Etwa 20 Oldtimer und US-Cars werden zum Vegesacker Markt erwartet, kündigt Timo Enterich an. Dieses Foto ist bei der Street Mag Show in Hannover entstanden. (Steffen/DPA)

Vegesack. Liebesäpfel und Karussells, Fischbrötchen und Autoscooter: In rund sechs Wochen werden Aumunder Marktplatz, Georg-Gleistein-Straße und Sedanplatz wieder in eine bunte Marktmeile verwandelt. Dann schallen die verlockenden Versprechen der Kirmesrufer – „Gewinne, Gewinne, Gewinne“ durch Vegesack und der verführerische Duft nach gebrannten Mandeln und Schmalzkuchen zieht durch den Stadtteil. Marktmeister Timo Enterich kündigt für die 211. Auflage des Vegesacker Marktes neue Fahrgeschäfte und ein erweitertes Programm an.

Der Markt beginnt am Freitag, 30. August. Laut Enterich kommen mehr als 100 Schausteller nach Vegesack, um den Besuchern bis einschließlich Mittwoch, 4. September, tolle Tage zu bereiten. Als Höhepunkt im doppelten Sinn kündigt Enterich für dieses Jahr den 36 Meter hohen Turmkettenflieger „Bayernstar“ des Unternehmens Freizeittechnologie Winter an. Die Betreiberfamilie reist ganz aus Süddeutschland in den hohen Norden. Der „Bayernstar“ kommt, wie auch der „Air Race“, der wie ein Scheibenwischer vor einer Rückwand rotiert, zum ersten Mal nach Bremen.

Dazu haben sich die Stammgäste Break Dancer und Autoscooter angesagt. Aus dem vergangenen Jahr wieder mit dabei ist die Achterbahn „Coco Beach“. Auch das Funhouse „Crazy Town“ mit mehreren Ebenen, das 2017 schon einmal beim Vegesacker Markt dabei war, kehrt zurück. Auf die jungen Besucher warten dazu acht Kinderfahrgeschäfte.

Der Vegesacker Markt beginnt am Tag der Eröffnung traditionell mit einem Festumzug. Timo Enterich hofft auf mehrere Hundert Teilnehmer. Um 16 Uhr startet der Umzug am Kulturbahnhof und zieht von dort bis zum Gustav-Heinemann-Bürgerhaus. Dort werden um 17 Uhr die schönsten Gruppen geehrt. Eine Jury bewertet Kostüme und Ideen, die besten werden mit Preisgeldern belohnt. Nach einer Eröffnungsansprache, Bonbonregen und Böllerschüssen geht das bunte Markttreiben schließlich los.

Für Sonntag, 1. September, kündigt Enterich als neuen Programmpunkt eine Fahrzeug-Ausstellung des Vereins US-Car-Stammtisch Bremen an. In der Fußgängerzone, so der Marktmeister, können die Besucher in Höhe des Sedanplatzes diverse Fahrzeuge „aus Stahl und Chrom“ anschauen und fotografieren. Etwa 20 Oldtimer und US-Cars werden erwartet. Am Montag reduzieren die Schausteller ihre Preise dann zum Familientag.

Eine Änderung gibt es beim Feuerwerk am Dienstag. Weil der bisherige Abschussplatz neben dem Schwimmbad nicht mehr zur Verfügung steht, wird das Feuerwerk in diesem Jahr erstmals vom Dach des Stadthauses am Sedanplatz abgeschossen. Nach Einbruch der Dunkelheit geht es los. Am Mittwoch endet der Markt schließlich mit der traditionellen Beerdigung der Gesche. Das Spektakel zum Abschluss beginnt um 18 Uhr.

Geöffnet haben die Buden und Fahrgeschäfte jeweils von 14 Uhr bis 23 Uhr. "Eine Ausnahme gibt es", kündigt Enterich an. "Um den Schaustellern die Reise zu den Folgeplätzen etwas zu erleichtern, schließt der Vegesacker Markt am Mittwoch, 4. September, bereits um 21 Uhr.

Damit sich Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf Sperrungen und Busumleitungen einstellen können, gibt der Marktmeister die Einschränkungen durch den Marktbetrieb bereits bekannt: Der Aumunder Marktplatz steht für den Aufbau des Marktes bereits ab Sonnabend, 24. August, nicht mehr als Parkfläche zur Verfügung. Ab Montag, 26. August, werden dann zusätzlich die Georg-Gleistein-Straße sowie die Straße Achterrut zwischen Aumunder Heide und Kirchheide gesperrt. Das gilt auch für Fährgrund und Zollstraße zwischen Ludwig-Jahn-Straße und Kerschensteinerstraße. Die Zufahrt zu den Schulen an der Kerschensteinerstraße ist über die Zollstraße aus Richtung Aumunder Feldstraße möglich.

Die Kirchheide wird an den Markttagen in Höhe des Bürgerhauses täglich zwischen 13 und 23 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zum Parkhaus Sedanplatz ist über den Aumunder Heerweg möglich. Der Durchgangsverkehr, das empfiehlt Enterich nach Absprache mit der Polizei, sollte über die Autobahn 270 ausweichen. Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.

Auch im Busverkehr gibt es während des Vegesacker Marktes Veränderungen: Die Linien, die eigentlich die Haltestelle Aumunder Markt anfahren, werden ab Montag, 26. August, umgeleitet. Die Linien 91, 92 und 94 fahren auch während der Marktzeiten die Haltestelle Gustav-Heinemann-Bürgerhaus an und sind von den Umleitungen nicht betroffen. Genaue Details zu den Umleitungen der Busse teilt die BSAG noch mit.