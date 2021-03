Jörg Steilen und seine Tochter Martha Witte mit Eiern, die sie derzeit nicht verkaufen dürfen. Der Betrieb hat jetzt eine Ausnahmegenehmigung beantragt. (Christian Kosak)

140 Legehennen hält Jörg Steilen auf seinem Hof in Meyenburg. Schon seit Mitte November müssen die Hühner, die normalerweise auf der Wiese herumlaufen, im Stall ausharren. Zum Schutz vor der Geflügelpest, die in Niedersachsen grassiert, dürfen Geflügelhalter im Landkreis Osterholz ihre Tiere nicht ins Freie lassen. Bis vor Kurzem konnte Jörg Steilen immerhin noch die Eier seiner Hennen verkaufen. Seit wenigen Tagen darf er auch das nicht mehr. Nach einem Ausbruch der Geflügelpest in Berne (Kreis Wesermarsch) gehört die Gemeinde Schwanewede zum Beobachtungsgebiet, das nach der Geflügelpest-Verordnung in einem Radius von mindestens zehn Kilometern um einen Ausbruchsbetrieb festgelegt wird.

In Meyenburg und andernorts in der Gemeinde stehen Schilder, die vor der Seuche warnen. Für die Geflügelhalter bedeutet das nicht nur verschärfte Hygienemaßnahmen im Stall, sondern auch ein Verkaufsverbot. Eier und andere Geflügelprodukte aus Beobachtungsgebieten dürfen grundsätzlich nicht verkauft werden, erklärt Kreissprecherin Jana Lindemann. Steilens Hennen legen pro Tag 120 bis 130 Eier - die er jetzt nicht los wird. Mit jedem nicht verkauften Ei gehen dem Landwirt nach eigenen Angaben 32 Cent verloren. Die Einnahmen sinken, die Ausgaben bleiben. „Die Hühner müssen weiter gefüttert werden. Wir können sie auch nicht zu Suppenhühnern machen, denn Geflügeltransporte sind im Beobachtungsgebiet verboten. Und die Tiere einfach nur schlachten und wegwerfen, das wollen wir nicht“, sagt Steilen.

Nicht ganz Meyenburg ist Beobachtungsgebiet. Die Straße Meyenburger Damm bildet die Grenze: Alles, was westlich davon liegt, gehört zum Beobachtungsgebiet, alles, was östlich liegt, nicht. Das hat zur Folge, dass manchmal nur ein paar Meter darüber entscheiden, ob ein Geflügelhalter seine Produkte verkaufen darf oder nicht. Während Jörg Steilen am Damm auf den Eiern seiner Hennen sitzen bleibt, darf Birgit Sanow die Eier ihrer 545 Legehennen an der Uthleder Straße verkaufen. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt die Biobäuerin. Bei den Kunden in ihrem Hofladen ist die Geflügelpest ein Thema. „Die wollen vor allem wissen, warum die einen im Dorf verkaufen dürfen, die anderen aber nicht. Das ist für viele schwierig zu verstehen.“

Weil sein Geflügelbetrieb direkt an der Grenze liegt, hat Jörg Steilen beim Kreis-Veterinäramt wegen einer Ausnahmegenehmigung nachgefragt. Und erfahren: „Wenn wir eine Packstelle hätten, dürften wir die Eier unserer Hennen vor Ort verkaufen.“ Die Tierseuchenbekämpfung gehört in Niedersachsen zu den Aufgaben des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves). Sprecherin Hiltrud Schrandt erklärt auf Nachfrage: „Der Verkauf von Konsumeiern in Geflügelpest-Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten ist generell verboten. Die zuständige kommunale Überwachungsbehörde - Landkreis/kreisfreie Städte - kann davon eine Ausnahme genehmigen, wenn die Konsumeier in eine zulässige Packstelle befördert und dort in Einwegverpackungen verpackt werden. Diese dürfen an die Endverbraucher abgegeben werden.“ In einem Merkblatt des Laves werden Eierpackstellen definiert als „Betriebe, die Eier nach Güte- und Gewichtsklassen sortieren, kennzeichnen sowie verpacken und umpacken.“ Sie müssen vom Landesamt zugelassen werden.

