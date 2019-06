Der Austausch und die Gemeinschaft sind wichtig, das wird beim Sommerfest immer wieder in den Vordergrund gestellt. (Fotos: Christian Kosak)

Lemwerder. Ein großer, zentraler Raum für das tägliche Gebet, Räume für das gesellige Miteinander von Jung und Alt, ein Waschraum und sogar eine eigene Wohnung für den Imam – die Moschee in Lemwerder bringt Menschen zusammen: vor allem viele der etwa 500 türkischstämmigen Menschen, die in Lemwerder wohnen und von denen etwa 100 Mitglieder im Türkisch-Islamischen Kulturverein sind. „Doch es gibt unter den Türkischstämmigen in Lemwerder auch Christen“, sagt Ali Özer. "Und in unsere Moschee kommen auch Leute aus Syrien und dem Irak. Die Moschee ist für alle offen.“

Der Türkisch-Islamische Kulturverein Lemwerder hatte jetzt zu seinem Sommerfest eingeladen, zu dem nicht nur Bewohner von Lemwerder, sondern auch aus der näheren Umgebung anreisten. „Wir wollen mit dem Sommerfest auch zeigen, dass die Kultur des Islam nicht viel anders ist als andere“, sagt Ali Özer, „eine wichtige Ausnahme ist die, dass man bei uns keinen Alkohol trinkt.“

Ali Özer ist zwar 1973 in der Türkei geboren, doch bereits seit 1976 in Deutschland. Er führt durch die Räume der Moschee, die im Jahre 2001 eröffnet und allein aus Spenden finanziert wurde ohne jegliche Zuschüsse durch den türkischen Staat. „Bis dahin hatten wir unseren Gebetsraum angemietet“, sagt er, „und freuen uns, dass wir dieses schöne Gebäude haben.“

Vom großen Hinterhof der Moschee führt Ali Özer zunächst durch die Küche, wo etwa 20 Frauen dabei sind, Teig zu kneten und die vielfältigen Speisen zusammenzustellen, die beim Sommerfest angeboten werden. Dahinter liegt ein Besprechungsraum, in dem auch der Religionsunterricht für Kinder stattfindet. Ein Spielezimmer ist den Jugendlichen vorbehalten. Hier können sie Musik hören, Tischfußball spielen und miteinander klönen.

Der zentrale Raum der Moschee jedoch liegt oben im ersten Stock. Bevor er betreten wird, muss sich ein Moslem das Gesicht, die Hände und die Füße reinigen. Dazu dient ein spezieller Waschraum im Erdgeschoss. Und ehe dann der Gebetsraum über eine Treppe betreten werden darf, werden die Schuhe ausgezogen. Mehrere große Kronleuchter lassen den Gebetsraum glitzern und geben ihm – zusammen mit dem großen Teppich – einen Hauch von orientalischer Pracht.

Während des Gebets sind Männer und Frauen räumlich getrennt: Die Männer stehen oder knien auf einem großen Teppich, während sich die Frauen weiter oben in einem abgetrennten Bereich aufhalten. Für alte und kranke Besucher stehen unten an der Wand zahlreiche übereinandergestellte Stühle. „Das Teppichmuster aus weißen Blumen ist genau in Richtung Mekka ausgerichtet“, sagt Ali Özer, „würde die ganze Moschee gen Mekka stehen, hätte das Gebäude schief zur Straße gestanden.“

Täglich fünfmal zu beten, ist für jeden Moslem Pflicht. Im großen Gebetsraum zeigt eine Digitaluhr die Zeiten für die Gebete bis auf die Minute genau an: 4.53 Uhr für das Morgengebet, 13.34 Uhr für das Mittagsgebet. „Doch nur während des Ramadan muss man sich exakt an die Zeiten halten“, sagt Ali Özer, „ansonsten ist das Beten auch zwischen den angegebenen Zeiten möglich. Denn während des Arbeitsalltags würden sich solche präzisen Vorgaben oft nicht einhalten lassen."

Eine Gebetsnische, der Mihrab, ist der Platz des Imam, der in der Moschee in Lemwerder auch eine eigene Wohnung bezogen hat. Schließlich ist er durch das Vorbeten der Koransuren, die die Betenden ihm nachsprechen, täglich im Einsatz. Nur vor dem Freitagsgebet und an Feiertagen betritt der Imam eine besondere Kanzel, zu der eine Treppe hinaufführt und von der er Ansprachen hält. „Der Imam hat einen Fünf-Jahres-Vertrag“, sagt Ali Özer, „und danach wird er abgelöst und kehrt in die Türkei zurück.“ Außer als zentraler Ort für die Gebete dient die Moschee in Lemwerder während der Fastenzeit, im Ramadan, in der nur nach Sonnenuntergang gegessen und getrunken werden darf, auch zum gemeinschaftlichen Speisen.

Obwohl Ali Özer, der bei Arcelor-Mittal arbeitet, fast sein gesamtes Leben in Deutschland verbracht hat, fühlt er sich dennoch eher als Türke, wie er sagt. „Die Verbundenheit untereinander ist in einer Gemeinde wie Lemwerder einfach größer als in einer Großstadt wie Bremen“, sagt er, „und auch die türkischstämmigen Frauen erkennen schnell, dass man die deutsche Sprache beherrschen muss, wenn man arbeiten will – alle türkischstämmigen Frauen in Lemwerder haben Arbeit, zumindest einen 450 Euro Job.“

Von Ausgrenzung habe er bisher so gut wie nichts zu spüren bekommen, und schließlich habe sein Kulturverein mit den radikalen Varianten des Islams nichts zu tun. Auch die Moschee sei bisher von Schmierereien mit Graffiti vollkommen verschont geblieben. Allerdings, als sich die politischen Spannungen zwischen der Bundesregierung und dem Staatspräsidenten Erdogan aufbauten, sei dies auch in Lemwerder zu spüren gewesen. „Manchmal wurde ich als Türkischstämmiger schon etwas komisch angesehen“, sagt Ali Özer.

Einer der regelmäßigen Besucher der Moschee ist der syrischstämmige Aram Raie, 37 Jahre alt, der im Jahre 2006 nach Deutschland gekommen ist. Er arbeitet inzwischen in einer Zahnarztpraxis, spricht fließend Deutsch und möchte gern im Land bleiben: Im Jahre 2011 sei er für kurze Zeit nach Syrien zurückgekehrt, hätte es dort aber wegen Krieg und Unruhen nicht länger ausgehalten.

Ali Özer wünscht sich, dass in Zukunft noch mehr türkischstämmige Jugendliche in das Leben in der Moschee integriert werden. Das sei nicht einfach, da die Interessen der Jugendlichen heute in andere Richtungen gingen. Weniger auf die Religion komme es ihm bei dieser Einbindung an als vielmehr auf das Gemeinschaftsleben, für das die Moschee in Lemwerder einen zentralen Ort bietet.