An den Standorten Aumund, Burg, Grohn (auf dem Foto), Farge, Frankenburg, Platjenwerbe und Scharmbeckstotel gibt es keine persönliche Beratung mehr. (Christian Kosak)

„Nähe bedeutet für uns, auch vor Ort für Sie da zu sein. Eine Filiale Ihrer Volksbank Bremen-Nord eG gibt es auch in Ihrer Nähe. Schauen Sie vorbei.“ Die Aussage ist offenbar inzwischen überholt. Gerade hat die Genossenschaftsbank ihren Kunden aus Bremen-Nord schriftlich mitgeteilt, dass sie sieben von 13 Standorten in der Region nach der Corona-Pandemie nicht wieder öffnen wird.

Wie berichtet, will die Sparkasse die Filialen an der Straße Kreinsloger und an der Lerchenstraße eher als geplant in SB-Standorte umwandeln. Das Personal ist bereits andernorts im Einsatz. Die große Mehrheit der Kunden wickle ihre Bankgeschäfte heute eigenständig online über Smartphone, Tablet und Computer ab und besuche inzwischen seltener die Geschäftsstellen, heißt es nun auch in einem Schreiben der Volksbank Bremen-Nord eG an ihre Kunden.

Dieser Trend zeige sich besonders an den Volksbank-Standorten Aumund, Burg, Grohn, Farge, Frankenburg, Platjenwerbe und Scharmbeckstotel. In Zukunft werden die Kunden dort nur noch Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker finden. Eine Umstellungsphase gibt es nicht, die Veränderung greift sofort: „Bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir bereits den mitarbeiterbedienten Kundenservice in den betroffenen Kleinstgeschäftsstellen eingestellt. Eine erneute Öffnung über die SB-Möglichkeiten hinaus ist nicht mehr geplant“, heißt es vonseiten des Vorstands auf Anfrage unserer Zeitung.

Die betroffenen Mitarbeiter sollen die Teams anderer Filialen verstärken. Insgesamt beschäftigt die Volksbank Bremen-Nord nach eigenen Angaben 90 Mitarbeiter, die sich um 22.000 Kunden kümmern. Wie das Unternehmen nun mit den ungenutzten Räumlichkeiten in den Stadtteilen umgehen wird, ist offen. Auf Anfrage heißt es, dass aktuell ein Konzept „zur optimalen Drittverwendung“ erarbeitet werde.

Ärger und Enttäuschung

Kunden des Kreditunternehmens wie Regina Gerke und Jürgen Niemann aus Bremen-Nord reagieren verärgert und enttäuscht, dass nun sieben Volksbank-Filialen zu SB-Standorten umgewandelt werden sollen. Sie waren vor 25 Jahren extra von der Sparkasse zur Volksbank gewechselt, weil sie sich mehr Kundennähe von der Genossenschaftsbank versprochen hatten. „Wir können uns noch erinnern, als die Sparkasse in Burg umgewandelt wurde, gingen viele Kunden zur Volksbank. In der Nähe ist eine Seniorenwohnanlage und die Bewohner waren froh, dass die Volksbank noch Öffnungszeiten für das persönliche Gespräch hatte“, schreiben Regina Gerke und Jürgen Niemann in einem Brief an die Redaktion. Sie gehen davon aus, dass trotz der Filialschließungen die Kontoführungsgebühren weiterhin steigen werden.

Die Standort-Schließungen seien „ein Schlag ins Gesicht gegenüber den älteren Mitbürgern und denen, die dem Online-Banking einfach nicht trauen“. Regina Gerke und Jürgen Niemann: „Die ‚Volks‘-Bank sollte sich umbenennen, weil ‚Volk‘ nicht mehr zutrifft.“

Der Vorstand der Volksbank sieht das anders: "Wir reagieren damit auf die geänderten Bedürfnisse unserer Kunden." Vorstandsmitglied Ulf Werner Ahrens erklärt: "In den letzten Jahren stieg die Nachfrage unserer Kunden nach Möglichkeiten, um Bankgeschäfte eigenständig, bequem, schnell und unkompliziert abzuwickeln. Die große Mehrheit unserer Kunden nutzt inzwischen die Online-Serviceangebote unserer Bank und besucht immer seltener unsere Geschäftsstellen. Besonders seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Zahlen der Online-Banking-User nochmal stark in die Höhe geschnellt.“

Die Bankenwelt verändere sich mit enormer Geschwindigkeit. Um Schritt zu halten, müsse sich die Genossenschaftsbank den Veränderungen anpassen. Entgegen aller Trends habe die Volksbank Bremen-Nord eG lange Zeit an einem dicht gestreuten Filialnetz festgehalten. „Natürlich wurde diese nachbarschaftliche Nähe sowohl von der Bank als auch von ihren Besuchern sehr geschätzt. Da sich das allgemeine Tagesgeschäft in den Filialen mittlerweile aber stark gewandelt hat, müssen neue Wege gefunden werden“, so der Vorstand.

Intensivere Beratung

Persönliche Ansprechpartner erreichten die Kunden aus Bremen-Nord künftig jedoch nur noch in der Hauptstelle Vegesack und den Niederlassungen Blumenthal, Lesum und Ritterhude. „Gerne beraten wir sie dort zukünftig noch intensiver in allen Finanzangelegenheiten. Verstärkung dazu bieten unsere Service-Tandem-Filialen in Lüssum und Oslebshausen“, wirbt die Bank in dem Schreiben an ihre Kunden.

Laut Vorstandsmitglied Jan Schotge will die Volksbank „durch die Anpassung des Filialnetzes“ die große Chance nutzen, ihre Beratungsmöglichkeiten in der Bank, zu Hause oder digital per Telefon und Videokonferenz, weiter auszubauen. Kundennähe, so Schotge, auf Anfrage unserer Zeitung, orientiere sich nicht an der Anzahl der Geschäftsstellen. „Uns ist es sehr wichtig, die Kunden gemäß ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten persönlich, kontinuierlich und langfristig zu begleiten, daran wird sich nichts ändern.“ Mit der Umwandlung von sieben Kleinstgeschäftsstellen in reine Selbstbedienungsstandorte „ist weder ein Rückzug aus der Fläche noch eine Schließung von Standorten vorgesehen.“