Straßenarbeiten auf der A 270. (Christian Kosak)

Die Autobahn 270 wird ab Donnerstag, 9. August, für voraussichtlich vier Wochen zur Baustelle. Wegen Asphaltarbeiten, so verkünden es Hinweisschilder entlang der Strecke schon jetzt, kommt es zwischen der Doppelkreuzung in Ihlpohl und der Anschlussstelle Rönnebeck in beiden Fahrtrichtungen zu Vollsperrungen.

Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) plant mit 14 Bauabschnitten. Manuel Heike ist stellvertretender Leiter der Autobahnmeisterei Hemelingen, die sich auch um die Instandhaltung der A270 kümmert. Er erklärt, was zu tun ist. "An vielen Stellen hat sich die Mittelnaht zwischen den Fahrbahnen aufgelöst. Dadurch sind Schlaglöcher in Längsrichtung entstanden. Um die Naht wieder zu schließen, wird die Fahrbahndecke auf einer Breite von 50 bis 100 Zentimeter abgetragen und neu asphaltiert."

Wegen der geringen Fahrbahnbreite auf der A270 sei es notwendig, den jeweiligen Bauabschnitt voll zu sperren. "Wir hätten sonst zu wenig Sicherheitsraum für die Baustellen-Arbeiter." In einem Abwasch würden weitere Schlaglöcher und Risse ebenfalls ausgebessert. Insgesamt werden nach ASV-Angaben rund 4150 Quadratmeter Asphaltdeckschicht erneuert, außerdem 20.000 Meter Mittelleitlinie neu markiert.

Warum nach Ferienende?

Warum beginnen die Baumaßnahmen ausgerechnet am Tag nach Ferienende, wenn alle wieder mit dem Auto zur Arbeit fahren? Wäre es nicht klüger gewesen, die Arbeiten in den Ferien auszuführen? Dazu sagt Manuel Heike: "Die Baufirmen waren in der Ferienzeit alle sehr ausgelastet. Der 9. August war der frühestmögliche Baubeginn, den wir verwirklichen konnten." Die Kosten von rund 250.000 Euro für die Streckensanierung trägt der Bund.

Der Asphalteinbau erfolgt in Etappen. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 9. August, zwischen den Anschlussstellen Vegesack-Mitte und Blumenthal in Fahrtrichtung Farge. Auch am Freitag, 10. August, wird hier gearbeitet. Am Montag, 13. August, folgt der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Blumenthal und Rönnebeck in Richtung Farge. Weiter geht es am Dienstag, 14. August, zwischen den Anschlüssen Rönnebeck und Lüssum in Richtung Ihlpohl. In gleicher Richtung wird am Mittwoch, 15. August, zwischen der Anschlussstelle Blumenthal, der Auffahrt Löhstraße und dem Anschluss Vegesack-Mitte voll gesperrt. In allen Fällen erfolgt die Sperrung laut Heike ab etwa 4 Uhr morgens.

Am Donnerstag, 16. August, werden die Asphaltarbeiten zwischen den Anschlüssen Vegesack-Mitte und Vegesack-Hafen in Richtung Ihlpohl fortgesetzt. "Hier sperren wir erst ab 9 Uhr, den Berufsverkehr lassen wir noch durchrollen." Am Freitag, 17. August, rückt die Baustelle weiter. Der Abschnitt zwischen den Anschlüssen St. Magnus und Lesum in Richtung Ihlpohl ist an diesem Tag und auch am Montag, 20. August, ab 9 Uhr gesperrt.

Eingeschoben wird am Sonnabend, 18. August, ein weiterer Bauabschnitt. Dann wird zwischen der Doppelkreuzung und dem Anschluss Lesum in Richtung Farge asphaltiert. "Wir lassen hier an einem Sonnabend arbeiten, wenn das Verkehrsaufkommen geringer ist. Außerdem wollen wir den Knotenpunkt in Ihlpohl nicht zu sehr belasten", erklärt Heike. Am Dienstag, 21. August, werden die Arbeiten in Fahrtrichtung Ihlpohl zwischen dem Anschluss Lesum und der Doppelkreuzung fortgesetzt.

Kühlere Temperaturen notwendig

Gleich vier Tage lang bleibt die Strecke zwischen den Anschlussstellen Lesum und St. Magnus in Fahrtrichtung Farge gesperrt. Hier wird von Mittwoch bis Freitag, 22. bis 24. August, bis 15 Uhr sowie am Montag, 27. August, bis 13 Uhr eine Tagesbaustelle eingerichtet. So es zumindest geplant. "Bleibt es so heiß wie jetzt, werden wir den Abschnitt zeitlich nach hinten verlegen. Wir bauen Heißasphalt ein, dafür brauchen wir unbedingt kühlere Temperaturen", erläutert der stellvertretende Leiter der Autobahnmeisterei Hemelingen.

Nach derzeitigem Zeitplan soll der Asphalteinbau am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. August, enden. Der Bereich zwischen Vegesack-Hafen und Vegsack-Mitte in Fahrtrichtung Farge wird jeweils bis 15 Uhr gesperrt. "Für den Fall, dass die Witterung nicht mitspielt, haben wir zwei Reservetage am 30. und 31. August eingebaut", so Heike.

Für alle Bauabschnitte werden Umleitungen ausgeschildert. Einen Streckenbereich auf der A270 packt das ASV laut Heike vorerst noch nicht an. "Zwischen den Anschlüssen St. Magnus und Vegesack-Hafen werden wir vorerst keine Arbeiten durchführen. Hier fehlt aktuell eine Umleitungsstrecke. Frühestens im Herbst des Jahres werden wir hier bauen."

Schon im September werden sich Autofahrer auf weitere Vollsperrungen auf der A270 einstellen müssen. An vier Tagen werden dann Markierungsarbeiten durchgeführt. In Fahrtrichtung Ihlpohl sind die Kolonnen der Autobahnmeisterei am Dienstag, 4. September, zwischen den Anschlüssen Rönnebeck und Blumenthal unterwegs und am Mittwoch, 5. September, zwischen den Anschlüssen St. Magnus und der Doppelkreuzung. In Richtung Farge wird am Donnerstag, 6. September, zwischen den Anschlüssen Vegesack-Hafen und Rönnebeck markiert und am Sonnabend, 8. September, zwischen Doppelkreuzung und Anschlussstelle St. Magnus. Als Reserve-Tag ist der 7. September eingeplant.