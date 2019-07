Der Lesumer Tobias Mittmann fertigt seine originellen Stücke – wie einen Betonlampenschirm gefüllt mit Islandmoos – in perfektionistischer Handarbeit. (Kristina Bumb)

Lesum. Uhren mit gestricktem Ziffernblatt, Lampenschirme, aus denen Moos wächst – die Einrichtungsobjekte des Jungdesigners Tobias Mittmann sind ebenso originell wie schick. Der Lesumer ist ein Kreativtalent mit noch weiteren beruflichen Passionen. Sein Motto lautet: Kreativ. Verrückt. Bodenständig.

Der Lampenschirm, der von der Decke hängt, sieht modern und stilvoll aus. Aber was wächst da eigentlich aus dem Schirm heraus? Tatsächlich, es ist Moos, das dem Licht einen besonderen Schimmer verleiht. „Ich mag Wohnaccessoires aus außergewöhnlichen Materialien“, sagt der junge Designer Tobias Mittmann. Der Lesumer bietet Lampen, Wanduhren und Bilder, die allesamt handgefertigt sind und eine skandinavisch anmutende Ästhetik haben. „Herr Mittmann“ heißt das Label, unter dem der 29-Jährige die Designobjekte vertreibt. Die kleine Produktauswahl verblüfft vor allem durch ungewöhnliche Materialkombinationen. Da verbindet sich Handgestricktes mit einem Birkenzweig, Beton mit Sisal sowie Filz und flauschiges Fell mit filigranen Uhrenzeigern. „Der Renner sind die Betonlampenschirme mit Islandmoos und die Uhren, die mit Strick oder Fell bezogen sind“, erzählt Tobias Mittmann. Seine Wohnobjekte „mit dem gewissen Etwas“ haben ihren Preis, sind dafür aber auch in mühevoller, geradezu perfektionistischer Handarbeit gefertigt. Tobias Mittmann erledigt alle Arbeiten selbst. Mehrere Tage dauert es, bis ein Lampenschirm aus Beton gegossen und ausgehärtet ist. Schicht um Schicht wird dann das Islandmoos aufgetragen, das übrigens frisch nach Wald duftet. „Wenn eine Großbestellung bei mir aufgegeben wird, ist das recht anstrengend für mich“, sagt der Lesumer und lacht.

Auf die Idee, Wohnobjekte zu gestalten, kam der gebürtige Wolfenbütteler über sein Studium. Er zog nach Bremen, um Kommunikationsdesign zu studieren, und belegte dort auch ein Semester Produktdesign. Eine Stehlampe, die aussieht wie eine kleine Birke im Blumentopf, war sein erstes selbst entworfenes Einrichtungsaccessoire. „Entstanden ist die Idee aus einem Strickpouf, den ich eigentlich für meine Wohnung gemacht hatte. Als wir für ein Seminar eine Lampe designen sollten, dachte ich mir: Da kann man doch mehr draus machen, und recycelte den Pouf“, erzählt er. Mit einem großen Birkenast und einer aus grüner Wolle gestrickten Kugel als Lampenschirm gestaltete der Autodidakt das originelle Stück. Sie hat noch heute einen Ehrenplatz in seinem Wohnzimmer.

Vertrieb über das Internet

Die positiven Rückmeldungen auf das kuriose Wohnaccessoire machten ihm Mut, es auch mit dem Verkauf zu wagen. Auf Kunsthandwerkermessen machte er die ersten Verkaufsversuche und ließ sich parallel dazu noch weitere Designobjekte einfallen. „Die Sache entwickelte eine spannende Eigendynamik“, erzählt er. „Aber nach einer Weile war klar, dass der Vertrieb über das Internet viel besser funktioniert als über Messen.“

Seitdem bietet er die Lampen und Uhren über einen eigenen Online-Shop auf seiner Website www.herrmittmann.de an. Auch Shoppingplattformen wie Ebay und Dawanda – bis zur Einstellung der Website – nutzt er gerne. „Ich bekomme mittlerweile sogar Bestellungen aus anderen Ländern. Einmal war eine Order über 40 Betonlampenschirme mit Islandmoos für ein Mitarbeiter-Event in Island darunter“, freut er sich. Zurzeit probiert er sich an Entwürfen und Prototypen für einen handgezimmerten Couchtisch aus verschachtelten Kanthölzern aus.

Das Produktdesign ist für ihn aktuell noch ein Nebenberuf. Denn er ist ein wahres Kreativgenie, das weitere berufliche Talente pflegt und seinen Weg erst noch finden will. Freiberuflich ist er zurzeit als Webdesigner, Werbegrafiker und Fotograf tätig – Letzteres auch mit dem Einsatz einer Drohne. Die inhaltliche Klammer um alle seine Betätigungsfelder ist dabei der Sinn für Stil. „Ich bin vor allem auf Immobilienfotografie zum Beispiel für Maklerunternehmen spezialisiert, möchte meine Arbeit aber um Architektur- und Fahrzeugfotografie ausbauen“, berichtet Tobias Mittmann. Außerdem bietet er Luftaufnahmen und Videos an. „Natürlich ist meine Arbeit oft auch ganz pragmatisch, aber die Beschäftigung mit Design und Ästhetik ist das, was mich antreibt.“