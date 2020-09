Der Altarraum der Söderblomkirche in Marßel: Die Kirche wird in Kürze umgebaut. Zukünftig soll mehr Gruppenleben in ihr stattfinden, deshalb werden Wände gezogen. (Christian Kosak)

Burglesum. Es ist bereits der 15. Stadtteil-Spaziergang, den Dieter Niermann, Leiter des evangelischen Bildungswerks Bremen, in dieser Form anbietet. Die Tour führt an diesem Tag im Rahmen der Reihe „Von Abraham bis Zion“ unter dem Titel „St. Martinis Töchter“ zu vier Kirchen in Bremen-Nord. Unterwegs geht es unter anderem um die Geschichte und den Einfluss der Burglesumer Gemeinden auf die Ortsteile.

Nach dem Gottesdienst versammeln sich die rund 15 Teilnehmer in der Söderblomkirche in Marßel, die im Jahre 1969 eingeweiht wurde. 1964 war die evangelisch-lutherische Gemeinde der Söderblomkirche durch Abtrennung von der St.-Martini-Gemeinde in Lesum gegründet worden. Pastor Florian Giese hat anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kirche im vergangenen Jahr die Chronologie der Gemeinde aufgearbeitet und berichtet von den Anfängen: „Das Marßeler Feld war zu Beginn der 1960er-Jahre wirklich noch ein Feld, auf dem es mehr Kartoffeln als Menschen gab“, sagt er.

Doch angesichts der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch in Marßel in großem Maßstab neue Mietshäuser gebaut. „Viele junge Familien zogen hierher und freuten sich über die modernen Wohnungen“, sagt Giese. Im Mai 1964 wurde an der Stockholmer Straße zunächst eine Notkirche mit 150 Sitzplätzen errichtet, bis 1967 mit dem Bau eines Gemeindezentrums mit der heutigen roten Backsteinkirche begonnen wurde.

Doch bis heute sei die Gemeinde kontinuierlich geschrumpft, und viele Kinder der ersten Bewohner von Marßel seien inzwischen weggezogen. „Von anfangs 8000 Gliedern der Söderblom-Gemeinde ging die Zahl auf heute 2335 zurück, und dies stellt uns vor enorme finanzielle Probleme“, sagt der Pastor. Deshalb wurden etwa zwei Drittel des Außengeländes verkauft – mit dem Geld soll die Söderblomkirche in Kürze umgebaut werden. Zukünftig soll mehr Gruppenleben in ihr stattfinden, deshalb werden in die Kirche eine halbhohe und eine hohe Wand gezogen. Auch der Büroraum wird künftig im derzeitigen Kirchenraum untergebracht, die große Orgel wurde nach Bayern verkauft und wird durch eine kleinere Orgel ersetzt. „Der Umbau wird im Oktober beginnen und soll Ende 2021 fertig sein“, sagt Florian Giese.

Die Teilnehmer am Stadtspaziergang machen sich auf den Weg in Richtung St.-Martini-Kirche in Lesum: Es geht über die Brücke, die über die Autobahn führt, die Swinemünder Straße entlang, und die Gruppe legt einen kurzen Stopp am ehemaligen Heidbergbad ein, das im Jahre 2005 geschlossen wurde und an dessen Stelle ein neues Wohngebiet entstand. Einige Teilnehmer haben noch gut das Baden im beliebten Schwimmbad im Gedächtnis. Und auch an der B 74 werden Erinnerungen wach: Einige der überwiegend älteren Teilnehmer berichten von der Zeit, als die Bundesstraße noch nicht zur strikten Trennung zwischen Alt-Lesum und Neu-Lesum führte.

Es geht einen kleinen Geesthügel hinauf bis zum Adelenstift, auf dem sich einst klösterliches Gelände befand. „Heute wird das Gebäude vom Verein für Innere Mission betrieben und beherbergt 60 Einzelzimmer für wohnungslose Menschen, die überwiegend älter sind und häufig Alkoholprobleme haben“, sagt eine Teilnehmerin, die im Adelenstift mit zwei weiteren Mitarbeitern ehrenamtlich tätig ist. In dem Projekt, das von der Kirchengemeinde St. Martini gegründet wurde, geht es weniger um Hilfe im therapeutischen Bereich als um alltägliche Versorgung und Unterstützung Wohnungsloser in allen lebenspraktischen Angelegenheiten.

Auf dem Weg zur Kirche in Lesum passieren die Stadtspaziergänger den Friedhof St. Martini, auf dem ein umfriedeter Bereich den Diakonissen vorbehalten ist: Zahlreiche Grabplatten aus Stein liegen auf dem Boden und tragen die Lebensdaten der Verstorbenen.

An der Lesumer Kirche in der Hindenburgstraße zeichnet Küster Klaus Schnitger kurz die Entwicklung der Kirchengemeinde St. Martini nach: „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Bremen-Nord immer dichter besiedelt, und im Jahre 1961 wurde die fünfte Pfarrstelle eingerichtet, die sechste folgte in Marßel.

Volker Bulling, Vorsitzender des Heimatvereins Lesum, beleuchtet das Verhältnis zwischen den Bewohnern des Ortsteils und Gemeindemitgliedern: „Die Zeit der Vereinsmeierei ist heute vorbei, die Gesellschaft organisiert sich anders, bei veränderten Lebensgewohnheiten und einer anderen Altersstruktur“, sagt Bulling.

Darauf müsse auch die Kirche reagieren. „Nicht nur die Kirchengemeinde macht Angebote für die Bewohner, diese wollen sich auch selbst engagieren und bringen Anregungen ein, wie zum Beispiel, bei der Flüchtlingsarbeit mitzuwirken“, sagt Bulling. Auch die Kirche St. Magni wird noch besucht, bis der Stadtteil-Spaziergang an der Schönebecker Holzkirche schließlich sein Ende findet.