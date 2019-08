Einsatzkräfte fahndeten umgehend nach den Tätern, die Tatortbereitschaft sicherte die Spuren. (Patrick Seeger)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach Polizeiangaben versucht, ein 81-jähriges Ehepaar aus Blumenthal zu töten. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei am Mittwochvormittag berichtete, schossen bisher Unbekannte gegen 0.55 Uhr durch ein Fenster eines Hauses am Steenkampsweg in Blumenthal. Das in der Wohnung lebende 81-jährige Ehepaar blieb unverletzt. Die Senioren hatten in der Erdgeschosswohnung des Mehrparteienhauses geschlafen, als sie durch die Schüsse geweckt wurden, hieß es in einer ersten Pressemitteilung. Mehrere Projektile durchschlugen die Rollladen und das Fenster.

Die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Polizei Bremen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die vergangene Nacht im Steenkampsweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Rufnummer 04 21/362 38 88 zu erreichen.