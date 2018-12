Bekanntlich gibt es seit Monaten Kritik an der Vonovia. (Bernd Thissen/dpa)

Kurz vor Weihnachten stehen noch einige Sitzungen politischer Gremien in Bremen-Nord und Umgebung an. Für Lüssumer Mieter der Vonovia dürfte die Blumenthaler Beiratssitzung am Montag, 17. Dezember, interessant werden. Der Beirat hat zwei Vertreter des größten deutschen Wohnungsunternehmens – Ulrich Schiller, Geschäftsführer des Regionalbereichs Nord, und Thorsten Prietz, Bereichsleiter Bremen – eingeladen, um mit ihnen über die Wohnsituation in Lüssum zu sprechen.

Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr in der Aula der Tami-Oelfken-Schule, Lüssumer Ring 55. Bekanntlich gibt es seit Monaten Kritik an der Vonovia. Zum einen richtet sie sich gegen den Zustand und den hohen Sanierungsbedarf der Wohnungen allgemein, zum anderen gegen die Nebenkosten-Abrechnungen.

In Löhnhorst geht es in der Sitzung des Ortsrats am Dienstag, 18. Dezember, um die Verkehrssituation und die Entwicklung der Ortschaft. Wer sich an der Diskussion beteiligen möchte: Der Ortsrat tagt ab 19 Uhr im Sitzungsraum des Dorfgemeinschaftshauses Löhnhorst, Hauptstraße 12, öffentlich.

Auch der Rat der Gemeinde Berne kommt am Dienstag, 18. Dezember, zu seiner letzten öffentlichen Sitzung dieses Jahres zusammen. Sie beginnt um 20 Uhr im Saal des alten Rathauses, Am Breithof 8. Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche Themen, die in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten worden sind. Dazu gehört unter anderem die Übertragung von Grundstücken, um die Berner Oberschule an den Landkreis Wesermarsch als Träger der Schule sowie die Einrichtung von Tagespflegeplätzen an der Grundschule Berne und beim Dorfgemeinschaftshaus in Glüsing. Auch die Richtlinie zur Förderung von Vereinen steht zur Debatte.

Ansonsten wird es bereits ziemlich weihnachtlich. Ein Weihnachtsmann und Elfen der Jacobs University werden am Dienstagmorgen in einer Kita in Lüssum zu Gast sein und dort Kinder bescheren, die an der Aktion „Wünsch dir was“ teilgenommen haben. Die Mädchen und Jungen hatten ihre Wünsche auf Zettel geschrieben. Diese wurden dann, wie bereits in den vergangenen Jahren, an Bäumen am Sedanplatz und auf dem Campus der Jacobs Uni aufgehängt. Wer wollte, konnte die Wünsche erfüllen und die Geschenke kaufen. Jetzt werden sie übergeben.

Dann folgt der Endspurt im Advent: In Schwanewede wird am Freitag, 21. Dezember, der dreitägige Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz eröffnet. An insgesamt 48 Ständen gibt es alles zu schauen und letztlich auch zu kaufen, was das Weihnachtsfest schöner werden lässt. Dazu steht am großen Weihnachtsbaum eine Holzskulptur, die die Heilige Familie zeigt, und es leuchtet das Friedenslicht aus Bethlehem. Dazu gibt es zahlreiche Angebote für Kinder, darunter Ponyreiten, Kinderschminken, Puppenspiel und ein Kinderkarussell fehlt ebenfalls nicht. Geöffnet hat der Markt am Freitag von 16 bis 20 Uhr, Sonnabend und Sonntag jeweils von 13 bis 20 Uhr.