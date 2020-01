Der Berner Markus Schulz (zweiter von links) tritt am 7. Februar mit seiner Band "Electric Owl" in der Kulturmühle auf. (fr)

Markus Schulz: Wir sind eine Rock-Cover-Band, die gerne Stücke spielt, die viele kennen. Wir spielen auch sehr bekannte Stücke, aber vor allem Songs, die mitreißen, tanzbar sind und uns musikalisch fordern.

Auf einer Liste der Interpreten und Bands, deren Musik Sie spielen, kannte ich nur zwei.

Welche?

Jefferson Airplane und Nancy Sinatra. Ansonsten spielen Sie Musik von Bands, die keiner kennt?

Das sind eher Genre-Bands, ihre Musik kann man vielleicht als Indie-Rock oder Alternative-Rock bezeichnen.

Wie lange spielt die Band Electric Owl schon zusammen?

Mit dem Gitarristen spiele ich seit neun Jahren in verschiedenen Besetzungen zusammen. Angefangen haben wir mit 60er-Jahre-Rock. In der jetzigen Konstellation spielen wir seit zwei Jahren und freuen uns, wenn wir uns einmal in der Woche treffen können, denn wir sind alle berufstätig.

Wer sind die Leute, mit denen Sie Musik machen und was ist Ihr Part?

Ich spiele Bassgitarre. Ich bin der Einzige aus Berne. Die anderen wohnen in Oldenburg, Bremen und im Landkreis Vechta.

Recht weit verstreut. Wo proben Sie?

In Metjendorf bei Oldenburg. Unser Probenraum war früher ein Gasthof, heute proben dort mehrere Bands.

Wie sieht es mit der Musik-Szene in Berne aus?

Die habe ich ziemlich aus den Augen verloren. Bis vor ein paar Jahren hatten wir bei mir zu Hause eine Musikschule direkt nebenan. Gute Leute. Ich habe ein paarmal in deren Top-40-Band ausgeholfen. Aber inzwischen ist die Musikschule aufgelöst und die früheren Betreiber machen etwas anderes.

Wie sieht es mit Auftrittsmöglichkeiten aus? Wie viele Auftritte hatten Sie bisher mit Electric Owl?

Der Auftritt in der Kulturmühle ist erst der fünfte Auftritt in dieser Band-Konstellation. Rechnet man aber unsere Bühnenerfahrung zusammen, kommt man sicherlich auf viele Hundert Auftritte.

Einer von denen war der beim Stadtfest in Oldenburg. Wie war das, vor großem Publikum zu spielen?

Das war 2018 am ersten Stadtfesttag. Der Abend war klasse. Open Air spielen, ist immer eine tolle Sache. Es bereitet noch ein bisschen mehr Gänsehaut.

Und zu vorgerückter Stunde haben die Leute vor der Bühne getanzt?

Ja, natürlich. Unsere Musik reißt von den Stühlen. Ich habe aber auch schon in Hallen vor Tausenden von Menschen gespielt oder bin mit einer früheren Band durch Südchina getourt.

Erzählen Sie davon.

Ich habe damals in meiner alten Heimat im Niederrhein in einer Funk- und Groovepopband gespielt. Unser Drummer war viel unterwegs und konnte uns im Rahmen eines Kulturaustausches bei einem Booker in China unterbringen. Das war im Oktober 2000, da war das etwas sehr Besonderes. Eine tolle Erfahrung, die keiner von uns vergessen wird. Da konnte man den Eindruck erahnen wie das ist, als „große“ Band unterwegs zu sein mit Hotels, Fahrern und tollen Bühnen.

Wie ist eigentlich die Kulturmühle als Auftrittsort? Ist sie eine gute Location für eine Band wie Electric Owl?

Mit zwei anderen Bands habe ich schon mal in der Kulturmühle gespielt, 60er- und 70er-Jahre-Rock und einmal Top-40-Hits. Die Kulturmühle hat eine tolle Akustik. Immer wenn ich bei einer Veranstaltung in der Kulturmühle bin, freue ich mich. Das ist eine tolle Atmosphäre dort.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten es sich aussuchen: Wie wäre es bei dem Konzert am 7. Februar in der Kulturmühle?

Wir hätten ein tolles und offenes Publikum und der Laden wäre voll. Wir spielen ohne feste Gage. Am Ende geht ein Hut rum.

Was muss man noch über Electric Owl und Ihr Konzert wissen?

Es lohnt sich auch vorbeizukommen, auch wenn man die Bands, die wir spielen, nicht kennt. Wir machen eine gute Stimmung, ohne dafür die längst tot gespielten Gassenhauer zu nutzen. Wir haben Stücke aus den 70er-Jahren dabei und Stücke, die ganz aktuell sind. Das passt, zumal wir altersmäßig auch breit gestreut sind – von Ende 20 bis 52 Jahren.

Nennen Sie wenigstens zwei Titel, die jeder kennt und die bei dem Konzert auf jeden Fall gespielt werden.

„These boots are made for walking“ von Nancy Sinatra und „Mr. Brightside“ von den Killers.

Von den Killers stammt auch eine schöne Version von „Girls just wanna have fun“. Steht das Stück vielleicht auch auf dem Programm?

Das ist eine gute Idee. Es kommt auf unsere Liste von zu probenden Songs.

Darf sich das Publikum etwas wünschen?

Die Zugaben. Wir sind eine Konzeptband, keine Top-40-Musiker, die jede Woche die neusten Songs proben.

In Oldenburg und in China ist das angekommen. Glauben Sie, die Musik kommt auch in Berne an?

Wir haben auf der Abrissparty der Machbar gespielt. Die Leute, denen es gefallen hat, haben versprochen wiederzukommen.

Das Gespräch führte Georg Jauken.

Zur Person

Markus Schulz (44)

hat mit 17 Jahren begonnen, Bassgitarre zu spielen. Beruflich betreut der Berner eine Jugendwohngruppe in einer Kinder- und Jugendpflegeeinrichtung in Hude.

Weitere Informationen

Am Freitag, 7. Februar, ist Markus Schulz ab 20 Uhr mit seiner Band „Electric Owl“ live in der Kulturmühle zu hören.