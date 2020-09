Reinhard Kattinger hockt an einem Graben vor seinem Grundstück. Der Delmenhorster, der ein Haus im Föhrenbrok-Gebiet besitzt, wirft dem Umweltressort und dem Deichverband vor, dass sie die Grundstücke zu nass werden lassen. (CARMEN JASPERSEN)

Grambke. Sie wohnen in einer idyllischen Lage, die von der Umweltbehörde als ökologisch wertvolles Gebiet eingestuft wird. Doch nicht alle Hausbesitzer auf dem 4,5 Hektar großen Areal zwischen den Straßen Im Föhrenbrok, An der Kleinen Geest, Vor den Ahnenwelgen und der Grambker Heerstraße sind zufrieden. Reinhard Kattinger zum Beispiel liegt seit Jahren mit dem Umwelt- und Bauressort sowie dem Deichverband am rechten Weserufer über Kreuz. Er beklagt eine „unverantwortliche Bewässerung“ seines Grundstücks und Schäden am Gebäude, weil der Wasserstand in den umliegenden Gräben künstlich hoch gehalten werde.

Der Delmenhorster, der sein Haus im Föhrenbrok vermietet hat, wirft der Stadtgemeinde Wasserverschwendung und eine „Flutung“ der Wohnhäuser vor. Und darüber hinaus, dass er auf seinem Grundstück nicht, wie von ihm gewünscht, neu bauen darf. Das allerdings müsste er eigentlich bereits seit gut zwei Jahren wissen. Seitdem verbietet nämliche eine Entwicklungssatzung für das Föhrenbrok-Gebiet weitestgehend die Errichtung weiterer Wohnhäuser.

Mit der Entwicklungssatzung sind, wie berichtet, vor fast genau zwei Jahren rund 20 Einfamilienhäuser vor der Abrissbirne gerettet worden, die dort über Jahrzehnte hinweg illegal und damit ohne Baugenehmigung entstanden waren. Stadtplanerin Linda Velte vom Baumt Bremen-Nord seinerzeit: „Es galt, baurechtskonforme Zustände herzustellen.“

Entwicklungssatzung gültig

Reinhard Kattinger, der sich schon damals Ärger mit der Umweltbehörde einhandelte, weil er auf seinem Föhrenbrok-Grundstück ohne Genehmigung alte Bäume gefällt hatte, konnte sich mit der Satzung offensichtlich nie anfreunden. In einem Schreiben vom Februar dieses Jahres an das Bauamt Bremen-Nord unterstreicht er, dass sie aus seiner Sicht nicht in Kraft getreten sei. In der Antwort des Bauamtes heißt es, dass die Entwicklungssatzung gleichwohl Gültigkeit und der Delmenhorster dagegen auch keine Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben habe.

Inzwischen jedoch beklagt Kattinger erhebliche Nässeschäden an und in seinem Haus im Föhrenbrok aufgrund eines „höheren Wasseraufstaus“ in den Gräben und macht dafür die Umweltbehörde sowie den Deichverband am rechten Weserufer verantwortlich. Das Versickern des Regenwassers, so Kattinger, werde durch die hohe Flutung der Entwässerungsgräben vereitelt.

Dem widersprechen jedoch das Ressort der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau von Maike Schaefer (Grüne) sowie der Deichverband am rechten Weserufer energisch. Sie verweisen unter anderem auf einen Ortstermin im August 2019 sowie auf ein Gespräch mit dem Delmenhorster im Oktober vergangenen Jahres. Damals, so Ressort-Pressesprecher Jens Tittmann, sei von den Fachleuten klargestellt worden, dass die Nässe auf dem Grundstück des Delmenhorsters nichts mit dem Wasser in den Gräben zu tun habe, sondern auf den hohen Grundwasserspiegel in dem niedrig gelegenen Föhrenbrok-Gebiet zurückzuführen sei.

Dieses Problem für die Hausbesitzer ist denn auch bereits vor vier Jahren während einer Einwohnerversammlung im Burglesumer Ortsamt zur Sprache gekommen. Damals hatte Stadtplanerin Linda Velte darauf hingewiesen, dass sich die Hauseigentümer eine Baugenehmigung besorgen müssten, wenn die Entwicklungssatzung in Kraft getreten sei. Zudem hätten sie die Standsicherheit ihrer Gebäude zu überprüfen. Jens Tittmann in diesem Zusammenhang: „Auch Nässeschäden an ihren Häusern müssen die Besitzer auf eigene Kosten beseitigen.“

Der streitbare Delmenhorster Reinhard Kattinger beharrt freilich auf seiner Sichtweise und wirft Umweltbehörde und Deichverband vor, die „Entwässerungsgräben“ rechtswidrig nicht zur Entwässerung, sondern zur unverantwortlichen Bewässerung zu missbrauchen. Und in einem anderen seiner Schreiben heißt es, der Staudamm müsste gesprengt werden, um Menschenleben zu retten. Damit meint Kattinger Kinder, die wegen der hohen Wasserstände in den Teichen der Föhrenbrok-Grundstücke gefährdet seien. Bei der Besichtigung des kleinen Grambker Wohngebiets ist dagegen nach den Worten von Jens Tittmann eine Gefährdung ganz anderer Art registriert worden. Auf dem Grundstück des Delmenhorsters seien nicht korrekt gesicherte Fäkaliengruben entdeckt worden. Zudem bekräftigt der Pressesprecher aus dem Ressort von Senatorin Maike Schaefer: „Die Vorwürfe des Delmenhorsters sind haltlos, es gibt seitens der Umweltbehörde und des Deichverbands keinen Handlungsbedarf.“