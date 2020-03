Nach einem schweren Unfall in Bremerhaven ist nun auch die Beifahrerin verstorben. (Christian Kosak)

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in der Vegesacker Heerstraße ist in der Nacht zu Dienstag ein Sachschaden von rund 20.000 Euro an einem Bankgebäude entstanden. Zudem stahlen die Täter Geld aus dem Automaten, wie die Polizei mitteilte. Zur Höhe der Beute wollte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Bei der Sprengung wurden der Geldautomat und der Vorraum der Bankfiliale stark beschädigt. "Mehrere Anwohner wurden durch den lauten Knall wach und beobachteten zwei Männer, die mit der Beute in ihren Fluchtwagen stiegen und davon rasten", so die Polizei. (dpa/haf)