In diesem Jahr soll unter anderem der Fuhrpark der Ortsfeuerwehr erneuert werden, wie im Rahmen einer Online-Konferenz der Wehr mitgeteilt wurde. (Christian Kosak)

Berne. Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung hatten schon die Dienstpläne der Ortsfeuerwehr Berne im Jahr 2020 ordentlich durcheinandergebracht. Nun verhinderte der neuerliche Lockdown auch die geplante Jahreshauptversammlung. Bilanz gezogen wurde trotzdem. Statt in großer Runde trafen sich dazu die Funktionsträger der Ortsfeuerwehr und ihre Stellvertreter zu einer Online-Konferenz.

Die Berner Ortsfeuerwehr betreibt seinen Ausbildungs- und Dienstbetrieb auch während des Lockdown, war dort zu erfahren. „Wenn auch sehr eingeschränkt“, wie Ortsbrandmeister Stefan Krings bedauert. Genutzt würden dafür verschiedene Onlinedienste. Wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind dagegen die Übungsdienste mit anderen Ortsfeuerwehren, das Training auf der Übungsanlage für Atemschutzgeräteträger in Brake, die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen sowie zahlreiche gesellige Veranstaltungen vom Maibaum setzen bis zur Weihnachtsfeier.

Der Notbetrieb im Feuerwehrhaus ist indes nie zum Stillstand gekommen. „Die Wartung der Fahrzeuge und Gerätschaften hat nach wie vor Priorität, um die Einsatzfähigkeit jederzeit uneingeschränkt zu gewährleisten“, so Stefan Krings. Dabei würden selbstverständlich die Hygienevorschriften, Abstandsregeln und die Maskenpflicht eingehalten. Darüber hinaus versucht die Ortsfeuerwehr Berne, persönliche Treffen so weit wie möglich zu reduzieren. So werden die anfallenden Arbeiten laut Krings stets alleine, höchstens aber von zwei Personen ausgeführt.

Fortgesetzt werden auch die sogenannten Bewegungsfahrten. Dabei geht es nicht so sehr darum, die Einsatzfahrzeuge in Bewegung zu halten, sondern um das Training der Fahrer. Die Fahrten dienen dazu, dass sie mit den Einsatzfahrzeugen vertraut bleiben und sie jederzeit sicher beherrschen. „Kaum einer der Kameraden ist beruflich oder privat mit solch großen Fahrzeugen unterwegs“, erklärt Krings die Bedeutung solcher Bewegungsfahrten. „Im Einsatzfall muss der Fahrer sein Fahrzeug jederzeit sicher zur Einsatzstelle bringen können.“

Zu Krings Bilanz gehört auch ein Blick auf das Dienst- und Einsatzgeschehen in den vergangenen zwölf Monaten. Demnach musste die Berner Ortsfeuerwehr 2020 zu fünf Brandeinsätzen ausrücken. Hinzu kamen 18 Hilfeleistungseinsätze. Dazu zählen zwei Verkehrsunfälle auf der B 212 in Huntebrück im Januar und März mit einem Schwer- und mehreren Leichtverletzen sowie das Öffnen einer Wohnung, um eine hilflose Person zu befreien. Im August war die Ortsfeuerwehr dann zusammen mit einem Großaufgebot weiterer Helfer an der Suche nach einem 26-Jährigen beteiligt, der beim Baden an der Juliusplate in der Weser untergegangen war und drei Tage später bei Brake tot geborgen wurde. Gefragt war der Einsatz der Ortsfeuerwehr auch im Januar 2020, als auf dem Friedhof eine Beisetzung geplant war, die dafür vorgesehene Gruft aber voll Wasser stand. Die Feuerwehr kam zur Hilfe und pumpte das Wasser ab.

Die Zahl der aktiven Feuerwehrleute der Ortswehr stieg 2020 von 36 auf 38, davon sind 17 als Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Zwei weitere Feuerwehrleute befinden sich in einem entsprechenden Ausbildungsgang, der derzeit jedoch unterbrochen ist.

In diesem Jahr nachgeholt werden soll die Ehrung von Heino Müller, der 2020 auf 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr zurückblicken konnte. Ein Termin dafür steht noch nicht fest. Das gilt auch für den Nachholtermin für die Jahreshauptversammlung. Krings rechnet damit frühestens im Sommer. Viel Zeit nahm sich die Online-Konferenz deshalb, um die bis dahin anstehenden Themen zu besprechen, darunter der mögliche Ablauf der nächsten Ortsbrandmeisterwahl, die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs, eine mögliche Zusammenarbeit mit der DLRG, die Notfall-Seelsorge sowie der Feuerwehrbedarfsplan.