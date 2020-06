Berne/Lemwerder. Laufen die Bauarbeiten in den kommenden Wochen nach Plan, könnte der Verkehr zum Jahresende über die neue Berner Ortsumgehung rollen. Die Arbeiten an der Brücke über den Motzener Kanal schreiten sichtbar voran. Und auch die Planungen für den nächsten Bauabschnitt der Bundesstraße 212 nehmen immer konkretere Formen an. Derzeit denken die Planer neben Brückenbauwerken und Anschlüssen auch über einen Radweg nach.

Seit Sommer 2010 arbeitet Gerd Oltmanns in Berne. Aufgabe des Mitarbeiters der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist es, den Bau der Berner Umgehungsstraße, der neuen Bundesstraße 212, zu überwachen. So langsam sieht der Bauingenieur dem Ende seiner hiesigen Arbeit entgegen. „Unser Ziel ist es, den Abschnitt Ende des Jahres freizugeben.“

Eigentlich hatte das Projekt bereits Ende 2018 beendet sein sollen. Doch der Marschboden machte der Behörde einen Strich durch die Rechnung. Die nach Studium eines Gründungsgutachtens eingesetzten, 15 Meter langen Spundwandbohlen entpuppten sich für die westliche Pfeilerbaugrube als zu kurz, schildert Oltmanns das Problem. „Die Spundwände hätten nur 25 bis 50 Prozent der Solltragfähigkeit gehabt“, konkretisiert der Bauingenieur. So mussten die stählernen Bohlen wieder aus dem Untergrund geholt werden.

Mittlerweile ist der Trägerkasten neu angelegt worden. Ein Teil der kurzen Bohlen konnte dabei um fünf Meter verlängert und wieder verwendet werden. Das Fundament, das ursprünglich an die Spundwand angehängt werden sollte, steht jetzt auf Pfählen. Ein weiterer Betonsockel wird noch hinzugefügt. Am Freitagmorgen bereiteten Bauarbeiter die Grundfläche für den Beton vor.

Manche Berner haben sich angesichts der Probleme an die Verzögerungen beim Bau der Klappbrücke über die Hunte erinnert. Auch dort zogen sich die Arbeiten in die Länge. Für Oltmanns sind die Fälle allerdings unterschiedlich gelagert. „Bei der Huntebrücke war beim Ausbau des Bodens Torf in den Gründungshorizont gelangt. Die bauausführenden Firmen haben sich gestritten, wer den wieder entfernen musste, bevor Beton eingefüllt werden konnte.“

Am Motzener Kanal sind die Widerlager für das sogenannten Drei-Feld-Bauwerk mittlerweile fertiggestellt. Auch die rund fünf Kilometer lange Straße zwischen dem Kreisel im Berner Ortsteil Ranzenbüttel und dem Anschluss an die Landesstraße 875, die Motzener Straße, könnte sofort genutzt werden. Einzig über dem Motzener Kanal klafft noch eine circa 250 Meter lange Lücke in der Schwarzdecke. Die Baustellenfahrzeuge nutzen noch eine nördlich gelegene Behelfsbrücke, die bei Inbetriebnahme der Umgehungsstraße zurückgebaut wird.

Die Kanalbrücke wird rund drei Meter über den Wasserlauf hinausragen. Die Höhe ermöglicht Landwirten und Radfahrern ein Unterqueren. Über die Gansper Helmer können so Felder und Wiesen beidseits der neuen Bundesstraße erreicht werden.

Radweg entlang der neuen Trasse

Für den nächsten Streckenabschnitt der B 212, der die Bundesstraße von Harmenhausen über Lemwerderaner, Ganderkeseer und Delmenhorster Gebiet bis nach Bremen führt, ist Ansgar Behrens zuständig. „Die Planung konzentriert sich im Moment auf die Höhenlagen, die Anschlussbereiche und Vernetzungsbauwerke“, sagt der Leiter des Fachbereichs Planung. Er macht sich täglich Gedanken, wie die neue Trasse künftig Straßen und Gewässer queren soll und wie der Tierwelt ein möglichst sicheres Überwinden der Bundesstraße ermöglicht werden kann. Neu haben Planer die Anlage eines begleitenden Radwegs in ihre Überlegungen aufgenommen. „Es gibt eine neue Verordnung des Bundes, wonach wir eine Seite der Straße Radweg tauglich ausbauen müssen“, erläutert Behrens. Die Überlegungen befinden sich allerdings noch ganz am Anfang. „Weder die jeweilige Seite noch die Querungsstellen stehen derzeit fest“, betont der Fachbereichsleiter. „Wir planen erst die Straße und prüfen dann, wie sich der Radweg integrieren lässt.“

Ansgar Behrens spricht von Synergieeffekten, die es zu nutzen gilt. Einen Anstoß zu einer Radwegplanung habe es nicht gegeben. „Unterhalb des Straßendamms müssen wir ohnehin einen Wirtschaftsweg anlegen, um die Böschung zu unterhalten“, erläutert er.

Der Fachbereichsleiter ergänzt, dass die im vergangenen Spätsommer errichtete Fahrradbrücke über den Doorgraben erhalten bleibt. Sie erhalte einen Anschluss an die Industriestraße. Der Radweg entlang der Motzener Straße wird laut Behrens gemeinsam mit der Landesstraße als Brückenbauwerk über die neue Bundesstraße hinweg geführt.