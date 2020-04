Der Umgang mit Urnen unterliegt klaren Regelungen. Die Umweltbehörde ist deshalb unzufrieden damit, dass eine gefundene Urne in Bremen-Nord beerdigt worden ist, ohne die Herkunft zu klären. (JASPERSEN/DPA)

Nachdem ein Pastor aus Bremen-Nord eine verwaiste Urne auf seinem Gemeindefriedhof beigesetzt hat, die eine junge Frau zuvor am Weserufer gefunden hatte (wir berichteten), meldet sich nun das Umweltressort zu Wort. Wie der Pastor gehandelt habe, sei falsch, sagt Sprecher Jens Tittmann gegenüber der NORDDEUTSCHEN. „Wir wollen dem Pastor keine böse Absicht unterstellen, aber als Behörde ist es unsere Aufgabe, das richtigzustellen“, so Tittmann. Jetzt wurde der Fall sogar an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Was war passiert? In einem kürzlich erschienenen Gemeindebrief hatte der Pastor der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Rönnebeck-Farge, Dittmar Schütt, von einem kuriosen Vorfall berichtet, der sich schon vor einigen Wochen abgespielt habe: Eine junge Frau habe bei einer Fahrradtour am Weserufer eine Urne entdeckt, die offenbar angeschwemmt wurde. Da sich die Frau in der Nähe des Gemeindehauses befunden habe, habe sie die Urne zu Pastor Schütt gebracht.

Schütt habe festgestellt, dass es sich um eine sogenannte verrottbare Urne handelt. Der Name des Verstorbenen sei nicht mehr lesbar gewesen. Da die Urne laut Schütt bereits einen Riss hatte, aus dem Asche ausgetreten sei, habe er kurzerhand beschlossen, sie auf dem anonymen Gräbergeld auf dem Friedhof der Gemeinde beizusetzen. Laut Umweltressort wäre Schütt allerdings verpflichtet gewesen, den Urnenfund zu melden. Denn in verrottbaren Urnen befindet sich immer ein sogenannter Schamottstein.

In diesen feuerfesten Stein wird eine Nummer eingraviert, über die nachvollzogen werden kann, um wen es sich bei dem Verstorbenen handelte. Pastor Schütt weiß das. Um an den Schamottstein heranzukommen, hätte die Urne geöffnet werden müssen. In seinen Augen eine unwürdige Handlung. Mit der Beisetzung auf dem Friedhof der Gemeinde habe er es nur gut gemeint. Er sagt: „Ich habe nicht das Gefühl, etwas Verbotenes getan zu haben.“

Das Problem laut Umweltressort: Es ist nicht klar, was mit dieser Urne passiert ist und wie sie in die Weser gelangte. Verrottbare, geologisch abbaubare Urnen werden sowohl in der Erd- als auch in der Seebestattung eingesetzt. Gut möglich sei zum Beispiel, dass eine Seebestattung schlicht verpatzt wurde, so Tittmann. In diesem Fall müsse man die Bestattung gegebenenfalls wiederholen. Denkbar sei sogar, dass die Urne ursprünglich an einem anderen Ort erdbestattet und anschließend wieder ausgegraben und entsorgt worden sei – eine Straftat, die verfolgt werden muss. Das sei zwar eher unwahrscheinlich, dennoch hätte dem nachgegangen werden müssen, so Tittmann.

Mehr zum Thema Mann soll acht Mal Totenruhe gestört haben Staatsanwaltschaft klagt Achimer Bestatter an Im Fall der vertauschten Urnen, der die Ermittlungsbehörden seit Sommer 2019 beschäftigt, hat die ... mehr »

Auch Pastor Schütt hat seine Theorie, was mit der Urne passiert sein könnte: Er geht davon aus, dass der Verstorbene sich gewünscht hat, in der Weser bestattet zu werden. Weil das aber nicht ausnahmslos erlaubt ist, könnte ein Angehöriger stattdessen angegeben haben, die Asche im Garten verstreuen zu wollen – und die Urne stattdessen eigenständig und inoffiziell in die Weser geworfen haben. Für Schütt ist seine Erdbestattung reine Schadensbegrenzung.

Das Umweltressort hat an dieser mutmaßlichen Geschichte allerdings große Zweifel. Wird das Verstreuen der Asche als Bestattungsoption gewählt, werde nämlich keine verrottbare Urne ausgehändigt, so Tittmann. Wozu auch, wenn die Asche ohnehin ohne Gefäß verstreut werde. In diesem Fall greife man auf einfache, aufschraubbare Urnen zurück. Und selbst wenn es so wäre: Der Angehörige hätte damit einen Meineid begangen, denn die Verstreuung der Asche muss eidesstattlich bestätigt werden. Auch das müsse verfolgt werden. Pastor Schütt wiederum ist ein Kritiker dieser Gesetze. Er sagt, er habe den Fund auch deshalb nicht gemeldet, weil er niemanden anschwärzen wollte.

Klar ist aber nicht einmal, ob die Urne überhaupt aus Bremen stammt. Ebenso wenig, ob es dem Willen des Verstorbenen entspricht, nun auf einem christlichen Friedhof in Rönnebeck-Farge beerdigt zu sein. Dass der Verstorbene vielleicht gar kein Gläubiger Christ war, stört Pastor Schütt nicht. Juden oder Muslime werden ja ohnehin nicht verbrannt, sagt er. Und: „Für mich sind alle Kinder Gottes.“ Außerdem, betont Schütt, könne die Urne ihrem neuen Grab ja auch jederzeit wieder entnommen werden, sollte jemand Bedarf anmelden.

Mehr zum Thema Ermittlungen in Achim Bestatter soll Urnen in mehreren Fällen vertauscht haben Ein 66 Jahre alter Bestatter aus Achim steht im Verdacht, Urnen in mehreren Fällen vertauscht zu ... mehr »

Das Umweltressort teilte am Mittwoch mit, dass der Fall nun an die Staatsanwaltschaft übergeben worden ist. Die werde nun prüfen, ob das Grab wirklich noch einmal geöffnet werden soll. Und ob in diesem Zusammenhang eine oder mehrere Straftaten vorliegen könnten. Denkbar wären zum jetzigen Zeitpunkt eine Störung der Totenruhe, aber auch die Unterschlagung eines Funds. Letzterer Tatbestand – insofern alle Bedingungen erfüllt sind – würde auf Pastor Schütt zukommen. Schütt sagt aber: „Ich stehe zu meiner Entscheidung.“

Für das Umweltressort habe nun zunächst einmal Priorität, wie mit der Urne verfahren werden soll. Dafür müsse man herausfinden, wer der Verstorbene war und was er sich für seinen Körper nach dem Tod gewünscht habe. Der Urnenfund wird die Behörden noch etwas beschäftigen. Zumal sich dort bisher niemand an eine vergleichbare Situation erinnert. „Das ist so noch nie vorgekommen“, sagt Behördensprecher Jens Tittmann.