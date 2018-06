Nachdem mehrere Unbekannte am Dienstag einen 50-Jährigen in Burglesum zusammengeschlagen hatten, hat sich ein Tatverdächtiger am Donnerstag der Polizei gestellt. Der Mann hat laut Polizei Bremen gegenüber den Beamten zugegeben, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Anhand seiner Aussagen ermittelt die Polizei nun mit neuen Hinweisen in dem Fall von Lynchjustiz aus Bremen-Nord, über den bundesweit in den Medien berichtet wurde.

Das 50-jährige Opfer aus Marßel ist bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter glaubten in ihm den vermeintlichen Pädophilen aus einem Fernsehbeitrag von RTL erkannt zu haben und griffen den Mann in seiner Wohnung an. Laut Staatsanwaltschaft Bremen handelte es sich bei dem Opfer nicht um den Mann aus dem TV-Beitrag. (hee)