Die Polizei warnt Hundehalter vor mit Nadeln gespickten Ködern. (Björn Hake)

Burgdamm. Die Polizei warnt davor, dass Unbekannte in Burgdamm präparierte Hundeköder ausgelegt haben. Anwohner und Hundehalter haben einer Polizeimeldung zufolge am Mittwoch mehrere Wurstköder entdeckt, in die Nadeln gesteckt worden sind. Die Polizei rät Tierhaltern zu erhöhter Vorsicht.

Am Mittwochnachmittag sei die Polizei in die Straße Sanders Hagen gerufen worden, nachdem eine Passantin in einem Grünstreifen zwei mit Nadeln versehene Wurstköder entdeckt hatte. Die Bremerin verständigte daraufhin die Polizei. Am selben Tag wurden Einsatzkräfte noch einmal nach Burgdamm gerufen. Eine 42-jährige Hundehalterin hatte in der Straße Marßel ebenfalls präparierte Hundeköder gefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät aktuell den Hundehaltern speziell in Burgdamm, die Augen offen zu halten. Im Polizeibericht heißt es: „Wer einem Hund erhebliche Schmerzen zufügt, begeht eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.“ Hinweise auf mögliche Verursacher nehme jede Polizeidienststelle entgegen. Sollten Passanten Giftköder oder mit Nägeln oder Nadeln gespickte Köder finden, sollten sie diese nicht anfassen, sondern sofort die Polizei rufen.

Immer wieder werden in Bremen-Nord Köder ausgelegt, auch in der jüngeren Vergangenheit. Zuletzt sind im Mai Fälle bekannt geworden. Im Bereich der Homannschen Wiese in Knoops Park, die von vielen als Auslauffläche genutzt wird, waren Giftköder gefunden worden. Eine Laboranalyse hatte ergeben, dass sie mit Rattengift versetzt wurden. Betroffene hatten von weiteren Funden berichtet, unter anderem im Umfeld von Friedehorst und dem Schloss Schönebeck. Die Hundehalter haben sich in Whatsapp-Gruppen vernetzt, um sich möglichst schnell informieren zu können. Für die Polizei ist auch der Schwerpunkt im Bereich Ihlpohl ein Thema. Dort würden Hundehasser regelmäßig Köder auslegen. Das Phänomen erstreckt sich allerdings über das gesamte Stadtgebiet. Giftköder wurden zum Beispiel im Juni auch in der Bremer Neustadt entdeckt.