Dieser indianische Schrumpfkopf wurde aus dem Heimatmuseum Schönebeck gestohlen. (Polizei Bremen)

Es war eines der außergewöhnlichsten Exponate des Heimatmuseums. Am Wochenende haben Unbekannte einen Schrumpfkopf aus Schloss Schönebeck gestohlen. Das Stück stammt aus Ecuador und wurde einst von einem Seefahrer von seinen Reisen mitgebracht. Ausgestellt war es in einer Vitrine im ersten Obergeschoss der alten Burg. Im Museum war das Stück als Schädel eines Jibero-Indianers gekennzeichnet. Tatsächlich aber war es Brauch der Shuar beziehungsweise Jivaro – ein indigenes Volk, das im Amazonasgebiet lebt – aus der eingeschrumpften Kopfhaut ihrer getöteten Feinde Schrumpfköpfe herzustellen.

Der oder die Täter hatten es allem Anschein nach gezielt auf das Ausstellungsstück abgesehen, denn sie lösten die Schrauben der Vitrine, nahmen die Glasscheibe heraus und stahlen lediglich den Schrumpfkopf, erzählt Holger Schleider, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins für Vegesack und Umgebung, von dem das Museum betrieben wird. Schleider: "Die anderen Stücke in der Vitrine wurden überhaupt nicht angerührt." Unter anderem befinden sich ein Schildkrötenpanzer, Zähne eines Sägefischs, Figuren aus Peru und ein Schiff aus Kautschuk in dem Schaukasten.

Einbruchsspuren wurden nicht festgestellt

Den Diebstahl bemerkten die Museumsmitarbeiter am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr. Da das Museum am Sonnabend von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr geöffnet hat, müssen der oder die Täter in dieser Zeit zugegriffen haben. Einbruchsspuren wurden nämlich nicht festgestellt. "Ich habe den Eindruck, dass das eine geplante Sache war, denn die Diebe müssen Werkzeug mitgebracht haben", sagt der Vereinsvorsitzende. Wie hoch der Schaden ist, kann Schleider nicht beziffern. "Das war ein Einzelstück und der Wert ist unmöglich zu bemessen." Warum der Schrumpfkopf gestohlen wurde, kann der Vorsitzende nur vermuten: "Vielleicht hat sich jemand daran gestört, dass er ausgestellt war, oder er wurde für einen Sammler gestohlen."

Tatsächlich gibt es Sammler von Schrumpfköpfen, bestätigt Professorin Wiebke Ahrndt, Leiterin des Übersee-Museums. In dessen Fundus befinden sich ebenfalls Schrumpfköpfe, darunter laut Ahrndt auch Fälschungen, die aus Ziegen- oder Affenhaut hergestellt wurden. Sie erläutert, was es mit den Schrumpfköpfen der Shuar auf sich hat: Demnach praktizierte das Volk die sogenannte Kopfjagd. "Wenn die Shuar einen Feind getötet hatten, dann wurde er enthauptet. Dahinter steckte der Glaube, dass die Kraft des Gegners im Kopf steckt, durch die Anfertigung des Schrumpfkopfes bewahrt werden kann und auf den Kämpfer übergeht." Die Kopfhaut wurde samt Haaren vom abgetrennten Schädel abgezogen und in einer bestimmten Rezeptur eingekocht, erläutert Ahrndt. Anschließend wurde daraus ein zumeist faustgroßer Schrumpfkopf gefertigt. "Der Mund und die Augen wurden zugenäht, um die Kraft zu bannen." Der Schrumpfkopf im Schloss Schönebeck war zudem mit Sand gefüllt.

Illegaler Handel mit Schrumpfköpfen

Bis in die Gegenwart hinein gibt es nach Angaben der Museumsleiterin einen illegalen Handel mit Schrumpfköpfen. "Aus diesem Grund gibt es auch viele Fälschungen aus Tierhaut und Schrumpfköpfe, die neu hergestellt werden", sagt Ahrndt. "Immer wieder gibt es in Südamerika Fälle, in denen Menschen, beispielsweise Obdachlose, aus diesem Grund enthauptet werden."

