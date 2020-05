Auch im Omnibussimulator verbindet die Linie 677 Vegesack mit Beckedorf. Um die Linie spielen zu können, ist ein Update der Simulation notwendig. (Dennis Kurzawe)

Bremen-Nord/Beckedorf. Seit gut zweieinhalb Jahren ist die Erweiterung des Omnibussimulators (Omsi) „Mit der BSAG durch den Bremer Norden“ auf dem Markt und bietet die Möglichkeit, sich hinter das virtuelle Steuer eines Busses zu setzten und durch Vegesack und Blumenthal zu fahren. Entwickler Dennis Kurzawe hat das Spiel in den vergangenen Monaten noch einmal überarbeitet und es dabei um die Linie 677 erweitert, die Vegesack mit Beckedorf verbindet.

Auch wenn die Erweiterung bereits seit einigen Tagen erhältlich ist, will Dennis Kurzawe das Spiel noch einmal überarbeiten. „In Beckedorf habe ich noch keine realen Gebäude in das Spiel integriert. Das kommt im Nachhinein, wenn sich die Corona-Krise etwas entspannt hat“, sagt er. Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres will er die realen Gebäudeabbildungen im Bereich Beckedorf durch ein weiteres Update in das Spiel integrieren.

Für diese Anpassungen sitzt er nicht nur am Computer, sondern wird auch in Beckedorf unterwegs sein, um dort Fotos zu machen. Die Bilder dienen ihm dann als Vorlage, um den Ort möglichst realitätsgetreu nachbauen zu können. „Die Fotos mache ich hauptsächlich sonntags. Da kann ich in Ruhe meine Bilder machen, weil da nicht so ein Betrieb auf der Straße und vor den Gebäuden herrscht“, erzählt er.

Was er fotografieren und damit später auch in das Spiel integrieren will, hat sich der 23-Jährige bereits überlegt. „Geplant ist, den Aumunder Garten und auch das Gewerbegebiet mit den Firmen, die dort sitzen, nachzumodellieren“ sagt Kurzawe. „Die Wohnhäuser ähneln sich vom Prinzip her und unterscheiden sich nur von der Fassade. Deswegen habe ich bei 'Omsi 2 Bremen-Nord' von Anfang an immer darauf geachtet, ein paar Wohnhäuser aus Bremen-Nord darzustellen, aber primär ging es darum, auffällige Gebäude oder Gewerbe nachzubauen. Das erkennt man dann eher wieder.“ Genauso würde er nun auch für den Bereich Beckedorf vorgehen.

Auch wenn Dennis Kurzawe sich intensiv für das Spiel mit der Buslinie 677 beschäftigt hat, gefahren ist er mit ihr in den letzten Monaten kein einziges Mal. „Ich habe zwischen 2016 und 2019 mehrere Sonderfahrten mit der BSAG durch Bremen-Nord gemacht. Dabei habe ich das komplette Streckennetz auf Video aufgenommen“, erzählt er. Den Bus hat er dafür vorne, in der Mitte sowie hinten mit Kameras ausgestattet. Nach mehreren Fahrten sind so etwa zehn Stunden an Videomaterial zusammengekommen, darunter eben auch von der Strecke nach Beckedorf. „So konnte ich anhand des Videos alles entsprechend nachbauen. Außerdem spielen Google Maps und Google Streetview eine Rolle“, schildert Kurzawe.

Dass er nun gerade die Linie 677 in das Spiel integriert hat, hat einen bestimmten Grund. Bereits vor acht Jahren war eine kostenlose Variante der Simulation erschienen, die auch die Verbindung nach Beckedorf enthielt. „Die Version hat keine realen Gebäude enthalten und der Streckenverlauf ist aus heutiger Sicht so etwas von daneben gewesen. Die Straßen waren doppelt so breit wie vorgesehen und auch viel länger als in der Realität“, erzählt er. Der Abschnitt zwischen dem Klinikum Bremen-Nord und dem Bahnhof Blumenthal sei etwa doppelt so lang gewesen wie in der wirklichen Welt. „Ich habe mir gesagt, ich möchte das, was ich damals auch schon gemacht habe, den Nutzern kommerziell anbieten. Nur in einer schöneren und realistischeren Form“, sagt er. „Und das habe ich nun geschafft.“

Darüber hinaus macht die Linie nach Beckedorf für Kurzawe einen besonderen Reiz aus, weil sie zum Teil auch im Überlandverkehr unterwegs ist. „Wenn man in Bremen fährt, fühlt man sich zwar eh ein bisschen, als wenn man in einem Dorf ist, gerade in Richtung Farge“, sagt er. „Aber die Linien, die in der Grundversion enthalten sind, sind eher städtische Linien. Die 677 geht ein wenig weiter raus und dadurch hat man einen kleinen Überlandabschnitt. Das war für mich das Reizvolle an der Linie, weshalb ich sie in das Spiel integriert habe.“

All diese Arbeiten erledigt er in seiner Freizeit. Hauptberuflich ist er Produktmanager bei einem großen Bremer Unternehmen im Bereich Simulation und Training. „Die Tätigkeit ähnelt meiner Arbeit für den Bussimulator und so bin ich auch über Omsi zu dem Job gekommen“, erzählt er.

Am Bussimulator arbeitet er seit fast zehn Jahren. Angefangen hat er damals mit der Buslinie 53, die bis Anfang des Monats zwischen Huckelriede und Brinkum verkehrte und nun durch die Linie 27 ersetzt wurde. Fertiggestellt hat er dieses Spiel aber nie. „Damals habe ich in der Nähe von Berne gewohnt. Der Ort ist gut an die Fähre Blumenthal-Motzen angebunden, sodass ich auch oft in Bremen-Nord war. Später bin ich dort auch zur Schule gegangen“, erzählt Kurzawe, der mittlerweile im Kreis Diepholz wohnt. „So hat es sich entwickelt, dass ich keine Dorflinie bei uns nachgebaut habe, sondern eher etwas Städtisches gegenüber in Bremen.“ Um das Projekt „Linie 53“ weiter zu verfolgen oder eine andere Verbindung in der Stadt nachzubauen, hätte er immer dorthin fahren müssen, um Materialien dafür zu sammeln. Weil der Weg aus der Wesermarsch nach Bremen-Nord aber deutlich kürzer ist, hat er sich schließlich auf das nördliche Streckennetz konzentriert.

Dass er die Simulation künftig um weitere Nordbremer Buslinien ergänzt, ist nicht vorgesehen. „Das Spiel ist bald drei Jahre auf dem Markt und wirft finanziell nicht mehr so viel ab, wie zu Beginn der Produktphase“, erläutert er. Trotzdem will Kurzawe auch in Zukunft die Linien der BSAG für Simulationsspiele nachbauen. „Ich konzentriere mich nun darauf, ein Add-on für den Nachfolger des Omsi herauszubringen. Dafür investiere ich nun einen Großteil der Zeit“, sagt Kurzawe. Konkret plane er die Straßenbahnlinie 6, die den Flughafen mit der Universität verbindet, realistisch nachzubilden.

Das Bremen-Nord-Spiel will Dennis Kurzawe aber trotzdem weiterhin pflegen und aktualisieren. Grundlegende Erweiterungen, so wie nun die Buslinie 677, wird es in Zukunft allerdings nicht mehr geben.