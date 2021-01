Die Pläne für die Villa Schröder in der Weserstraße beschäftigen den Vegesacker Beirat am Montag kommender Woche. (Volker Kölling/coast communication)

Vegesack. Der Vegesacker Beirat startet nächste Woche in das neue Sitzungsjahr. Pandemiebedingt tagt das Gremium allerdings wieder virtuell. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Villa Schröder in der Weserstraße.

Wie berichtet, hat der Projektentwickler M-Projekt die Neorenaissance-Villa gekauft und plant neben der Sanierung und dem Ausbau des Dachgeschosses auch den Abriss sowie die Neukonzeption des Anbaus. Im April vergangenen Jahres hat sich die Baudeputation mit dem Projekt befasst. Nun ist der Beirat an der Reihe.

Den hat zusätzlich auch ein Bürgerantrag erreicht, der sich mit der Villa Schröder befasst. Durch die Deputationsvorlage sei die Absicht des Landesamtes für Denkmalschutz öffentlich geworden, einen Teilabriss der Villa zu genehmigen, so Ingo Schiphorst in seinem Antrag. „Dem in der Deputationsvorlage erwähnten geheim tagenden sogenannten 'Gestaltungsgremium' fehlt jede demokratische Legitimation, seine Meinungs- und Entscheidungsfindung ist völlig intransparent“, befindet er.

Als die Villa 1996 unter Denkmalschutz gestellt wurde, sei vom Landesamt für Denkmalpflege festgestellt worden, dass auch der Anbau zum Erscheinungsbild des Gebäudes beitrage. „Ein Abriss kommt daher nicht in Betracht“, schreibt Schiphorst und bittet den Beirat zu beschließen, das Landesamt für Denkmalpflege aufzufordern, den Denkmalschutz in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Der Abriss des Anbaus sowie andere Änderungen am äußeren Erscheinungsbild müssten untersagt werden.

Während der Bauphase bei diesem Projekt und anderen Vorhaben im Stadtteil sei eine Öffnung mehrerer Straßen für den Durchgangsverkehr möglich, schreibt Schiphorst in einem weiteren Bürgerantrag. Für die betroffenen Straßen müsse eine Beweissicherung an den Wohnhäusern erfolgen, da mit Beschädigungen zu rechnen sei. Zudem müsse ein Lärmgutachten erstellt und eine Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege wegen der Baudenkmäler insbesondere in der Weserstraße eingeholt werden. All dies müsse auf Kosten der Stadtgemeinde Bremen erfolgen, so Schiphorst.

Weitere Informationen

Die Sitzung des Vegesacker Beirates am Montag, 18. Januar, beginnt um 18.30 Uhr. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, die Beratungen von zu Hause aus per Computer oder Telefon zu verfolgen. Die dafür nötigen Einwahldaten finden sich auf der Internetseite des Ortsamtes (www.ortsamt-vegesack.bremen.de).