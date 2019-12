Die Polizei sucht Zeugen und rät Eltern, Ruhe zu bewahren. (Björn Hake)

Grambke. Ein neunjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen in der Straße An Smidts Park von einem fremden Mann in Uniform angesprochen und in einen Stichweg gelockt worden, als sie gerade auf dem Weg zur Schule war. An einem Abwasserhaus wollte er sie laut Polizei nach Steinen durchsuchen, die Kinder zuvor angeblich gegen Züge geworfen hätten. Daraufhin rannte das Mädchen zur Schule, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Der Beschreibung nach ist der Verdächtige schlank, etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Der Mann soll eine polizeiähnliche Uniform getragen haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 04 21 / 3 62 38 88 entgegen.

Die Polizei rät Eltern, deren Kinder von einem solchen Erlebnis berichten, zunächst Ruhe zu bewahren. Den Kindern sollte vermittelt werden, dass sie nun in Sicherheit sind. Wichtig sei, dass Kind zu loben, weil es sich sofort seinen Eltern offenbart hat. Damit die Polizei die Ermittlungen aufnehmen kann, müsse sofort 110 gewählt werden.