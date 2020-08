Die Polizei sucht den Täter, der auch zwei Wohnungen geschossen hat. (Friso Gentsch/DPA)

Lüssum-Bockhorn. Ein Unbekannter hat am Freitag auf ein Mehrparteienhaus in Blumenthal geschossen. Die Tat ereignete sich gegen 13.40 Uhr. Das hat die Polizei am Montag gemeldet. Bei den Geschossen handelte es sich demnach um Stahlkugeln. Verletzt worden sei durch die Schüsse niemand.

Wie es im Polizeibericht heißt, hatte eine 59-jährige Anruferin im Lämmerweg einen lauten Knall gehört und sei daraufhin auf ihren Balkon gegangen. Als sie einen weiteren Schuss und schließlich Einschüsse in ihrer Fensterscheibe wahrgenommen habe, zog sie sich wieder in ihre Wohnung zurück und verständigte nach weiteren hörbaren Schüssen umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten mehrere Einschusslöcher an der Wohnung der Anruferin feststellen und ein Projektil sicherstellen. An einer weiteren Wohnung fanden die Beamten ebenfalls zwei Einschusslöcher in einer Fensterscheibe. Die Stahlkugeln schlugen nicht vollständig durch das Glas. Die weiteren Wohnungseigentümer wurden über den Vorfall informiert. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Lämmerweg in Lüssum-Bockhorn gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 04 21/362 38 88 entgegen.