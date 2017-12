Sabine Weingarten (Volker Kölling)

Sabine Weingarten hat momentan 144 weißbärtige Männer in ihrer Wohnung herumstehen. Die meisten lächeln freundlich, fast alle tragen rote Zipfelmützen, einige sogar die Bischofs-Mitra. Seit zwölf Jahren sammelt die Vegesackerin schon Schokoladenweihnachtsmänner. Und jedes Jahr kommen wieder ein paar neue Modelle aus der gesamtdeutschen Jahresproduktion von 146 Millionen Weihnachtsmännern dazu. Die Schokoladenhohlkörper können bei ihr auch deshalb alt werden, weil sie Vollmilchschokolade nicht mag.

„Der von ‚After Eight‘ war mein erster Weihnachtsmann. Aber der war aus Zartbitterschokolade, sodass ich den irgendwann doch aufgegessen habe. Inzwischen ist er aber eins zu eins ersetzt,“ sagt Sabine Weingarten lachend mit Blick auf die Versammlung auf ihrer Anrichte. Ganz aktuell ist noch ein weiteres Modell der After-Eight-Kollektion dazu gekommen: Dieser zartbittere Gentleman trägt einen Schirm in den Farben des Union Jack.

Auch die Fußballvereine kreieren inzwischen eigene Weihnachtsmänner: Der von Werder Bremen steht in der ersten Reihe und hat einen Ball vor dem Bauch. „Da fehlt mir eigentlich noch der von Hannover 96. Ich hoffe doch mal, dass die einen eigenen Weihnachtsmann ­haben,“ denkt Sabine Weingarten laut nach.

Im November kommen die Nikoläuse vom Speicher

Die Jagd ist nie zu Ende: Freunde bringen regelmäßig neue Kandidaten für die Sammlung mit. Ab Mai werden die Weihnachtsmänner bei den 30 großen deutschen Herstellern produziert, informiert der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. In den Handel kommen sie natürlich später. Sabine Weingarten holt die Kisten mit den eingepackten Männchen immer im November vom Speicher.

„Ich habe die nicht alle im Kopf und muss dann schon genau vergleichen, wenn ich Neue dazu bekomme“, sagt Weingarten. Da sind etwa die rot-weiß-lilafarbenen Herren der Marke Milka, bei denen nur ein kleines Schildchen vor dem Herzen verrät, was außer Vollmilchschokolade noch in ihnen steckt: Knister Popping, Nuss, Kuhflecken, Alpenmilch oder Konfetti.

Einen Bart haben fast alle Exemplare, die Unterschiede stecken aber im Detail. (Volker Kölling)

Weihnachtsmann ist nicht gleich Weihnachtsmann. Das fängt schon beim Gewicht an. Ihr größter Lindt-Weihnachtsmann überragt alle Kollegen und bringt stolze 1050 Gramm auf die Waage, inklusive Verpackung und goldenem Glöckchen um den Bauch. Spanienurlauber haben ihrer Sammlung einige ungewöhnliche Exemplare beigesteuert – etwas kleiner als der deutsche Durchschnittsweihnachtsmann und mit ­wuscheligerem Karl-Marx-Bart.

Ihre Mutter hat ihr auf der letzten gemeinsamen Reise nach Weimar einen gekauft, an dem ihr Herz besonders hängt: „Sie fand das gut und hat früher auch selber Weihnachtsfiguren – etwa aus Porzellan gesammelt. Ich glaube, von ihr habe ich das.“ Sabine Weingartens Lieblingsweihnachtsmann ist mit 625 Gramm ebenfalls ein ­Riese, aber einer mit dem gutmütigsten Lächeln in der Runde.

Um 1820 entstanden die ersten Schoko-Figuren

Beim Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie lässt sich erfahren, dass diese im wahrsten Wortsinne süßen Wesen auch noch ein echter deutscher Exportschlager sind: 50 Millionen der 146 Millionen produzierten Weihnachtsmänner gehen in Länder wie Österreich, nach Frankreich und England, wobei gerade die Österreicher die historische Figur des Heiligen Sankt Nikolaus mit Mitra und Hirtenstab bevorzugen.

Von der Sorte hat Sabine Weingarten nur ein paar Stück in ihrer Sammlung, wobei es mit dem Nikolaus in Schokolade historisch gesehen tatsächlich auch losging: Um 1820 seien die ersten Schokoladenfiguren zu Weihnachten entstanden, heißt es beim Lebensmittelkonzern Nestlé. Mitte des 19. Jahrhunderts kam dann der Weihnachtsmann aus dem Hohlguss mit Milchschokolade auf den Markt: Dabei wird die heiße Schokolade in einen Hohlkörper gegossen und der unter Dreh- und Schleuderbewegungen abgekühlt, bis sich der Schokomann der Form entnehmen lässt.

Noch erfolgreicher als Weihnachtsmänner sind in Deutschland übrigens Schokoladen-Osterhasen: Davon werden bundesweit noch 50 Millionen Exemplare mehr hergestellt. Beim Hersteller Nestlé wehrt man sich vehement gegen das Gerücht, Weihnachtsmänner würden aus den übrig gebliebenen Schokoladen-Osterhasen hergestellt. Das sei schon angesichts der dafür notwendigen Auspackerei der Schokolade von Hand viel zu aufwendig und mit modernen Hygienerichtlinien nicht zu vereinbaren, lautet die Antwort.

Für die Sammlerin wäre das händische Auspacken natürlich kein Problem. Aber tatsächlich verlieren bei Sabine Weingarten nur sehr wenige Bartträger ihre Hüllen: „Ich muss jedes Jahr ein paar aussortieren, weil die in den Kisten morsch und brüchig geworden sind. Aber die würde ich niemandem mehr anbieten.“

Anders sieht es da mit frischen Exemplaren aus, die sie doppelt hat: „In diesem Jahr sind fünf neue Weihnachtsmänner dazu gekommen. Eine Freundin hatte ein besonders gutes Händchen und hat mir gleich drei neue gebracht.“

Aber wie in jedem Jahr seien auch immer einige der Weihnachtsmänner überzählig, sagt Sabine Weingarten und lächelt: „Die verteile ich zu Heiligabend unter anderem an die BSAG-Busfahrer. Die freuen sich da immer richtig drüber. Wer zu Heiligabend arbeiten muss, der braucht doch auch eine Aufmunterung.“ Da hilft dann ein ganzer Kerl aus Vollmilchschokolade.