Manche lieben Weihnachtsbäume offenbar so sehr, dass sie sie sogar aus der Fußgängerzone stehlen. (Gentsch/dpa)

In der Vorweihnachtszeit putzt sich die Vegesacker Fußgängerzone immer besonders heraus. Schaufenster werden weihnachtlich dekoriert und geschmückte Bäume vor die Tür gestellt. Während die meisten der Christbäume nach Ladenschluss hereingeholt werden, haben andere ihren Platz in den Blumenkübeln vor den Geschäften. Selbst gepflanzt und in Eigeninitiative geschmückt, sollen sie bis ins neue Jahr für die richtige Stimmung sorgen.

Immer wieder kommt es jedoch vor, dass die Bepflanzungen zerstört werden. Bereits im Frühjahr waren zahlreiche Blumenkästen umgestoßen und die Pflanzen herausgerissen worden. Dieses Mal hat es die Winterbepflanzung in der unteren Reeder-Bischoff-Straße getroffen.

"Viel Mühe beim Schmücken gegeben"

„Als unsere Auszubildende heute den Laden öffnete, stellte sie fest, dass drei Bäumchen fehlten“, erklärt Jochen Keibel vom gleichnamigen Hörgerätegeschäft. Die Tannen seien nicht nur herausgerissen und die Erde auf dem Asphalt verteilt worden, die Diebe hätten gleich alle Bäume mitgenommen. Das Team hatte die Bäume selbst organisiert und gestaltet. „Wir haben uns für die Weihnachtszeit etwas ganz Besonderes ausgedacht und uns viel Mühe beim Schmücken gegeben. Deshalb sind wir besonders traurig, dass davon nichts übrig geblieben ist.“

Ebenfalls ein trauriges Bild gibt der Tannenbaum des Kreativbüros eine Hausnummer weiter ab. Dieser steht in einem Kübel vor der Tür und war bis vor wenigen Tagen reich geschmückt. Die Diebe haben den Baum zwar stehen gelassen, ihn jedoch fast komplett geplündert. „Es ist wirklich traurig, dass solche mit viel Liebe gestalteten Dekorationen mutwillig zerstört werden“, sagt Anne Köhler. In Hinblick auf die Zukunft müsse man sich überlegen, ob man so etwas überhaupt noch machen könne. Was schade wäre, so Köhler, denn die individuellen Dekorationen im Außenbereich würden maßgeblich zu einem einladenden Gesamtbild der Fußgängerzone beitragen.

100 Euro-Spende für Hinweise

Jochen Keibel würde gerne herausfinden, wer seine Bäume mitgenommen hat und freut sich über Hinweise. Sollte der Langfinger gefunden werden, spende der Weihnachtsmann 100 Euro für einen guten Zweck, verspricht der Hörgeräteakustikermeister.

Auch aus der Gerhard-Rohlfs-Straße wird Vandalismus gemeldet. Dort seien vier der Steine des maritimen Bands ausgegraben worden, hieß es jetzt in einer Sitzung des Stadtgarten-Fördervereins.