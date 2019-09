Sylke Bohlen, Timo von den Berg und Claudia Schütze (von links) haben die Programmbox in der Begu aufgestellt. (Schütze)

Lemwerder. Die Kreisvolkshochschule startet in diesen Wochen eine Werbe-Offensive in der Wesermarsch und postiert in verschiedenen Gemeinden die neuen und unverkennbaren Programmheftboxen. „Das ist das Ergebnis einer tollen Gemeinschaftsarbeit“, urteilt die stellvertretende Leiterin der Kreisvolkshochschule, Claudia Schütze. „Zuallererst war da natürlich der Kundenwunsch, auch dezentral unsere Programmhefte zu bekommen, und so sind wir auf die Idee mit den Boxen gekommen.“ Jetzt wurde die Box in der Begu Lemwerder aufgestellt.

Angefertigt wurden die individuellen Holzboxen mit Plexiglasdeckel in den Jugendwerkstätten in der Wesermarsch, bemalt hat sie Mia Mahn, die ehemals ein freiwilliges soziales Jahr bei der Kreisvolkshochschule abgeleistet hat. Dass die Programmheft-Box in der Begu in Lemwerder steht, hängt mit den KVHS-Kursen zusammen, die hier seit Jahren angeboten werden. Auch in diesem Semester.

Mit Stefanie Boehm ist eine neue Dozentin in Lemwerder aktiv. Mit insgesamt vier Angeboten startet sie in eine Klimaschutzreihe. „Zu diesem brandaktuellen Thema werden hier ganz alltagstaugliche Tipps gegeben. Genau das macht den Charme von Volkshochschulkursen aus“, beschreibt Claudia Schütze den Kurs. Der erste Kurs zum Thema „Lumpen – Ein Wertstoff mit ungeahnten Möglichkeiten“ vermittelt zum Beispiel eine neue Methode zur Verwertung von alten Textilien, die jeder Haushalt hat.

Die Ausgangslage: In jedem Stück Kleidung steckt ein hoher Wert, selbst wenn es nicht mehr getragen wird und damit eigentlich aufgebraucht ist. Kaufpreis, Steuern, Transport, Waschen und Reinigung – dazu kommen dann noch Entsorgungskosten. Stefanie Boehm lädt Interessierte deshalb zum Upcycling-Seminar ein: „Machen Sie einfach etwas Neues und Schönes aus den Dingen, die selbst für den Spendencontainer zu schlecht sind.“ Es sollen mithilfe einer alten Handwerkstechnik Teppiche, Badematten und Pflanzenbehälter entstehen. Teilnehmer können alles mitbringen, vom löchrigen Bettlaken bis zu ausgedienten Kindersachen. Das Seminar findet am Freitag, 27. September, von 17 bis 19.15 Uhr in der Begu statt. Die Teilnahme kostet 9,60 Euro plus ein Euro Material.

Bereits am Dienstag, 17. September, soll sich laut Programmheft das Umwelttheater „Trash“ gründen. Gespielt wird mit Stockpuppen. „Lass und die selbstgebauten Stockpuppen tanzen lassen“, heißt es in der Einladung. An zwei Terminen im November geht es darum, alte Jeans als neuen Werkstoff zu nutzen, ebenfalls im November befasst sich ein Tagesseminar mit Papier. Dabei werden zum Beispiel Ersatzprodukte für den Sanitärbereich vorgestellt. Alle genannten Veranstaltungen finden in der Begu statt. Timo von den Berg, Leiter der Begu, verweist auf die wichtige Rolle der KVHS in der Gemeinde Lemwerder. Mit der eigenen Programmheftbox sei eine weitere wichtige Voraussetzung dafür geschaffen worden. Anmeldungen unter www.kvhs-weserarsch.de.

Nicht nur im Bereich Upcycling, auch zu anderen Themen finden Angebote in Lemwerder statt, zum Beispiel in den Fachbereichen Gesundheit oder Sprachen werden Interessierte fündig. „Wir wollen für jeden etwas anbieten und sind da auch gesprächsbereit“, betont Sylke Bohlen, Fachbereichsleiterin für Gesundheit und Ernährung. So gibt es am 5. November von 9 bis 16.15 Uhr an der Edenbütteler Straße das Seminar „Notfallmaßnahmen am Kind (mit Defi-Kurs)“. „Fieberkrampf, Pseudokrupp, Atemstillstand? Wissen Sie genau, wie Sie Ihrem Kind jetzt sofort helfen können?“ Der Kurs richtet sich an Eltern und Großeltern, Babysitter und Großeltern. Die Teilnahme ist kostenlos.