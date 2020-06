Während sich die alarmierten Beamten der Polizei Brake auf dem Weg nach Lemwerder befanden, meldeten Fährmitarbeiter einen Verkehrsunfall, in den der Opel verwickelt war. (Björn Hake)

Mit einem Alkoholwert von 3,53 Promille hat eine 31 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagvormittag einen Unfall auf der Fähre Lemwerder – Vegesack verursacht. Zusätzlich fuhr die Frau mit ihrem Wagen einen Mitarbeiter der Fähren Bremen-Stedingen an und verletzte ihn am Bein.

Nach Polizeiangaben hatte eine Zeugin gegen 10.20 Uhr einen Pkw gemeldet, der durch die Kleine Straße in Lemwerder fuhr. Der Wagen, ein Opel, war der Zeugin durch die ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen. Die Zeugin vermutete, die Fahrerin könnte unter Alkoholeinfluss stehen. Ein Versuch, die Fahrerin des Opel an der Weiterfahrt zu hindern, schlug fehl. Während sich die alarmierten Beamten der Polizei Brake auf dem Weg nach Lemwerder befanden, meldeten Fährmitarbeiter einen Verkehrsunfall, in den der Opel verwickelt war.

Beim Auffahren auf die Fähre, so die Polizei, touchierte die Fahrerin mit ihrem Opel einen Sattelzug, der zeitgleich von einem 48-Jährigen aus Berne auf die Fähre gefahren wurde. Dabei wurden die Sattelzugmaschine sowie der Sattelanhänger beschädigt. Ein Mitarbeiter der Fährgesellschaft gab der Fahrerin daraufhin ein Haltezeichen. Diesem kam die Frau allerdings nicht nach, sodass sie den 59-Jährigen aus Lemwerder anfuhr und leicht am Bein verletzte. Im Anschluss fuhr sie auf das Heck eines auf der Fähre stehenden Wagens einer 41-jährigen Bremerin auf.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Fahrerin, eine 31-Jährige aus Lemwerder, deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,53 Promille. Der 31-Jährigen wurde für das Strafverfahren eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich laut Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Die Polizei konnte keinen Führerschein einbehalten, da die Fahrerin keinen dabei hatte. Eine medizinische Versorgung des Fährmitarbeiters war vor Ort nicht notwendig. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 10 000 Euro geschätzt.