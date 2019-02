Der westliche Teil der Brücke in Fahrtrichtung Bremen-Zentrum ist schon länger gesperrt, an diesem Donnerstag muss die Lesumbrücke der A 27 in Richtung Bremerhaven komplett dicht gemacht werden. (Christian Walter)

Die Nächte von Sebastian Ulbricht enden seit einiger Zeit deutlich früher als sonst. Ulbricht wohnt in der Neustadt, er ist Lehrer für Englisch und Bio und arbeitet an der Oberschule Lesum. Um spätestens 6.30 Uhr verlässt er jetzt das Haus, damit er pünktlich bei der Arbeit ist. Das frühmorgendliche Programm nach dem Aufstehen und zum Wachwerden hat er aktuell reduziert, die Zeitung etwa liest er jetzt erst nachmittags.

Ulbricht fährt mit dem Auto zur Schule. Und an diesem Donnerstag wird er zur Sicherheit noch ein paar Minuten mehr als Puffer einplanen, denn ab 9 Uhr ist die Lesumbrücke auf der A 27 für voraussichtlich sieben Stunden gesperrt. „Das Teilstück war immer schon ein Engpass“, sagt Ulbricht, „aber jetzt wird es noch abenteuerlicher“, von vier Spuren (Zufahrten mitgerechnet) auf zwei, auf eine, auf keine.

Leitstelle der NWB ist sensibilisiert

Seitdem die A 27 einspurig ist, plant Ulbricht für den Weg nach Lesum eine Stunde und 15 Minuten ein, an guten Tagen schafft er die Strecke sonst in 25 Minuten. Er trägt es mit Fassung. „Wie die meisten Pendler vermutlich, mit einem traurigen Lächeln“, sagt er. Aber eine Dauerlösung ist das für ihn auch nicht. Er spielt mit dem Gedanken, sich eine Monatskarte für die Bahn zu kaufen.

Der Bahn- statt Autofahrer Ulbricht müsste allerdings auch dann früher aus dem Haus und zusätzlich Zeit für die Straßenbahn in Bremen zum Hauptbahnhof und den Fußweg vom Bahnhof Lesum zur Schule einplanen. Noch zögert er, denn er kennt die Pendlergeschichten über Ausfälle und Verspätungen. „Ich habe auch schon eineinhalb Stunden am Bahnsteig gestanden“.

Erst am Mittwoch wieder sind Züge der Nordwestbahn (NWB) Richtung Bremen-Nord ersatzlos ausgefallen, ein Lokführer hatte sich kurzfristig krankgemeldet. Für diesen Donnerstag erwartet die NWB aber keine Probleme. „Alle Schichten sind abgedeckt“, sagt Bahnsprecher Steffen Högemann. Sollte es doch noch zu unerwarteten Personalproblemen kommen, sei die Leitstelle sensibilisiert, so Högemann. Mit anderen Worten: Die Linie RS 1 genießt an diesem Donnerstag Priorität, sollten kurzfristige Umbesetzungen bei Lokführern notwendig sein.

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ist deutlich aktiver. Pressesprecher Andreas Holling spricht von „einem Kraftakt“, den das Unternehmen an diesem Donnerstag stemmt. Die Busse der Linien 90 bis 95 fahren voraussichtlich zwischen 10 und 19 Uhr mit verändertem Fahrplan und mit verkürzten Linienführungen. Zwischen den Haltestellen Neuenkirchen/Heidstraße, Bahnhof Farge, Rönnebeck/Buschdeel, Lüssum und Bahnhof Blumenthal fährt die Linie 96 E als Zusatzverkehr im 30-Minuten-Takt.

Fünf zusätzliche Gelenkbusse und weitere Fahrer

Darüber hinaus gibt es von 10 bis 13 Uhr einen Zusatzverkehr als Linie 93 E zwischen Bahnhof Burg und Marßel. Andreas Holling: „Im Fall noch größerer Verspätungen im Netz werden weitere Busse eingesetzt.“ Im Gegenzug verkürzt die BSAG die Linie 90 (Gröpelingen bis Rönnebeck/Buschdeel), die Linien 91/92 (Gröpelingen bis Bahnhof Blumenthal), die Linie 93 (Gröpelingen bis Bahnhof Burg), die Linie 94 (Bahnhof Burg bis Schwanewede) und die Linie 95 ab circa 13 Uhr (Bockhorn bis Marßel).

