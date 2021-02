„Wesermarsch verbindet“ ist eine digitale Plattform, auf der regionale Unternehmen sichtbar werden können. (Iris Messerschmidt)

Wesermarsch. Der digitale Marktplatz „Wesermarsch verbindet“ wurde während des ersten Lockdowns durch die Wirtschaftsförderung Wesermarsch ins Leben gerufen und verzeichnet mittlerweile mehr als 120 registrierte Unternehmen, insgesamt 28 sind aus Berne und Lemwerder beteiligt. Vorwiegend sind es Betriebe aus Handel und Gastronomie sowie weiteren Branchen aus dem ganzen Landkreis. Ob Lebensmittelhändler, Einrichtungshaus, Heizungsbauer oder Buchladen – auf diesem Portal werden sie übersichtlich gelistet, vernetzen sich mit eigenen Online-Angeboten und sind so für Kunden schnell zu finden. Dazu gibt es Informationen zum Liefer- und Abholservice, zu Bezahlmöglichkeiten, aber auch zum Gutscheineinkauf.

Doris Horn und ihr Mann sind mit ihrem Unternehmen, der Fleischerei Horn aus Altenesch, schon seit dem ersten Lockdown beziehungsweise seit Beginn der Plattform „Wesermarsch verbindet“ dabei. „Das ist eine regionale Plattform, auf der regionale Unternehmen sichtbar werden können, und dazu gehören wir ja auch“, sieht Doris Horn Vorteile in der Ansprache der Kunden vor Ort. Die Fleischerei, die durch die Pandemie Verluste im Partyservicebereich hinnehmen musste, hat schon mit dem ersten Lockdown ihr Angebot erweitert: „Ein Lieferservice ab einem Bestellwert von zehn Euro.“ Das sei in der ersten Lockdown-Phase gut gelaufen, habe dann etwas nachgelassen.

Und dass die Plattform nicht nur bei Gewerbetreibenden Interesse findet, zeigt sich mit der Begegnungsstätte Lemwerder. Timo von den Berg, Leiter der Kultureinrichtung, ist überzeugt: „Wir sind nicht nur das Kulturhaus der südlichen Wesermarsch, sondern auch eine Begegnungsstätte und aus Tradition sind uns Verbindungen besonders wichtig. Natürlich engagieren wir uns deshalb auch bei ,Wesermarsch verbindet', damit zusammenkommt, wer derzeit Abstand halten muss.“

Helke Brandes, zuständig für das Standortmarketing bei der Wirtschaftsförderung, freut sich über eine wachsende Zahl von Mitgliedern sowie auf die weitere Entwicklung. „Um den Nutzen für die Mitglieder zu erhöhen, machen wir aus dem digitalen Marktplatz einen echten Treffpunkt für Neuigkeiten aus dem Wirtschaftsleben und mehr. Dafür haben wir unsere Facebookseite mit ,Wesermarsch verbindet' verlinkt.

Ganz frisch, gerade mal eine Woche alt, sind darüber hinaus die Rubriken „Shopping News“ und „Gastro News“, unter denen die jeweiligen Unternehmen ihre aktuellen Angebote sichtbar machen können. Zudem gibt es Buttons, die den einzelnen Gemeinden des Landkreises Wesermarsch zugeordnet sind. So sieht der Interessierte auf einen Blick und Klick, dass in Berne aktuell 13 Unternehmen und in Lemwerder aktuell 15 Unternehmen gelistet sind. Bei jeweils sieben Unternehmen ist online bestellen und bezahlen möglich, bei anderen geht es über das Telefon.

Die Idee von „Wesermarsch verbindet“ ist denkbar einfach: die lokale und kostenlose Plattform bietet Handel, Gastronomen und sonstigen Gewerbetreibenden aus der Wesermarsch die Chance, auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Dafür können sie sich unter https://wesermarsch-verbindet.de anmelden und die Angebote und Liefermöglichkeiten einstellen. Notwendig ist eine Registrierung mit den Kontaktdaten und beispielsweise Bezahlmöglichkeiten für Kunden. Auch Interessierte ohne ein Gewerbe können sich als Mitglied registrieren.

Zur Sache

Nachhaltige Digitalisierungsprojekte

Der regionale Marktplatz „Wesermarsch verbindet“ kann sich laut Wirtschaftsförderung Wesermarsch auch bundesweit als Initiative behaupten, gehöre die Plattform doch zu den rund 80 Projekten, die bei der Smart City Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gelistet sind (https://www.de.digital/SiteGlobals/DIGITAL/Forms/Listen/ Smart-City-Navigator/smart-city-navigator_Formular.html).

Die Initiative diene als Wegweiser zu nachhaltigen Digitalisierungsprojekten in intelligent vernetzten Kommunen und zeige reale Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Städten in Deutschland. Neben der bundesweiten Plattform gibt es auch in Niedersachsen ein Bündnis, das den Zusammenhalt der Gesellschaft während der Pandemie stärken möchte. Die Homepage „Niedersachsen hält zusammen“ (https://niedersachsen-haelt-zusammen.de/) bietet Projekten aus unterschiedlichen Bereichen die Möglichkeit, sich zu präsentieren.

Der digitale Marktplatz aus der Wesermarsch ist hier in den Rubriken „Hilfe vor Ort“ und „Unternehmen“ verortet.

Weitere Informationen

Fragen zum Marktplatz beantwortet Helke Brandes bei der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH, Telefon 0 44 01 / 99 69 24, brandes@wesermarsch.de.