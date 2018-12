An der A1 wurde eine französisches Fahrzeug von der Polizei kontrolliert. (Christian Butt)

Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg wurde der Polizei über Notruf am Mittwochmorgen ein verdächtiges französisches Fahrzeug auf der A1 im Bereich Neuenkirchen/Vörden gemeldet.

Der Hinweis auf das Taxi war von Bürgern gekommen, die von den Nachrichten über den Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Straßburg alarmiert gewesen seien, wie ein Polizeisprecher in Delmenhorst am Mittwoch mitteilte. Die Autobahnpolizei Alhhorn verfolgte den Wagen und forderte weitere Kräfte von der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und der Polizei Bremen an.

Nach ersten Informationen sollte das Fahrzeug mit mehreren Personen besetzt sein, wovon eine Person mutmaßlich maskiert gewesen sein sollte.

Bei der Fahrzeugüberprüfung in Bremen-Arsten bei einem Gebrauchtwagenhändler ließen sich die Fahrzeuginsassen widerstandslos kontrollieren, teilte die Polizeiinspektion Delmenhorst mit. Eine Gefährdung Unbeteiligter bestand nicht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden die Personen auf eine Polizeidienststelle gebracht. "Der Sachverhalt stellt sich derzeit geringer dar als zunächst angenommen", sagte der Sprecher. Das Taxi werde von der Spurensicherung genau untersucht, die drei Verdächtigen würden vernommen. Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es keinen Bezug zum Anschlag in Straßburg. (shm/bak/dpa)