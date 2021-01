Wer etwa ein Reh auf der Fahrbahn sieht, kann laut ADAC hupen, um das Tier zu vertreiben. (Arne Dedert/DPA)

Wesermarsch. Morgendämmerung auf der Bundesstraße 212 zwischen Stadtwald und Seenpark bei Nordenham: Es ist noch dunkel. Plötzlich beleuchten die Scheinwerfer des Autos ein Reh am Straßenrand. Blitzschnell quert es die Fahrbahn, der Fahrer bremst, doch es ist zu spät: Das Tier wird angefahren, kann jedoch verletzt fliehen.

„In diesem Bereich der B 212 ist der Wildwechsel besonders intensiv“, sagt Bernhard Martens, Kreisjägermeister der Jagdschule Wesermarsch, „und aus Tierschutzgründen müssen wir jedes angefahrene Tier von seinen Leiden erlösen. Doch leider trifft der zuständige Jäger oft zu spät an der Unfallstelle ein und hat große Schwierigkeiten, das Wild zu finden.“ Auf deutschen Straßen sind nach einer Statistik des ADAC im zurückliegenden Jagdjahr mehr als 234.000 Rehe und Hirsche verunglückt. Dabei seien 2500 Menschen zu Schaden gekommen, und für 20 Fahrzeuginsassen endete der Unfall tödlich. „Im Landkreis Wesermarsch sind im Straßenverkehr jährlich etwa 140 Wildunfälle mit Rehwild zu beklagen“, sagt Bernhard Martens. Auch zahlreiche Hasen und Vögel würden im Verkehr sterben, doch diese werden statistisch nicht erfasst.

Wildunfälle würden in der Wesermarsch fast nur mit Rehwild geschehen, dessen Bestände in den letzten zehn Jahren stark angestiegen seien. „Insgesamt hat sich jedoch die Zahl der Wildunfälle in der Wesermarsch nicht erhöht“, sagt Bernhard Martens, „obwohl die Zahlen natürlich von Jahr zu Jahr schwanken.“ Hirsche oder Wildschweine würden aufgrund der meist offenen Landschaft der Wesermarsch mit geringen Wald- und Forstbeständen keine große Rolle spielen. Und auch der Wolf, der Rehe oft scheu macht und zu hektischen Straßenüberquerungen veranlasst, spiele im Landkreis Wesermarsch keine große Rolle. „Das Gebiet ist für Wölfe nicht ideal, es wird von ihnen nur durchstreift, obwohl es auch schon Risse gegeben hat“, sagt Bernhard Martens.

Maisernte gefährliche Zeit

Wenn Rehe zwischen ihren Schlaf- und Futterplätzen wechseln, käme es besonders häufig zu gefährlichen Straßenquerungen. Doch weil Rehe ihre Wildwechsel häufig verändern, würden die Warnschilder am Straßenrand oft an den falschen Stellen stehen. Besonders gefährlich sei für Autofahrer die Zeit der Maisernte. Viele Tiere werden dann aus den Feldern vertrieben und verursachen Verkehrsunfälle. Während nördlich der Weser, wie im Landkreis Osterholz, besonders auch Wildschweine erfasst werden, spielt dieses Schwarzwild in der Wesermarsch keine große Rolle: „Wildschweine treten nur als Wechselwild auf, sie bereiten hier so gut wie keine Unfallprobleme“, so Martens.

Durch Bejagung dämmt die Jägerschaft die Wilddichten zwar ein und bringt auch blaue Reflektoren entlang der Straßen an, doch damit können Unfälle nicht gänzlich vermieden werden. Vor allem in der Morgendämmerung und in der früh einsetzenden Dunkelheit im Winter sind Wildunfälle häufig. Kommt es dazu, ruft der Betroffene in der Regel sofort eine Polizeidienststelle an. Von dort aus wird in der Regel auch der zuständige Jäger benachrichtigt. „Doch er sollte nicht auf sich allein gestellt bleiben“, sagt Bernhard Martens, „wenn ein Wild angefahren wurde und sich verletzt weiterschleppt, muss der Jäger zumindest wissen, in welche Richtung es sich bewegt hat. Oft nimmt dann ein Hund die Spur auf und findet das noch nicht verendete Tier, dem der Gnadenschuss erteilt wird.“ Besonders wenn die Suche im Dunkeln stattfindet, sei dies jedoch eine mühselige Angelegenheit, so Martens.

„Leider kommt es immer wieder vor, dass der Jäger nur eine Mitteilung der Polizei erhält“, sagt Bernhard Martens. „Er kommt an den Unfallort, und keiner ist da, um eine Einweisung vorzunehmen. Unfallstelle und Fluchtrichtung des verletzten Tieres sind häufig nur unzureichend gekennzeichnet. Dann ist es für den Jäger schwierig oder sogar unmöglich, mit seinem Hund das Tier schnellstmöglich zu finden und zu erlösen“, sagt der Kreisjägermeister. Er bittet deshalb die Unfallbeteiligten, am Unfallort zu bleiben und den Jäger so genau wie möglich zu informieren.

Doch Autofahrer können auch selbst dazu beitragen, Wildunfälle zu vermeiden: Der ADAC rät, insbesondere während der Dämmerung so zu fahren, dass man jederzeit bremsen kann. Besonders hoch sei das Risiko in Waldgebieten. Wildtiere können die Geschwindigkeit eines Autos nicht einschätzen und warten nicht am Straßenrand, bis der Wagen vorbeigefahren ist. Wenn Tiere am Straßenrand gesehen werden, sollten Fahrer das Fernlicht ausschalten, um die Tiere nicht zu blenden, so der ADAC. Hupen würde die Tiere in den meisten Fällen verscheuchen. Und wenn ein einzelnes Reh am Straßenrand gesichtet wird, ist es meist nicht allein unterwegs: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass noch weitere Tiere aus dem Wald hervorspringen.

Wenn es zu einem Wildunfall kommt, sollten Autofahrer laut ADAC folgende Verhaltensregeln beachten: Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen, die Unfallstelle absichern und auf jeden Fall die Polizei verständigen. Die Autofahrer sollten auch darauf achten, dass der Revierinhaber verständigt wird. Der Schaden wird mit einer Teil- oder Vollkaskoversicherung reguliert, so der ADAC. Übrigens darf sich ein Autofahrer ein angefahrenes Tier nicht aneignen – ein solcher Gesetzesverstoß gilt als Wilderei und wird streng bestraft.