Trotz guter Bilanz, in 2020 schlägt für die Gemeinde Lemwerder im Bereich der Begu der Ausfall des für August geplanten Drachenfestes, Ticketrückzahlungen und entgangenen Einnahmen für die Verpachtung der Gastronomie zu Buche. (Christian Kosak)

Der Finanz- und Planungsausschuss am Donnerstagabend glich einer Abiturklausur. Alle Mitglieder saßen an Einzeltischen, um die Abstandsregelungen einzuhalten. Den Großteil der Versammlung verbrachten die Kommunalpolitiker damit, auf die Leinwand zu schauen, die über den Köpfen der Verwaltungsspitze hing. Dorthin projizierte Fachbereichsleiterin Rilana Niehus Zahlen aus der Eröffnungsbilanz der Gemeinde.

Zum 1. Januar 2012 ist in Niedersachsen ein neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen in Kraft getreten. Das kameralistische Buchhaltungssystem wurde durch ein System der doppelten Buchführung ersetzt. Seither bucht die Gemeinde Lemwerder „doppisch“. Aufgrund personeller Veränderungen innerhalb der Kämmerei und Anlagenbuchhaltung kam es immer wieder zu Verzögerungen bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz.

Diese muss spezielle Vorschriften bezüglich Inventur, Inventar, Ansatz und Bewertung des Vermögens, Schulden und Bilanz erfüllen. In der kameralistischen Buchführung war das Vermögen wie Grundstücke und Straßen, aber auch Beteiligungen und Sonderposten nicht erfasst, so dass jetzt für die Neuaufstellung ein hoher Arbeitsaufwand bestand. Erschwert wurde die Arbeit, weil Zahlungsbelege und Akten aufgrund abgelaufener Aufbewahrungsfristen fehlten. Im Juni 2017 legte die Fachdienstleiterin dem Rechnungsprüfungsamt die Eröffnungsbilanz vor. Nach zweieinhalbjährigen Prüfung stand fest, dass an einigen Stellen nachgebessert werden musste. Am Donnerstag stellte Rilana Niehus dem Ausschuss nun die endgültige Fassung vor.

„Die Bilanzsumme von rund 44,6 Millionen Euro mit einem Reinvermögen von etwas mehr als 36 Millionen Euro spiegelt die finanzielle Stabilität der Kommune wieder und zeigt, dass die vorhandenen Zahlungsverpflichtungen durch das Eigenkapital gedeckt sind“, teilte die Fachdienstleiterin mit. Rund 28 Millionen Euro entfallen auf Sachanlagen. Zum Stichtag 1. Januar 2012 besaß die Gemeinde liquide Mittel in Höhe von 15,8 Millionen Euro. „Die Vermögensanalyse spiegelt das positive Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital wider und signalisiert einen erfreulichen Gesamteindruck“, stellte Niehus fest. Die ungewöhnlich lange Prüfungsdauer will die Gemeinde künftig durch eine neue Teilzeitkraft in der Kämmerei verbessern.

Um Zahlen ging es auch beim nächsten Tagesordnungspunkt. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die FDP-Fraktion einen Finanzzwischenbericht beantragt. Die Liberalen wollten wissen, wie sich die Krise auf den im Januar verabschiedeten Haushalt 2020 auswirkt. „Besonders bei der großen Einnahmeposition Gewerbesteuer wird der Haushaltsansatz kaum die geplanten Einnahmen bringen“, mutmaßte der Antragsteller. Doch weit gefehlt. Die Verwaltung präsentierte dem Ausschuss eine Hochrechnung, die um vier Millionen Euro höher ausfällt als der Planansatz. Das Plus sei allerdings auf Nachzahlungen aus dem Vorjahr zurückzuführen, räumte Regina Neuke ein, denn Probleme gebe es in der Gemeinde durchaus. „Aktuell haben fünf Gewerbebetriebe eine Stundung der Gewerbesteuer und ein Gewerbebetrieb eine Ratenzahlung für die vierteljährlichen Abschläge beantragt“, geht aus den Sitzungsunterlagen hervor. Die Summe der ausstehenden Gewerbesteuer beträgt auf dieser Grundlage bis zum Jahresende rund 23 600 Euro.

Die aktuellen Gewerbesteuer-Einzahlungen lägen mit knapp 9,9 Millionen Euro rund 1,3 Millionen unter dem Planansatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei ein kurzfristiger Einbruch der Gewerbesteuererträge nicht zu erwarten, sagte Neuke. „Die Gewerbesteuer holt uns aus der Not, die andere Kommunen haben“, betonte die Bürgermeisterin. Allerdings könne sich die Corona-Krise noch stark zeitversetzt auswirken. Neuke sprach von einem Zeitraum von vier bis sechs Jahren.

Die Einbußen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer schätzt die Verwaltung auf zehn Prozent. Die Erträge der Vergnügungssteuer liegen aktuell rund 38 000 Euro unter der Planung für die ersten vier Monate 2020. Durch die Erstattung der Betreuungsentgelte für Krippe und Hort verzeichnet die Gemeinde für März und April zudem einen Ertragsausfall von circa 17 500 Euro sowie von 16 400 Euro für das Mittagessen. Weitere Mindereinnahmen seien durch die eingeschränkte Betreuung zu erwarten.

Im Bereich der Begu schlage der Ausfall des für August geplanten Drachenfestes, die Ticketrückzahlungen für ausgefallene Kulturveranstaltungen und entgangenen Einnahmen für die Verpachtung der Gastronomie zu Buche. Da derzeit keine Kurse stattfinden, müssen auch keine Kursleiter bezahlt werden. Somit verringert sich das geplante Defizit in diesem Bereich. „Anders wäre es mir lieber gewesen“, versicherte Bürgermeisterin Neuke, die den Gesamtfehlbetrag der Begu mit 33 500 Euro beziffert.

Mit Blick auf den Sport erwartet die Bürgermeisterin bis zum Ende des Jahres ein steigendes Defizit der Tennisabteilung des SV Lemwerder, das es abzudecken gilt. Durch die coronabedingte Schließung der Tennishalle fehlen dem Verein Erträge. Bislang seien bereits 8000 der geplanten 14 000 Euro an Zuschuss ausgezahlt worden.