehrkraft übernommen worden. Nach Angaben der Schulbehörde wurde eine weitere Lehrkraft mit den Fächern Wirtschaft und Mathematik eingestellt sowie eine Kraft befristet für die Klassen der Straßenbauer. „Zum neuen Schuljahr 2019/2020 sind vier neue Fachlehrer für Bautechnik, Farbtechnik und Holztechnik mit einer Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 79 Wochenstunden eingestellt und ein neuer Referendar beginnt im Bereich Bautechnik seine Ausbildung an der Schule“, heißt es seitens der Behörde weiter. Zwei weitere Referendare sollen nach Abschluss ihrer Ausbildung ebenfalls in den Schuldienst in Grambke übernommen werden.