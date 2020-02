Die Polizei sucht den Täter und bittet Zeugen, sich zu melden. (Björn Hake)

Der Fahrer eines Ford Fiesta ist am Sonnabendnachmittag gegen ein geparktes Auto am Lüssumer Kamp gefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet. Nach Polizeiangaben war der Ford offenbar zuvor in derselben Straße gestohlen worden. Außerdem meldete der Besitzer des Wagens später einen Einbruch in seiner Wohnung. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Laut Polizei hörten Zeugen gegen 13.50 Uhr in der Straße Lüssumer Kamp einen Knall und liefen auf die Straße. Sie sahen, dass ein Ford Fiesta seitlich gegen einen abgestellten Toyota geprallt war. Der Fahrer versuchte danach offenbar wegzufahren, was ihm aber aufgrund der Schäden am Auto nicht gelang. Er stieg aus und flüchtete zu Fuß.

Die Polizei ermittelte den Halter des Wagens, trafen ihn aber nicht an. Gegen Abend meldete er sich selbst bei der Polizei und zeigte einen Einbruch in seiner Wohnung am Lüssumer Kamp an. Dabei wurde neben Bargeld und elektronischen Geräten auch sein Auto gestohlen. Der Mann hatte seine Wohnung nach eigenen Angaben gegen 12.15 Uhr verlassen. Aus diesem Grund geht die Polizei davon aus, dass der Täter zwischen 12.15 Uhr und dem Zeitpunkt des Unfalls um 13.50 Uhr eingebrochen sein muss.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dieser Zeit an der Straße Lüssumer Kamp oder in der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben oder die Aussagen zu dem Verursacher des Unfalls machen können. Der geflüchtete Fahrer hat nach Angaben der Zeugen kurze schwarze Haare, er trug einen Drei-Tage-Bart, ist etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er trug einen Pullover und eine blaue Jeanshose.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 zu melden.