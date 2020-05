Das Archivbild zeigt eine Schmuckurne. Jeder Mensch kann schon zu Lebzeiten festlegen, wie seine Beerdigung aussehen soll. Was der Mensch wollte, dessen Asche nun auf dem Friedhof in Farge beerdigt worden ist, ist unbekannt – ebenso wie seine Identität. (Sebastian Willnow)

Nach dem Urnenfund an der Weser in Blumenthal ist inzwischen auch die Staatsanwaltschaft Aurich in den Fall eingeschaltet worden. Die hatte bereits vor drei Jahren ermittelt, weil zwei Urnen beim Versand von Delmenhorst nach Carolinensiel auf dem Postweg mit DHL verschwunden waren – und es bis heute sind. Die Angehörigen, die in Schleswig-Holstein wohnen, hatten durch einen Pressebericht von dem Urnenfund in Bremen-Nord erfahren und sich an die Staatsanwaltschaft Bremen gewandt. Die wiederum gab die Angelegenheit nach Aurich weiter. Eine Exhumierung will die Staatsanwaltschaft Aurich nicht veranlassen und den Fall zurück nach Bremen verweisen, wie Pressesprecher und Staatsanwalt Jan Wilken auf Nachfrage mitteilt. Die Angehörigen fühlen sich abgewimmelt.

„Wir denken, dass es sich bei der in Bremen-Nord gefundenen Urne um die meines Schwagers oder meiner Nichte handeln könnte“, sagt die Frau aus Schleswig-Holstein, die anonym bleiben möchte – wir nennen sie Petra Müller* – , gegenüber unserer Redaktion. Sie schildert die Vorgeschichte: Die Schwester und der Schwager von Petra Müller* lebten in Delmenhorst. Der Mann ihrer Schwester habe sich zunächst eine Seebestattung gewünscht, sich dann aber mit seiner Frau darauf geeinigt, dass seine Urne nach seinem Tod zunächst auf dem Friedhof beigesetzt wird. Für den Fall des Todes seiner Frau sollten dann beide Urnen zusammen auf See bestattet werden.

Der Mann verstarb, seine Urne wurde in Delmenhorst beigesetzt. Dann verstarb auch die Tochter, auch ihre Urne wurde im Gemeinschaftsgrab in Delmenhorst beerdigt. Nach dem Tod ihrer Schwester veranlasste Petra Müller entsprechend dem Wunsch der Familie und dem Testament ihrer Schwester, dass die Urnen ihres Schwagers und ihrer Nichte exhumiert werden, um sie zur Seebestattung nach Carolinensiel bringen zu lassen. „Ich musste dafür einen Antrag stellen“, erläutert Petra Müller* den Ablauf. Während die Urne ihrer gerade verstorbenen Schwester direkt vom Krematorium zur Seebestattungs-Reederei in Carolinensiel gebracht wurde, wählte der zuständige Mitarbeiter auf dem Friedhof in Delmenhorst den Postweg. Die beiden Urnen wurden – das belegen Einlieferungsbelege der Post – am 3. Februar 2017 in Delmenhorst verschickt.

Urnen als Standardpaket verschickt

Damit nahm die unglückliche Geschichte ihren Lauf, denn statt den speziellen Urnenversand von DHL zu wählen, der für solche Fälle vorgesehen ist und bei dem eine persönliche Zustellung beziehungsweise Abholung garantiert wird, verschickte der Friedhofsmitarbeiter die Urnen in zwei Standartpaketen. Und die kamen nie bei der Seebestattungs-Reederei in Carolinensiel an. „Eine Anzeige bei der Polizei war leider ergebnislos, genau wie alle anderen Nachforschungen“, sagt Petra Müller*.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aurich gegen den Auslieferungsfahrer wurden damals eingestellt. Nachdem er gegenüber der Reederei zunächst widersprüchliche Aussagen gemacht haben soll, gab der Auslieferungsfahrer später an, er habe „das Paket“ – im Schreiben der Staatsanwaltschaft, das über die Einstellung des Verfahrens informiert, ist nur von einem Paket die Rede – an einem von der Reederei angegebenen Wunschort auf dem Grundstück abgestellt. Aufgrund der Vielzahl von Zustellungen soll er sich nicht mehr erinnern können, wo das gewesen ist. Weil er bestritt, die Urnen unterschlagen zu haben und weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Paket durch unbekannte Dritte weggenommen wurde, stellte die Staatsanwaltschaft Aurich das Ermittlungsverfahren im Herbst 2017 ein.

