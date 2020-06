Dreh für den Matjestag im Geschichtenhaus: Lena Köster vom Vegesack Marketing setzt Jessica Vollbrecht in Szene. (Vegesack Marketing)

Im vergangenen Jahr hat der Verein Vegesack Marketing gemeinsam mit Kooperationspartnern das erste Vegesacker Matjesfest ausgerichtet. Mit der Veranstaltung erinnerten die Organisatoren auch an die Zeit, in der die Logger von Vegesack aus zum Heringsfang in die Nordsee ausgelaufen sind. Der Hering wurde damals in großen Holzfässern im Vegesacker Hafen angelandet. Auch in diesem Jahr wird der Vegesacker Matjestag gefeiert, allerdings nicht in den Einkaufsstraßen, sondern virtuell im Internet – am Sonnabend, 13. Juni, unter dem Motto „Matjes(tag) geht ins Netz“.

„Besondere Zeiten erfordern besondere Konzepte“, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Die Veränderung ist Folge der Corona-Pandemie. Schon der Vegesacker Kindertag Anfang Mai habe erste Erfolge im Netz gefeiert, so die Verantwortlichen vom Vegesack Marketing. Jetzt soll der Matjestag nachziehen. Damit die Fans des maritimen Events auch in Zeiten von Corona auf ihre Kosten kommen, haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen.

„Wir haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das ab 13 Uhr über unsere Social-Media-Kanäle, auf Facebook und Instagram, online gehen wird“, beschreibt Henrike Peitz vom City-Management das Vorhaben. Präsentiert werden Wissenswertes über den Matjes und die Vegesacker Geschichte, Musik und zwei Kochshows mit Rezepten zum Nachkochen. Auch Christine Renken als historische Hafenmeisterin ist mit an Bord und unterhält das Publikum im Internet mit Döntjes.

Dazu werden die Ankunft des Matjesfasses auf der „BV2“ und der Ablauf des Matjesdiploms gefilmt und ins Netz gestellt, verrät Henrike Peitz. „Wir haben bis auf eine Ausnahme alles selbst produziert und geschnitten, entstanden sind kurzweilige Sequenzen, nicht nur für Matjesfans.“ Daneben bekommt der Matjestag im Netz auch direkt vor Ort einige Unterstützung: Die Vegesacker Händler und Marktbeschicker halten einen ausreichenden Vorrat an Matjes bereit. Wer Lust hat, kann also die Online-Kochshow offline weiterführen und eines der Rezepte gleich am heimischen Herd ausprobieren.

„Auch bei den Vegesacker Gastronomen startet die Saison auf der Speisekarte mit verschiedenen leckeren Matjes-Variationen“, wirbt Peitz darüber hinaus für die Restaurants vor Ort. Zu den Kooperationspartnern, die das Programm abrunden, gehören bekannte regionale Akteure, darunter der Vegesacker Junge alias Mirko Vopalensky, der Verein Maritime Tradition Vegesack Nautilus, das Vegesacker Geschichtenhaus und der Vegesacker Seemannschor. „Wir wünschen uns, dass der Matjestag im Netz genauso erfolgreich wird wie der Kindertag. Freuen kann man sich jedenfalls schon jetzt auf die Veranstaltung in einer ganz neuen Version – auch online kann man schließlich auf bekannte Gesichter treffen und jede Menge Spaß haben“, so Henrike Peitz.

Weitere Informationen

Hier steigt die virtuelle Matjes-Party: Facebook: Vegesack-Bremen und Instagram: Vegesack.Bremen, einen Link wird es außerdem auf www.vegesack-bremen.de geben.