Jörg Steilen will seinen Legehennen-Betrieb jetzt zu einer Packstelle machen, hat einen Antrag gestellt. „Die Packstellennummer haben wir vor wenigen Tagen bekommen.“ Auf den Landwirt kommen nun Kosten zu: „Wir müssen ein Luftkammer-Messgerät, eine Durchleuchtungsanlage und geeignete Waagen anschaffen.“ Die Vorschriften des Laves sehen auch eine Sortieranlage und Geräte zum Kennzeichnen der Eier mit einem Erzeugercode vor. Der Meyenburger Landwirt nimmt die Investition in Kauf, um die Eier seiner Legehennen wieder verkaufen zu können. „Auch wenn es für uns schwer zu verstehen ist, warum wir ein und dieselben Eier mit Packstelle verkaufen dürfen, ohne aber nicht.“ Durch die Nummer der Packstelle sei die Rückverfolgung zum Erzeuger sichergestellt, erklärt dazu Jana Lindemann vom Landkreis Osterholz.

Die Sorge, dass die Geflügelpest noch näher rücken könnte, treibt auch die Betriebe um. „Das große Gespenst ist, dass es zu einem Ausbruch in der Nähe kommen könnte“, sagt Jörg Steilen. Auch Gwendolyn Manek beobachtet die Entwicklung der Seuche genau. 30 Hühner leben auf ihrem Hof in Schwanewede, 80 Weidegänse sind bestellt und sollen im Mai kommen. „Ich hoffe, dass die Geschichte dann vorbei ist“, sagt die Bio-Landwirtin. Die zehn bis 15 Eier, die ihrer Hühner derzeit täglich legen und die sie nicht verkaufen darf, verwertet sie selber. „Bei uns gibt es jetzt jeden Morgen ein Frühstücksei und mittags Omelett.“ Das Verkaufsverbot bringe sie nicht in Not: „Mein Schwerpunkt auf dem Hof sind Ziegen, der Hühnerbestand ist eher klein.“

Anders sieht es bei Andreas Hinte in Beckedorf aus. 700 Legehennen gehören zum Betrieb. „Wir verkaufen hauptsächlich Eier“, sagt der Landwirt. Umso mehr trifft ihn das Verkaufsverbot. „Rund 1000 Euro Einnahmen in der Woche fallen weg“, schätzt Hinte. Ein bis zwei Monate könne er das noch durchhalten. „Dann müsste ich zur Bank und einen Kredit aufnehmen.“ Die Geflügelhaltung aufzugeben, kommt für ihn nicht in Frage. „Das wäre für uns eine persönliche Katastrophe. Wie lieben das, was wir aufgebaut haben. Wenn es irgendwie geht, wollen wir es fortsetzen.“ Auf seine Kunden könne er bauen. „Da bekommen wir sehr viel Rückenwind, die stehen zu uns.“

Zur Sache

Die Zahl an Geflügelpestfällen in Niedersachsen steigt nach Angaben des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz weiter an. Derzeit sind demnach rund eine Million Tiere betroffen. In Niedersachsen wurden bislang 64 Ausbrüche der Geflügelpest festgestellt. Mit 34 Putenmast-, drei Entenmast- und einem Hähnchenmastbetrieb ist der Landkreis Cloppenburg besonders betroffen. Insgesamt sind in Niedersachsen 46 Putenbestände, fünf Entenbestände, vier nicht gewerbliche Kleinsthaltungen, ein Masteltern-Hennen-Betrieb, zwei Hähnchen-Mastbestände, drei Legehennen-Bestände und drei Gänsebestande betroffen. Die Betriebe befinden sich in zehn Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten. Im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sind während des aktuellen Seuchengeschehens bisher mehr als 17.140 Proben von Hausgeflügel untersucht worden, davon allein mehr als 12.000 für den Landkreis Cloppenburg.