Kürzlich sah Petra Müller* dann im ZDF Mittagsmagazin einen Bericht über die Urne, die in Farge an der Weser gefunden wurde. Der Fernsehsender hatte nach einem Artikel in der NORDDEUTSCHEN ebenfalls über den ungewöhnlichen Fund einer jungen Frau am Weserufer in Farge berichtet. Die Frau hatte die Urne, die offenbar angeschwemmt worden war, zu Dittmar Schütt, Pastor der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Rönnebeck-Farge, gebracht.

Schütt meldete den Urnenfund nicht, sondern setzte die seinen Angaben nach verrottbare Urne, aus der Asche ausgetreten sei, auf dem anonymen Gräbergeld auf dem Friedhof der Gemeinde bei. Als die Umweltbehörde davon erfuhr, schaltete sie die Bremer Staatsanwaltschaft ein. Anhand des sogenannten Schamottsteins, ein feuerfester Stein mit einer Nummer, der sich in jeder Urne befindet, hätte überprüft werden müssen, um wen es sich bei dem Verstorbenen handelte, so die Umweltbehörde. Außerdem sei nicht klar, was mit der Urne passiert sei und wie sie in die Weser gelangte.

Die Staatsanwaltschaft Bremen leitete nach Überprüfung des Falls jedoch keine Ermittlungen ein. Laut Oberstaatsanwalt Frank Passade gelangte die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass kein Anfangsverdacht für eine Straftat vorliege. Es sei geprüft worden, ob eine Störung der Totenruhe durch den Pastor vorliegt. Die Frage, wie die Urne überhaupt ans Weserufer gelangte, verfolgte die Staatsanwaltschaft Bremen nicht weiter.

„Für uns wäre es wichtig zu erfahren, ob es sich bei der Urne um die unseres Schwagers oder die unserer Nichte handelt, damit noch eine würdige Bestattung erfolgen kann“, betont Petra Müller*. Es sei für die Familie sehr belastend gewesen, als die beiden Urnen vor drei Jahren verschwanden. „Deshalb ist eine Klärung dieser Angelegenheit für unsere Familie außerordentlich wichtig.“ Momentan fühle sie sich abgewimmelt, so Petra Müller*, die gehofft hatte, dass die Staatsanwaltschaft Aurich eine Exhumierung in Farge veranlassen würde. „Das würde uns Gewissheit bringen, ob es sich um einen unserer Verstorbenen handelt.“

Ihre Hoffnung erfüllt sich nicht. Staatsanwalt Jan Wilken erläutert den Grund: „Das Verfahren wurde damals eingestellt. Dem Auslieferungsfahrer konnte nicht nachgewiesen werden, dass er die Urnen unterschlagen hat. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn sich nun herausstellen würde, dass es sich bei der gefundenen Urne um eine der verschwundenen handelt. Eine Exhumierung würde nicht dazu führen, eine Straftat nachzuweisen.“ Der Fall soll nun wieder an die Staatsanwaltschaft Bremen gehen.

(*Name geändert)

Zur Sache

Wie Urnen transportiert werden

In der Regel übernimmt ein Bestatter die Überführung, das heißt den Transport, eines Verstorbenen zum Beisetzungsort. Das gilt auch für Urnen. Insbesondere wenn es um weitere Distanzen geht, beispielsweise von Nord- nach Süddeutschland, ist es nach Angaben von Elke Herrnberger, Sprecherin des Bundesverbands Deutscher Bestatter, nicht unüblich, dass Urnen per Post verschickt werden. Allerdings ist der Versand von Urnen in Standardpaketen seit dem 1. Mai 2016 laut Pressesprecher Stefan Laetsch von der Deutschen Post DHL Group in Hamburg, ausgeschlossen.

Als Alternative hat DHL ein neues Spezialprodukt eingeführt. Der DHL Urnenversand innerhalb der EU sei auf die speziellen Versandanforderungen der sensiblen Urnensendungen abgestimmt, so Laetsch. Krematorien und Bestatter, die Urnen versenden möchten, erhalten eine Spezialkartonage sowie eine Paketmarke. Die Urnensendung werde in Rücksprache mit dem Versender individuell im Fünf-Stunden-Zeitfenster abgeholt und „fachgerecht zugestellt“. Bestattungsunternehmen, die den Service nutzen wollen, können den Service online beauftragen.