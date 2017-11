Nebenerwerbslandwirt Jörn Seebeck hinter einem notverglasten Fenster. (Sebi Berens)

Lüssum-Bockhorn. Das Leben auf Hof Seebeck könnte so schön sein. Das 200 Jahre alte Backsteingebäude liegt in zweiter ­Reihe. Auf einer grünen Wiese flattern Gänse umher und aus dem Stall schauen neugierig zottige Rinder. Doch die Idylle trügt. Hofbesitzer Jörn Seebeck und dessen Partnerin Petra Harten fürchten um ihr Leben, seit ­Unbekannte innerhalb eines knappen Jahres drei Mal über ihren Hof hergefallen sind.

„Es wird jedes Mal schlimmer“, ist Jörn Seebeck überzeugt. Der stämmige Nebenerwerbslandwirt, den viele im Ort kennen, weil er jedes Jahr das Osterfeuer organisiert, geht über matschigen Rasen zum Wohnhaus und zeigt auf zerschlagene Fensterscheiben. Es muss ordentlich gekracht haben, als die sechs großen Scheiben in der Halloween-Nacht zerbarsten. Doch offenbar hörte niemand etwas. Bis zur Straße Am Steending sind es einige Hundert Meter. „Der Hof liegt zu weit abgeschieden“, winkt Seebeck ab.

Petra Harten fürchtet nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um das der Tiere von Hof Seebeck. Mehrfach wurden sie und ihr Partner Opfer von Vandalismus. (Sebi Berens)

Die mutmaßlichen Täter müssen sich einige Zeit auf dem Hof aufgehalten haben. Seebeck stapft voraus, führt jetzt über einen unebenen Weg zur alten Scheune. Darin parken die Fahrzeuge der Familie. Die Täter, sagt Seebeck, hätten die Windschutz­scheibe des Bullis zertrümmert und am Aufsitzrasenmäher herummanipuliert. In einem Nebenraum, wo das Futter der Tiere lagert, hätten sie einen Wasserhahn aufgedreht und den Abfluss mit einem Golfball verstopft: „Es müssen Tausende Liter gewesen sein, die da geflossen sind.“

Jörn Seebeck sitzt jetzt in seiner warmen Küche. Im Ofen brennt ein munteres Feuer. Seine kräftigen Hände liegen auf dem blank geputzten Holztisch. In seinem Blick liegt Hilflosigkeit. Seine Frau setzt sich zu ihm. Beide sagen, dass sie dankbar sind für Öffentlichkeit. Sie wollen, dass die Leute von ihrem Fall erfahren und dann vielleicht ein Auge auf den Hof haben: „Wir wissen uns nicht mehr anders zu helfen.“

Drei Mal schon hat das Paar nach eigenen Aussagen Anzeige gegen unbekannt gestellt. „Die beiden ersten Verfahren sind inzwischen eingestellt worden. Die Täter konnten nicht ermittelt werden“, sagt er. Der erste Akt von Vandalismus liegt eine Weile zurück: Im Januar hatten sich Unbekannte an Petra Hartens Auto zu schaffen gemacht. Sie wunderte sich am Morgen, warum ihr Wagen nicht ansprang. Die Werkstatt brauchte viel Zeit, um den Fehler zu finden: „Sämtliche Relais waren entfernt worden. Diesen Vandalismus zahlt keine Versicherung“, meint der Hofbesitzer. 800 Euro habe er bezahlen müssen, als die Autowerkstatt den Fehler fand.

Die zweite Tat ereignete sich nach Petra Hartens Schilderungen nur einen Monat später, gegen ein Uhr nachts. „Mein Mann war damals im Krankenhaus. Opa war wach geworden und stellte fest, dass es keinen Strom gab. Er rief sofort an, ob bei mir alles in Ordnung ist.“ Als Petra Harten mit ihrem Schwiegervater Hans-Jürgen Seebeck nach draußen lief, stellte sie fest, dass die Unbekannten die Stromleitung gekappt und die Hoftiere freigelassen hatten: Vier Pferde und 50 Gänse. Erst in der Dämmerung sei es gelungen, die Pferde und Ponys einzufangen. „Die Tiere waren total verstört. Wir haben acht Stunden gebraucht.“ Die Tiere seien über die Hauptstraße in Richtung des nahe gelegenen Golfplatzes geflohen. „Das war lebensgefährlich. Wenn die Tiere nun vor ein Auto gelaufen wären …“ Die Leiterin einer Bäckerfiliale bringt den Satz nicht zu Ende. Auch sie selbst hätte sich beinahe in Gefahr begeben. Hätte sie an dem Morgen nicht erst mit dem Wagen zurücksetzen müssen, bevor sie losfuhr: „Die Bremsleitungen waren auch zerschnitten. Auch das hätte schlimm ausgehen können.“

Polizei nimmt Hinweise ernst

In der Halloween-Nacht Ende Oktober war das Paar in der Zeit von 17 bis 23.30 Uhr nicht zu Hause gewesen. Den Schaden, der in dieser Nacht entstanden sei, gibt Seebeck mit rund 15 000 Euro an. „Das war eine ­absolute Hass-Tat. Die steigern sich jedes Mal. Aber die Polizei macht trotzdem nichts.“ Als sie einen Polizisten gefragt habe, ob ­keine Spuren gesichert würden, habe der nur zurückgefragt, ob sie wisse, was das ­koste, ergänzt seine Frau. Dabei glaubt das Paar zu wissen, wer ihnen Angst einjagen will: „Wir können den Personenkreis eingrenzen. Es wissen nicht viele Menschen, wo bei uns der Stromkasten ist.“

Die Polizei kümmere sich, betont Gundmar Köster, Sprecher der Polizei auf ­Anfrage unserer Zeitung. „Wir waren vor Ort. Wir nehmen die Hinweise ernst.“ Doch die ­Ermittlungen könnten sich hinziehen. Die Anzeige des Paares sei nicht die einzige, um die sich die Beamten kümmern müssten: „Wir können keinen 24-stündigen Objekt- oder Personenschutz leisten.“

Das Paar hat diverse Sicherheitsvorkehrungen auf dem Hof getroffen. Denn der Blumenthaler Jörn Seebeck stellt sich mittlerweile immer wieder diese eine Frage: „Muss da erst jemand sterben, bevor die Polizei richtig einschreitet? Die Täter schrecken vor Mord nicht zurück.“