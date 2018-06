Im Hartmannstift wurden Drogenbestecke gefunden. (Christian Kosak)

Oder zumindest Teile davon. Jungen aus seiner Nachbarschaft – elf, zwölf und dreizehn Jahre alt – hätten dem leer stehenden Gemäuer einen Besuch abgestattet und drinnen Hinterlassenschaften gefunden, aus denen man schließen müsse, dass sich Junkies hier gelegentlich einen Schuss setzen. Abgesehen davon, dass natürlich auch die Kinder in diesem Gebäude nichts zu suchen gehabt hätten. Der Leser fragt, wieso man so ohne Weiteres in das Gebäude an der unteren Gerhard-Rohlfs-Straße gelangen könne: "Kann man das nicht besser sichern? Gibt es keine Kontrollen?"

Mehrmals in der Woche Kontrollgänge

Peter Schulz, Sprecher der Hausherrin Immobilien Bremen antwortet: "Für solche Fälle unterhalten wir ein Leerstandsmanagement." Unter anderem würden solche Gebäude von einem "mobilen Hausmeister" aufgesucht. Dieser sehe dann zu unterschiedlichen Zeiten und in bestimmten Abständen bei leer stehenden Gebäuden nach dem Rechten, unter anderem um zu prüfen, ob Türen und Fenster verschlossen sind. "Die Kontrollgänge erfolgen mehrmals in der Woche." Bei einem Ortstermin habe er selbst aber keine entsprechenden Beobachtungen machen können.

Dass die Kinder in das Gebäude hätten gelangen können, ohne Gewalt anzuwenden, wie vorher dann halt auch andere Personen, könne er sich, Schulz, nur so erklären: Vor einiger Zeit sei ein Servicedienst dort tätig gewesen. Der habe wohl eine der hinteren Eingangstüren benutzt und anschließend versäumt, sie wieder ordnungsgemäß zu verschließen. Darum habe sich nach einem Hinweis aber dann die Polizei gekümmert.