Vegesack: Bombenalarm in Postfiliale

Am Samstagmorgen ist die Polizei in einer Postfiliale in Schönebeck/Vegesack im Einsatz. Ein verdächtiger Gegenstand werde derzeit untersucht, so die Polizei.