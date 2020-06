Radfahrer, Autos im Begegnungsverkehr und geparkte Fahrzeuge – dafür reicht der Platz in der Lesumer Heerstraße nicht. (Christian Kosak)

Lesum. In den Hauptverkehrszeiten ist Gefahr im Verzug. Dann müssen sich die Autofahrer auf der Lesumer Heerstraße zwischen Holthorster Weg und Leuchtenburger Straße durch ein Nadelöhr schlängeln: Rechts, in Richtung Vegesack, der Schutzstreifen für Radfahrer, links der fließende Gegenverkehr, der sich an einer langen Reihe geparkter Fahrzeuge vorbeischlängelt. Um diese Spur Richtung Lesum zumindest zeitweise freizuhalten, hatte das Amt für Straßen und Verkehr kürzlich neue Halteverbotsschilder aufgestellt. Sie sind in der Nacht darauf abmontiert und geklaut worden.

Wer die Schilder wieder abmontiert hat, ist nicht bekannt. „Bislang wurden keine Täter ermittelt“, sagt Bernd Wurche, im Amt für Straßen und Verkehr zuständig für verkehrsrechtliche Anordnungen in Burglesum. Dass es sich um Fahrzeughalter handelt, die sich aus Verärgerung über den Verlust ihrer bisherigen Parkplätze zum Diebstahl verleiten ließen, hält Martin Stellmann von der ASV-Amtsleitung für wahrscheinlich und verweist auf ähnliche Delikte in anderen Stadtteilen. Stellmann: „Allergrößte Verwunderung löst eine solche Vorgehensweise, sich Recht nach eigenem Gutdünken zu schaffen, bei uns schon nicht mehr aus.“

Allerdings wirft die Nacht- und Nebelaktion auch ein Licht auf die Verkehrslage in besagtem Abschnitt der Lesumer Heerstraße, mit der sich der Burglesumer Beirat in den vergangenen Jahren mehrfach befasst hat. Von freier Fahrt kann schon lange nicht mehr die Rede sein, denn der rechte Fahrbahnrand zwischen Leuchtenburger Straße und Holthorster Weg präsentiert sich oft als nahezu ununterbrochene Schlange abgestellter Autos. Mit dem Ergebnis, dass vor allem Busse und Lastwagen im Begegnungsverkehr nur noch genügend Platz haben, wenn sie auf den Schutzstreifen für Radfahrer ausweichen. Eine ausgesprochen unangenehme Situation für Radfahrer, wenn ihnen ein Auto im Nacken sitzt. Die Folge: Radfahrer benutzen den Fußweg oder den für Begegnungen eigentlich zu schmalen Radweg auf der anderen Straßenseite. Beides ist verboten.

Nun hat die Novellierung der Straßenverkehrsordnung der Debatte über die Situation in der Lesumer Heerstraße neue Nahrung verschafft. Nun nämlich sind die Länder und Kommunen aufgefordert, Radfahrern, wie von der Bundesregierung gewollt, mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu verschaffen. Beim Überholen müssen die motorisierten Verkehrsteilnehmer einen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten. Diese Verordnung ist im Begegnungsverkehrs auf dem neuralgischen Abschnitt der Lesumer Heerstraße nur zu befolgen, wenn der Radfahrer seinen Schutzstreifen freiwillig verlässt oder Autofahrer abbremsen und sich hinter den Fahrrädern einreihen.

Schon vor drei Jahren hatte der Burglesumer Beirat über eine radikale Lösung für die stark befahrene Strecke zwischen Lesum und Vegesack diskutiert. Nämlich in besagtem Abschnitt ein absolutes Halteverbot einzurichten. Das aber wollte man den Anliegern, die keine Stellflächen auf ihren Grundstücken besitzen, und Geschäften, die auf motorisierte Kundschaft angewiesen sind, letztlich nicht zumuten. Die Polizei schlug deshalb vor, für bestimmte Straßenabschnitte ein eingeschränktes Halteverbot zu erlassen. Eine regelmäßige und ständige Kontrolle konnten die Ordnungshüter allerdings nicht garantieren. Das gelte auch heute noch, sagt Jörg Braun, zuständiger Verkehrssachbearbeiter im Lesumer Revier.

„Wir haben viele Möglichkeiten durchgespielt, um die Lage auf dem Streckenabschnitt zu entschärfen“, erinnert Ortsamtsleiter Florian Boehlke an zahlreiche Debatten im Beirat und in den zuständigen Ausschüssen. Doch obwohl sich seit Jahren kein Unfall ereignet habe, sei keine befriedigende Lösung gefunden worden. Wegen der Novellierung der Straßenverkehrsordnung bestand nun aus Sicht des Amtes für Straßen und Verkehr zusätzlicher Handlungsbedarf. Und deshalb, so Florian Boehlke, seien neue Halteverbotsschilder auf einem mehrere Hundert Meter langen Abschnitt aufgestellt worden. Mit dem erklärenden Hinweis, dass dort von montags bis freitags in der Zeit von 6 bis 9 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr absolutes Halteverbot gelte.

Das allerdings passte einem oder mehreren bislang unbekannten Zeitgenossen offensichtlich überhaupt nicht. Jedenfalls, so Bernd Wurche vom ASV, seien die neuen Schilder vor gut einer Woche in der Nacht nach ihrer Installation samt Pfählen wieder entfernt worden und seitdem verschwunden. Was die Verkehrsbehörde freilich nicht resignieren lässt. An diesem Donnerstagvormittag sollen von der beauftragten Firma neue Halteverbotsschilder aufgestellt werden. Welche Maßnahme zu ihrem Schutz und vor abermaliger unrechtmäßiger Beseitigung ergriffen werden, wird nicht verraten.

Derweil kritisieren Autofahrer, dass sich auch in der Straßen Unter den Linden, zwischen Leuchtenburger Straße und Freier Damm, die Verkehrslage verschärft habe. Dort befindet sich ein roter, rund 1,60 Meter breiter Schutzstreifen für Radfahrer. Was nach den Worten des Lesumer Ortsamtsleiters bedeutet, dass dieser Streifen für motorisierte Verkehrsteilnehmer absolut tabu ist. Allerdings, so Boehlke, sei die Fahrbahn der Straße Unter den Linden breiter als die Lesumer Heerstraße. Wegen parkender Autos am Straßenrand Richtung Lesum müssen Busse und Lastwagen jedoch auch in diesem Abschnitt nicht selten den Schleichgang einschalten oder die Fahrt unterbrechen – vor allem im Begegnungsverkehr.