Der U-Boot-Bunker Valentin wurde während des Zweiten Weltkrieges von 1943 bis März 1945 unter Einsatz von Zwangsarbeitern errichtet, wobei Tausende ums Leben kamen. Es handelte sich um das größte Rüstungsprojekt der Kriegsmarine. Heute ist hier ein Denkort, in Führungen und Seminaren wird die Geschichte aufgearbeitet. (Sebi Berens)

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie belasten die Arbeit des Vereins „Erinnern für die Zukunft“ im Denkort Bunker Valentin. „Besonders betroffen sind die freien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Führungen und Seminare am Denkort Bunker Valentin durchführen“, schildert Vorstandsmitglied Marcus Meyer, der gleichzeitig den Denkort leitet. Zwar handele es sich für manche freie Mitarbeiter nur um 200 bis 300 Euro im Monat.

„Aber für manchen Studierenden ist das fester Bestandteil seines Einkommens und wichtig. Zumal, wenn derzeit auch noch andere Einkommensquellen durch die Corona-Pandemie wegbrechen“, sagt Marcus Meyer. Während einerseits die Führungen wegbrechen, gibt es andererseits jede Menge Arbeit. „Wir haben wahnsinnig viel zu tun. Wir können aber auch nicht von unseren freien Mitarbeitern verlangen, dass sie die Arbeit umsonst machen.“

Durch den Wegfall der Führungen und Seminare sei jetzt eigentlich genug Zeit, „um sich um Dinge zu kümmern, die im Alltag kaum erledigt werden können, allein, jetzt fehlt das Geld“, erzählt Marcus Meyer. „Wir hoffen auf finanzielle Unterstützung durch Spender.“ Die freien Mitarbeiter könnten dann neue pädagogische Formate entwickeln, Interviews mit ehemaligen Häftlingen übersetzen und transkribieren und beim weiteren Aufbau des Denkort-Archivs helfen.

15 freie Mitarbeiter habe der Verein „Erinnern für die Zukunft“. Darunter eine Lehrerin aus Oldenburg, die in ihren Ferien aushelfe, Menschen aus anderen festen Arbeitsverhältnissen, die dem Verein zur Seite stehen, aber auch Studierende, die durch Führungen und Seminare regelmäßig ihren Lebensunterhalt aufbessern und gleichzeitig damit für ihren Abschluss arbeiten.

„Es gibt die klassische Führung, bei der 25 Leute maximal 90 Minuten lang einen Überblick über die Geschichte des Bunker Valentins bekommen“, erzählt Marcus Meyer von einem Angebot, das von Schulklassen, Institutionen und Verbänden aber auch von Familien genutzt werde. „Dann gibt es noch die anspruchsvolleren Seminare, in denen in drei bis fünf Stunden zumeist Schülern die Bunkergeschichte sehr viel intensiver nähergebracht wird. Auch anhand der Geschichte beziehungsweise des Lebens eines Zwangsarbeiters.“

Insbesondere mit Blick auf diese Seminare ist der Vorstand über die derzeitige Situation sehr enttäuscht. „Anfang dieses Jahres hatten wir so viele Buchungen wie nie zuvor.“ 50 bis 60 Seminare seien da schon fest geplant gewesen, „und wir haben uns alle sehr gefreut. Denn solche Angebote dauern immer, bis sie sich etabliert haben. Anfang des Jahres haben wir also gedacht, nun ist es geschafft. Dann kam der Coronavirus.“

„Wir haben nur zwei kleine Seminarräume, mit entsprechenden Abstandsregelungen passen gerade mal sechs bis sieben Leute in einen Raum, wenn die Seminarleitung noch mit dazu soll. Das ist viel zu wenig Platz für eine Schulklasse“, sagt Marcus Meyer. Somit seien Seminare im Denkort Bunker Valentin so lange abgesagt, bis die Abstandsregelungen aufgrund der Corona-Pandemie aufgehoben worden sind.

Anders sehe es zwar bei Führungen aus. „Das Gelände ist ja groß genug“, macht Marcus Meyer deutlich. Dennoch: „Wir wollen nichts übers Knie brechen, und außerdem geht bei uns der Sicherheitsgedanke – auch und gerade für unsere freien Mitarbeiter – vor.“ Das Angebot einer digitalen Führung ist für Meyer im Übrigen kein adäquater Ersatz. „Wer einmal persönlich vor dem Bunker Valentin gestanden hat, weiß, wovon ich rede.“ Zwar könne man solch eine Führung gern einmal auf Youtube hochladen, „aber das ist mit dem originalen Erlebnis in keinster Weise vergleichbar“.

Der Verein kümmere sich um viele Aufgaben, die in der Regel aufgrund fehlender Kapazitäten liegen bleiben. „Wir haben beispielsweise einen großen Fundus an Interviews mit ehemaligen Häftlingen“, sagt Marcus Meyer. Die seien teilweise noch gar nicht ausgewertet. Sie müssen übersetzt, transkribiert, thematisch geschnitten und verschlagwortet werden. Seit den 1980er-Jahren werden diese Interviews gesammelt, „alle mehr oder weniger geordnet“. Sie sollen in eine Datenbank einfließen.

In Hessen gebe es laut Meyer zudem seit einiger Zeit online Informationen des ehemaligen Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes. „Online-Suchen erleichtern ungeheuer unsere Arbeit. Denn die individuelle Suche nach den Menschen ist wahnsinnig wichtig. Wir wollen den Menschen, die die Nazis menschenverachtend unter Nummern führten, ihre Namen zurückgeben“, macht Marcus Meyer deutlich. Doch selbst, wenn mittlerweile über viele Internetportale Informationen zu bekommen seien: „Auch das nimmt immer noch viel Zeit in Anspruch“. Zeit, die der Verein den freien Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen entlohnen möchte.

Ähnlich sieht es auch mit neuen pädagogischen Formaten aus. „Wenn wir am Ende dieser Corona-Pandemie einige davon entwickeln konnten, dann hatte dieser Virus wenigstens noch etwas Gutes“, sagt Marcus Meyer. Doch für diese pädagogische Arbeit bedarf es ebenfalls der finanziellen Unterstützung der freien Mitarbeiter. „Es gibt beispielsweise eine Musikpädagogin, die die Musik im Umfeld von Konzentrationslagern untersucht“, erzählt das Vorstandsmitglied. Am Ende stehe die Hoffnung, auch Menschen, die sich gegebenenfalls nicht für eine klassische Führung interessieren, über die Musik zur Auseinandersetzung mit dem Thema und zur Geschichte des Bunker Valentins zu bringen.

Landesmittel stehen für die Arbeit der freien Mitarbeiter nicht zur Verfügung. „Aus diesem Grund hoffen wir jetzt auf Spenden, um die Angebote sowie das Archiv im Denkort Bunker Valentin weiterzuentwickeln und gleichzeitig unsere freien Mitarbeiter in ihrem Tun unterstützen zu können“, so Marcus Meyer. Er betont: Der Verein „Erinnern für die Zukunft“ existiert bereits seit 1991, ist gemeinnützig, es können also auch Spendenquittungen ausgestellt werden.

Weitere Informationen zum Verein und zur Spendenmöglichkeit gibt es unter www.erinnernfuerdiezukunft.de.