Zwar hat der Heimat- und Museumsverein den Schrumpfkopf nie untersuchen lassen. Holger Schleider geht aber davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Schrumpfkopf aus Menschenhaut handelt. "Das haben wir nie bezweifelt." Wann und durch wen das Stück genau ins Museum gekommen ist, weiß Schleider nicht. "Ich müsste nachschauen, ob es alte Protokolle gibt", sagt er. Die Sammlung des Museums existiert seit 1911. Viele Stücke stammen aus Haushaltsauflösungen, in vielen Fällen handelt es sich um Nachlässe von Seefahrern.

In dem Museumszimmer, in dem der Schrumpfkopf ausgestellt war, werden Objekte gezeigt, die Seefahrer von ihren Reisen mitgebracht haben. "Natürlich haben wir irgendwann darüber gesprochen, ob man den Schrumpfkopf aus ethischen Gründen überhaupt ausstellen sollte", sagt Schleider. "Wir sind aber zu dem Schluss gekommen, dass es eben auch ein Stück Menschheitsgeschichte ist und deshalb durchaus gezeigt werden darf."

Wiebke Ahrndt, die an einer Leitlinie des Deutschen Museumsbunds "zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen" mitgearbeitet hat, sieht das ähnlich. "Es ist wichtig, dass das Exponat in einen Kontext gestellt wird und dass es Erklärungen dazu gibt." Es sei "gang und gäbe", menschliche Überreste auszustellen. Als Beispiel nennt sie die Mumien im Bleikeller des St.-Petri-Doms. Auch im Übersee-Museum wird eine Mumie gezeigt. Wichtig sei, die Würde des Verstorbenen zu wahren.

Für das Museum sei der Schrumpfkopf in jedem Fall "ein ganz besonderes Stück" und der Verlust "außerordentlich bedauerlich", so Holger Schleider. Zuletzt hatte das Museum im Dezember 2012 einen Diebstahl zu beklagen. Damals hatte der Verein dem Übersee-Museum mehrere Stücke für die Sonderausstellung "Abenteurer, Entdecker, Forscher" zur Verfügung gestellt. Zwei Goldmünzen, eine goldene Verdienstmedaille und eine Ordenskette, die dem Afrika-Reisenden Gerhard Rohlfs gehörten, wurden damals gestohlen. Die Stücke sind bis heute verschwunden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Schrumpfkopfes machen können, sich unter Telefon 0421 / 3 62 38 88 zu melden. Außerdem wird vor dem Ankauf gewarnt. Ein Käufer macht sich möglicherweise selbst strafbar und könnte wegen Hehlerei belangt werden.

Das Heimatmuseum Schloss Schönebeck

Die Sammlung des Museums existiert seit 1911. Der Verein war zunächst im Havenhaus in Vegesack ansässig. Nachdem er durch eine Erbschaft in den Besitz eines Hauses an der Rohrstraße in Vegesack gekommen war, zog er zunächst dort ein. Als vorübergehendes Domizil diente danach das Logenhaus an der Weserstraße. Im Jahr 1972 wurde das Museum im Schloss Schönebeck eingerichtet. Es behandelt die Themen historischer Walfang, die Anfänge der industriellen Entwicklung der Region am Beispiel der Keramikproduktion und der Tauwerkfabriken, die Anfänge der Rettung Schiffbrüchiger, die Vegesacker Heringsfischerei, die Zeit der Segel- und Dampfschifffahrt von Vegesack aus in die Welt sowie den Afrika-Reisenden Gerhard Rohlfs und den Südsee-Kapitän Eduard Dallmann.

++ Dieser Text wurde zuletzt am 22.02.2018 um 16:51 Uhr aktualisiert ++