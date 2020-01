Aufräumarbeiten am Tatort: Unbekannte hatten in der Nacht zu Montag die Eingangstüren eines Wettbüros und eines Restaurants eingeschlagen und Bandsätze ins Innere geworfen. (Simon Wilke)

Von außen ist kaum noch etwas zu sehen. Die Mitarbeiter der Glaserei haben die Scheiben der eingeschlagenen Türen notdürftig repariert und auch Brandspuren sind auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Doch in der Nacht von Sonntag auf Montag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz in die Straße Zur Vegesacker Fähre ausrücken. Bislang unbekannte Täter hatten die Eingangstüren eines Wettbüros und eines Restaurants eingeschlagen und jeweils einen Brandsatz in die Lokalitäten geworfen. Durch die zwei Brandherde entstand in den Räumlichkeiten einen Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

Auch Menschen waren durch das Feuer bedroht. „Wir haben drei Personen aus dem Gebäude retten müssen“, sagte Michael Richartz von der Bremer Feuerwehr am Montag. Dort war nachts um 1.41 Uhr die erste Brandmeldung eingegangen und sofort ein Großaufgebot an Einsatzkräften, inklusive Rettungswagen und Freiwilliger Feuerwehr, mobilisiert worden. Denn in dem Haus sind nicht nur das betroffene Wettbüro und das Restaurant „El Presidente“ untergebracht. Die darüber liegenden Wohnungen sind vermietet. „Es bestand eine akute Gefährdung, auch wenn wir den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnten“, erklärte Richartz weiter. Vier Minuten habe es gedauert, bis die Feuerwehrkräfte Entwarnung geben konnten und nur noch letzte Glutnester gelöscht werden mussten.

Am Montagmittag durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei den Tatort nach Spuren. „Wir ermitteln wegen einer schweren Brandstiftung“, sagte Nils Matthiesen, Pressesprecher der Bremer Polizei. Die Tat wird als Verbrechen eingestuft – damit droht den Tätern eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr, auch wenn die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses durch den Brand nicht an Leib und Leben geschädigt wurden. Denn nach Auffassung der Polizei hätte der Brandanschlag durchaus auch schlimmere Folgen haben können.

Warum ausgerechnet das Wettbüro und das Restaurant Ziel der Täter geworden sind, ist bisher unklar. Matthiesen: „Ob die beiden Objekte willkürlich oder gezielt ausgesucht wurden, ist nun ein wesentlicher Bestandteil der Ermittlungsarbeit der Kripo.“ Daher sucht die Polizei nach Zeugen des Anschlags und fragt: „Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Zur Vegesacker Fähre verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 04 21 / 362 38 88 entgegen.