Dörte Gedat möchte, dass die Radwegeverbindung zwischen Schwanewede und Bremen besser wird. (Julian Stratenschulte/DPA)

Schwanewede. Mit der Förderung des Radverkehrs in Schwanewede beschäftigt sich der Umwelt- und Verkehrsausschuss der Gemeinde in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 10. Juni. Es geht um eine mögliche Anbindung der Gemeinde an einen in Bremen geplanten Radschnellweg, der von Mahndorf durch die Innenstadt und Bremen-Nord bis nach Farge führt. Auf Antrag der Fraktion Bündnis/Die Grünen wird ein Vertreter der Bremer Senatorin für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität im Ausschuss die Bremer Planungen vorstellen.

Die Grünen wollen nach den Worten ihrer Fraktionsvorsitzenden Möglichkeiten ausloten, Schwanewede an den geplanten Radschnellweg anzuschließen. „Unser Ziel sind viele gute, auch schnelle Radwege, die an den Bremer Radschnellweg andocken“, erklärt Dörte Gedat. Die Grünen haben die Pendler im Blick, die von Schwanewede mit dem Auto zur Arbeit nach Bremen fahren. Sie sollen zum Umsteigen auf das Rad motiviert werden. „Dafür sind attraktive Radweganschlüsse an den öffentlichen Personennahverkehr wichtig.“ Die Grünen denken dabei an Anbindungen an die Bahnhöfe der Regio-S-Bahn in Bremen-Nord, die entlang des geplanten Bremer Radschnellweges liegen.

In der Fraktion haben sie sich schon Gedanken gemacht über mögliche Verbindungsradwege auf Schwaneweder Gebiet. Ein Vorschlag sieht laut Dörte Gedat eine Verbindung von Neuenkirchen zum Bahnhof Farge vor. Entweder entlang der Landesstraße 149. Hier könnte ein vorhandener Radweg aus Richtung Schwanewede, der derzeit in Höhe Vorbrucher Straße in Neuenkirchen endet, fortgeführt werden. Vorstellbar wäre laut Gedat auch, den Radweg abseits der Straße durch das freie Feld Richtung Farge zu führen. „Das wäre der kürzeste Weg.“ Er würde allerdings durch ein Gebiet führen, das für Gedenkstättenarbeit genutzt wird. Wo einst Lager für den Bau des U-Boot-Bunkers Valentin standen, verläuft heute der Geschichtslehrpfad Lagerstraße. „Vielleicht lässt sich ja beides miteinander verbinden. Warum sollte man nicht auch mit dem Rad durch ein Gedenkstätten-Gelände fahren?“, meint Dörte Gedat.

Ein weiterer Vorschlag der Grünen sieht einen Radweganschluss vom Waldweg in Schwanewede zur Turnerstraße in Bremen-Bockhorn vor. An der Turnerstraße befindet sich ein Haltepunkt der Regio-S-Bahn. Als Radwegachse zwischen Schwanewede und Vegesack haben die Grünen die Straße Am Steending im Blick. „Das ist die kürzeste Route.“ Zwei Probleme stellen sich hier. Der vorhandene Radweg auf Schwaneweder Gebiet ist laut Gedat in schlechtem Zustand, müsste saniert werden. Das größere Problem liegt auf der Bremer Seite der Straße Am Steending. Hier müsste ein Radweg erst gebaut werden. Private Flächen müssten in Anspruch genommen werden. „Ein Enteignungsverfahren läuft“, weiß Gedat.

Der Anschluss an den Bremer Radschnellweg ist für die Grünen ein Schritt zur Mobilitätswende. Aber auch im Zentrum der Ortschaft Schwanewede sieht die Fraktion Handlungsbedarf. So fordert sie seit längerem einen Ausbau des Geh- und Radweges an der Blumenthaler Straße zwischen der Hauptkreuzung und der Landesgrenze. „Für die Bürger muss es attraktiv werden, für kurze Wege zum Einkaufen das Auto stehen zu lassen und stattdessen mit dem Rad zu fahren“, sagt Dörte Gedat. Fördergelder für den Radwegeausbau gibt es nach ihren Worten genug. „Schwanewede sollte da nichts verschlafen“, meint die Grünen-Fraktionsvorsitzende.

In der Ausschuss-Sitzung geht es bei einem weiteren Tagesordnungspunkt ebenfalls um den Radverkehr. Den Mitgliedern werden die Ergebnisse zum Regionalen Mobilitätskonzept Radverkehr des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen vorgestellt. Die Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses beginnt um 17 Uhr zunächst mit einer Ortsbesichtigung in Löhnhorst, ab etwa 17.30 Uhr werden die Beratungen im Ratssaal in Schwanewede weitergeführt