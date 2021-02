Beim Vegesacker Hafenfest herrscht stets dichtes Gedränge. Weil die Organisatoren mit Auflagen wegen der Corona-Pandemie rechnen, hat sich der Vereinsvorstand entschieden, das 41. Vegesacker Hafenfest auf Juni 2022 zu verschieben. (Christian Kosak)

Vegesack. Auch 2021 wird es kein Vegesacker Hafenfest geben. Die Organisatoren haben jetzt entschieden, die 41. Auflage des beliebten Musik-Events in das nächste Jahr zu verschieben. Grund ist die unsichere Planungssituation infolge der Corona-Pandemie. Der Verein hat als Termin für das nächste Vegesacker Hafenfest nun Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Juni 2022, festgelegt.

Der Vorstand und die Mitglieder des Vereins Vegesacker Hafenfest haben sich lange mit der Frage beschäftigt, ob sie das Fest absagen, verschieben oder doch auf ein Hafenfest in diesem Jahr hoffen sollen, sagt Dieter Finck, der im Verein für die Finanzen zuständig ist. Er erläutert das Problem bei der Planung unter den aktuellen Bedingungen: „Es gibt keine Behörde, keine Institution, die uns fest zusagen kann, dass das Vegesacker Hafenfest 2021 stattfinden kann und wenn, unter welchen Bedingungen und Auflagen.“

Unklare Ausgangslage

Einerseits habe der Vorstand nach Wegen gesucht, die Veranstaltung zu realisieren, andererseits habe er aber auch die unklare Lage bewerten müssen. „Es gibt Risiken, die einfach nicht ausgeblendet werden können“, so Finck. Der Verein müsse davon ausgehen, dass es erweiterte Auflagen, wie Absperrungen, Abstände, eine eingeschränkte Besucherzahl und Einschränkungen bei den Ständen geben werde. „Eine seriöse Kostenkalkulation für eine Veranstaltung mit geschätzten 100.000 Besuchern ist unter diesen Umständen nicht möglich. Unsere ausgeglichene finanzielle Situation lässt es nicht zu, unkalkulierbare Risiken einzugehen.“

Letztlich entschied der Vorstand, dass dieser Zeitpunkt genau richtig ist, um die Entscheidung zu treffen: Das 41. Vegesacker Hafenfest findet erst im Jahr 2022 statt. „Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Jahr mit einer wiederauflebenden Lebenslust ohne Einschränkungen und Abstände ein Hafenfest feiern können, wie wir es beim 40. Vegesacker Hafenfest 2019 erleben konnten“, sagt Finck. „Das war mit Abstand unser bisher erfolgreichstes Hafenfest.“

Hafenfest und Hafengeburtstag

Nicht nur die Besucherzahlen seien drastisch gestiegen, „auch bei der Generation 40-Plus konnten wir zulegen“. Die Kombination namhafter Musikgruppen, gepaart mit Tagesangeboten wie Schiffsfahrten, Familienspielen und Flanierspaß, hätten viele Besucher genossen. Das habe das positive Feedback ergeben und den Verein dadurch ermuntert so weiterzumachen. Für den Vorstand stehen nun in den kommenden Monaten Absprachen mit den Bands sowie den Organisatoren der Festivitäten zum 400-jährigen Geburtstag des Vegesacker Hafens an. „Wir müssen schauen, wie wir das Hafenfest am besten integrieren können“, so Finck.

Informationen über das Vegesacker Hafenfest gibt es unter www.vegesacker-hafenfest.de sowie auf Facebook und Instagram.