Zum Einsatz kommen nicht nur fünf zusätzliche Gelenkbusse und weitere Fahrer, sondern auch 13 Mitarbeiter der Fahrgastinformationen an den Haltestellen Gröpelingen, Bahnhof Burg, Bahnhof Vegesack und Bahnhof Blumenthal. Sie beantworten Fragen der Fahrgäste. Hinzu kommen drei Mitarbeiter für die Betriebssteuerung am Bahnhof Burg und am Bahnhof Blumenthal. Die Leitstelle und die Personaldisposition im BSAG-Zen- trum am Flughafendamm werden zudem mit jeweils einem Mitarbeiter für die Koordination des Einsatzes aufgestockt.

Auch die Feuerwehr hat reagiert. Ein Tanklöschfahrzeug aus der Feuerwache 4 in der Neustadt ist nach Aumund zur Feuerwache 6 verlegt worden. Zwei zusätzliche Rettungswagen plus eine technische Reserve stehen nun ebenfalls an der Feuerwache 6 in Nord. „Die Bevölkerung in Bremen-Nord kann beruhigt sein. Die Menschen werden in allen Bereichen gut versorgt“, versichert Stefan Janßen, Schichtleiter der Feuerwehr- und Rettungsleistelle.

Vorsichtshalber sind auch die Freiwillige Feuerwehr, der Arbeiter Samariter Bund und das Deutsche Rote Kreuz informiert worden, dass „die Alarmschwelle am Valentinstag sehr niedrig liegt“. Nordbremer Patienten, die beispielsweise wegen eines Herzinfarktes in der Innenstadt kathetert werden müssen, würden gegebenenfalls wie bisher dorthin transportiert. Die Fahrspur in Richtung Bremen sei ja befahrbar, so Janßen.

Bremer sind in Aufregung

In vielen Bremer Firmen und Nord-Bremer Betrieben war die bevorstehende Vollsperrung der Lesumbrücke am Mittwoch ein großes Gesprächsthema. Aus dem Klinikum Bremen-Nord an der Hammersbecker Straße ist zu hören, dass Dienste getauscht worden sind. Kollegen, die in Bremen-Nord zu Hause sind, übernehmen an diesem Tag Schichten ihrer Stadtbremer Kollegen. Auch hier, betont die Klinik, sei die Versorgung der Patienten ge-­sichert.

Martin Stellmann weiß, dass viele Bremer gerade in großer Aufregung sind. Stellmann ist Sprecher des Amts für Straßen und Verkehr (ASV), das verantwortlich ist für die Bauarbeiten. Die Telefone beim ASV standen am Mittwoch nicht still, Stellmann wertet es aber als gutes Zeichen, „denn das zeigt, dass die Leute sensibilisiert sind.“ Anders ausgedrückt: Die Probleme am Donnerstag kommen mit Ansage, anders als zum Beispiel bei Unfällen auf der Autobahn. „Die Situation am Donnerstag ist zu vergleichen mit einem schweren Lkw-Unfall, nur gerät man dort unvorbereitet hinein.“

Für alle Autofahrer, die trotz der Vollsperrung Richtung Norden müssen, sind Umleitungen ausgeschildert. Eine ausdrückliche Empfehlung, diese Umleitungen zu nutzen, möchte das ASV aber nicht aussprechen, sondern empfiehlt den Umstieg auf die Bahn, und dort, wenn möglich, der Rush-Hour aus dem Weg zu gehen.

Sebastian Ulbricht müsste genau zur Stoßzeit mit der Nordwestbahn fahren. Das Risiko ist nicht ohne. Zwar geht das Unternehmen nicht von einem „signifikant erhöhten Fahrgastaufkommen“ aus, wie der Sprecher sagt. Zusätzliche Fahrten und weitere Waggons für die regulären Züge stellt die NWB aber auch nicht bereit. Freuen könnte das am Ende die Schüler von Ulbricht, wenn nämlich ihr Lehrer tatsächlich zu spät kommen sollte. Ulbricht lacht: „Einige würde es bestimmt freuen.“