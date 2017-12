Symbolbild. (Frank Thomas Koch)

Der Zug ist voll, viele Leute müssen in den Waggons stehen. Durch mehrere Wagen der Nordwestbahn geht ein stabiler Herr und bricht sich Bahn. Er fordert diejenigen Fahrgäste, die ihm im Weg stehen, auf barsche Art auf, ihm Platz zu machen. Als ein Mann ihn auf sein unhöfliches Verhalten aufmerksam macht, bleibt der aggressive Herr stehen und beginnt, ihm eine Strafpredigt zu halten, bringt sein Gesicht ganz nah an den Mann. Die Situation droht zu eskalieren, und der belästigte Fahrgast drückt den runden Notrufknopf, der sich neben der Tür befindet. Problem jedoch: Der Triebwagenführer reagiert nicht. Dieser Fall ereignete sich vor wenigen Tagen auf einer Fahrt der Nordwestbahn von Farge in Richtung Hauptbahnhof.

„Der Triebwagenführer ist verpflichtet, auf das Notrufsignal zu reagieren“, sagt Stephanie Nölke, Pressesprecherin bei der Nordwestbahn. „Doch in diesem Falle ­wurde der Knopf zwei Mal kurz hintereinander gedrückt, weil der Herr bereits vorher eine Frau belästigt hatte.“ Als die Bahn in Walle hielt, wo die Bundespolizei den Mann stellen ­wollte, war dieser schon blitzschnell verschwunden. „Dass der Triebwagenführer auf das zweite Signal nicht reagieren ­konnte, war eine extreme Ausnahmesituation, die bisher nicht vorgekommen ist“, sagt Stephanie Nölke. Sie ermuntert allgemein die Fahrgäste dazu, den Notrufknopf zu betätigen, wenn jemand sich unwohl fühle oder Hilfe benötige. Zahlen und Daten, wie oft und in welchen Fällen der Knopf gedrückt wird und ob die Zahl der Belästigungen zugenommen hat, würden jedoch nicht vorliegen.

Zunächst auf Deeskalation setzen

„Wenn zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer Hilfe braucht oder eine Frau sich von einem Mann belästigt fühlt, ist das Drücken des Knopfes angebracht. Besonders wichtig ist das Signal natürlich, wenn ein ärztlicher Notfall vorliegt, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt“, sagt Nölke. „Kommt es in der Nordwestbahn zu Belästigungen oder Bedrohungen, setzen die Service-Mitarbeiter zunächst auf Deeskalation“, führt Nölke aus, „darin werden sie in ihrer Ausbildung geschult. Doch wenn eine Situation immer weiter eskaliert, wird der Fahrgast dazu angehalten, auszusteigen.“ Weigert sich die Person, den Zug zu verlassen – oder wenn eine gefährliche Situation eintritt, werde die Bundespolizei benachrichtigt. „Mit ihr arbeiten wir sehr gut zusammen“, sagt Stephanie Nölke, und an der nächsten Haltestelle sei sie dann meist zur Stelle.