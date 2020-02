Charlotte Philine Myburgh freut sich auf ihre neue Aufgabe als Leiterin der Dreienkampschule in Schwanewede. (Christian Kosak)

Schwanewede. Einige Umzugskartons stehen noch unausgepackt an der Wand. Davon abgesehen hat Charlotte Philine Myburgh ihr neues Büro in der Dreienkampschule in Schwanewede bereits eingerichtet. Schreibtisch und Besucher-Sitzgruppe hat sie umgerückt. Vor dem Fenster mit Blick auf den Schulhof stehen Grünpflanzen, ein Strauß Tulpen schmückt den Schreibtisch. An der Wand zieht ein farbenfrohes Blumenbild den Blick an. „Das ist eine Protea, die Nationalblume Südafrikas. Das Bild erinnert mich an die Vielfalt der Kinder, die alle anders sind. Und es bringt ein bisschen frühere Heimat in mein Büro“, sagt die neue Schulleiterin.

In Südafrika und auch in Kenia arbeitete sie etliche Jahre als Lehrerin an deutschen Schulen. Seit ihrer Rückkehr nach Deutschland 2015 leitete sie die Grundschule am Paulsberg in Achim. Mit Beginn des neuen Halbjahres tritt die 37-Jährige jetzt als Rektorin der Dreienkampschule die Nachfolge von Rolf Tigges an. Ihre neue Arbeitsstelle liegt näher an ihrem Wohnort. Das war laut Charlotte Philine Myburgh, die mit ihrem Mann, Tochter (3) und Sohn (7) in Lesum wohnt, der Grund für ihren Wechsel nach Schwanewede.

Dem Kollegium hat sich die Neue schon vorgestellt, auch dem Schulverein. Die ersten Tage und Wochen will sie jetzt nutzen, ihre neue Schule, die Schüler und den Unterrichtsalltag kennenzulernen. „Ich möchte alle Klassen besuchen, um zu sehen: Wie wird hier an der Schule gearbeitet, wie lernen die Kinder, wie gehen die Kollegen mit den Schülern um? Ich will erstmal viel zuhören, nachfragen und hinschauen.“

Ihr Beruf als Lehrerin wurde Charlotte Philine Myburgh, die in Lesum geboren ist, in die Wiege gelegt. Ihr Vater war Schulleiter, die Mutter Lehrerin. Sechs Jahre ihrer Kindheit verbrachte sie in Malaysia, wo der Vater an einer Auslandsschule arbeitete. Nach dem Abitur in Bremen studierte sie in Lüneburg Lehramt mit den Fächern Deutsch, Englisch und Sachkunde. Hier lernte sie die Erlebnispädagogik kennen.

„Ich hatte viele prägende Momente und Vordenker in meinem Berufsleben“, sagt Charlotte Philine Myburgh. Während eines Stipendiums in Schweden kam sie mit der Reformpädagogik in Kontakt. Es folgten drei Monate in einem reformpädagogischen Internatsgymnasium im Schwarzwald. „Dort habe ich erfahren, wie bereichernd der Austausch in einem multiprofessionellen Team ist. Jeder hat einen besonderen Blick auf ein Kind.“ Ein Ansatz, der auch für die Inklusionsarbeit an der Grundschule wichtig sei.

Nach einem Praktikum an einer deutschen Schule in Nairobi/Kenia, Referendariat an einer Dorfschule bei Göttingen und dem Staatsexamen zog es Charlotte Philine Myburgh wieder ins Ausland. In Johannesburg, wo sie ihren Mann kennenlernte, arbeitete sie als Lehrerin an einer deutschen Schule. Hier wurde ihr Interesse geweckt, nicht nur zu unterrichten sondern Schule mitzuentwickeln. An der Universität in Kiel machte Charlotte Philine Myburgh ihren Master für Schulmanagement und Qualitätsentwicklung. Es folgten zwei Jahre als Schulleiterin in Nairobi und viereinhalb Jahre als Rektorin an der Grundschule in Achim.

Nun ist sie in Schwanewede angekommen und hat auch schon erste Eindrücke vom Schulleben gewonnen. „Das Kollegium ist sehr engagiert und arbeitet gut zusammen. Und es gibt hier einen sehr aktiven Schulverein. Dass sich Eltern einbringen, finde ich schön und wichtig.“ Personell sieht sie die Schule gut aufgestellt. „Viele Klassen haben Schulassistenzen“. Die Inklusion stelle Schulen vor Herausforderungen. „Immer mehr Kinder zeigen Verhaltensauffälligkeiten im emotional-sozialen Bereich. Damit auch diese Kinder ihre Stärken entwickeln können, braucht eine Schule gut ausgebildete Kräfte.“ Umso mehr freue sie sich, dass es an der Dreienkampschule zwei Kollegen mit einer Ausbildung im Bereich Entwicklungstherapie und -pädagogik gebe.

Musikalisch Bildung im Blick

Die Aufgabe, in Schwanewede erstmals eine Ganztagsschule zu leiten, hat sie nach eigenen Worten gerne übernommen. „Die Kollegen haben die Chance, ihren Interessen folgend Angebote zu machen oder mit den Kindern zusammen Neues auszuprobieren. Das ist für beide Seiten bereichernd.“ Bei der Vernetzung mit den Vereinen im Ort sei die Schule auf einem guten Weg. Die Weiterentwicklung der Ganztagsschule sieht die neue Leiterin als eine Herausforderung für die Zukunft.

Sehr wichtig sei ihr die musikalische Bildung. Kooperationen mit Chören oder auch den Bremer Philharmonikern kann sich die neue Schulleiterin vorstellen. Einen „toll ausgestatteten Musikraum“ habe die Schule dafür. Begeistert ist sie von der Bühne in der Pausenhalle. „Ich sehe mich hier schon mit Schülern stehen“, sagt Myburgh, die in ihrer Zeit als Referendarin eine Theater-AG leitete.

Sie ist überzeugt: „Wenn Kinder sich ernst genommen und ermutigt fühlen, wenn sie Angebote bekommen, wo sie ihre Stärken entdecken und entfalten können, dann macht Schule Spaß.“ Kinder müssten Möglichkeiten haben, ihren Schulalltag mitzugestalten. Deshalb will Myburgh die Klassensprecher zum „Tee mit der Schulleiterin“ laden: Bei einem wöchentlichen Treffen soll gemeinsam besprochen werden, was gut oder nicht so gut läuft. „Früchetee und Kandis stehen schon im Schrank“, sagt sie und schmunzelt.

Die Schulleiterin sieht sich in Schwanewede am richtigen Platz. „Es fühlt sich für mich so an, dass ich die Schule gefunden habe, an der ich mich für viele, viele Jahre einbringen kann.“