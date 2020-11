Schwanewede. Wenn Schwanewedes Bürgermeister Harald Stenken am 1. Januar 2021 offiziell in den Ruhestand geht, soll feststehen, wer in seine Fußstapfen tritt. Möglicherweise fällt die Entscheidung am kommenden Sonntag. Dann nämlich werden ab 18 Uhr die ausschließlich per Briefwahl abgegebenen Stimmen für Christina Jantz-Hermann (SPD), Dörte Gedat (Grüne), Dieter Baron von Bistram (Einzelvorschlag) und Thomas Witte (Einzelvorschlag) ausgezählt. Sollte allerdings niemand von ihnen mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen gewinnen, müssen sich die beiden Bestplatzierten einer Stichwahl, ebenfalls per Brief, stellen. Die abermalige Auszählung der Stimmen soll in dem Fall am 13. Dezember (dritter Advent), erfolgen.

Als Harald Stehnken Ende März dieses Jahres bekannt gab, nach fast 20 Dienstjahren in Rente zu gehen, konnte er nicht ahnen, dass die Corona-Pandemie die Wahl seiner Nachfolgerin beziehungsweise seines Nachfolgers massiv belasten würde. „Natürlich sind wir damals von einer herkömmlichen Stimmabgabe ausgegangen“, sagt Gemeindewahlleiter Jens Bunk. Das heißt: Die rund 16 700 wahlberechtigten Bürger der Gemeinde hätten am 15. November bis 18 Uhr im Lokal an der Urne oder bis dahin per Brief ihr Votum abgeben können. Doch dann funkten das Corona-Virus und in seiner Folge der November-Lockdown dazwischen und warfen die bisherigen Planungen über den Haufen. Mit der Konsequenz, dass der Sonntagsgang am 15. November zum Wahllokal entfiel und die Briefwahl bis zum 22. November verlängert worden ist.

„Bestens vorbereitet“

Einige Kommunen in der Bundesrepublik haben bereits Erfahrung mit der Einschränkung der Wahlmöglichkeit gemacht, in Schwanewede steht sie nun bevor. „Wir gehen aber davon aus, dass wir bestens vorbereitet sind und wollen am Sonntag pünktlich ab 14 Uhr mit der Auszählung der dann schon vorliegenden Briefwahlstimmen beginnen“, zeigt sich Jens Bunk zuversichtlich. Dabei kann er auf rund 100 Helferinnen und Helfer zählen.

Mit der Entscheidung, die Abstimmung über die Nachfolge von Harald Stehnken ausschließlich als Briefwahl zu ermöglichen, hat das Rathaus auf die hohen Corona-Infektionszahlen auch in Schwanewede reagiert. Die Gemeinde entsprach damit einer Empfehlung von Krisenstab und Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz. Das bedeutete: Allen stimmberechtigten Bürgern, die bislang keine angefordert hatten, mussten Briefwahlunterlagen zugeschickt werden. Jens Bunk: „Das Datum 15. November bleibt für die Bürgermeisterwahl zwar formal bestehen, die Wahlbriefe aber müssen jetzt erst spätestens Sonntag, 22. November, um 18 Uhr im Rathaus Schwanewede, Damm 4, 28790 Schwanewede, per Post eingehen oder abgegeben werden.“

Die Wahllokale werden zwar am kommenden Sonntag geschlossen bleiben. Gleichwohl findet die Auszählung der Stimmen und damit die Ermittlung des Wahlergebnisses öffentlich statt. Das heißt: Wer die Arbeit der Wahlvorstände, die mit der Öffnung der vorliegenden Briefe beginnt, verfolgen will, kann sich ab 14 Uhr im Rathaus oder im Gebäude der ehemaligen Kreissparkasse direkt neben dem Rathaus sowie in der Kindertagesstätte „Schwanenkinder“ gegenüber dem Rathaus einfinden. Im Internet soll der jeweilige Stand der Stimmenauszählung auf der Homepage der Gemeinde unter ww­w.schwa­ne­we­de.de zu verfolgen sein.

Mit Spannung wartet der Gemeindewahlleiter nach eigenen Worten nicht nur auf die Ergebnisse für die einzelnen Kandidaten, sondern auch auf die Wahlbeteiligung. Als Harald Stehnken 2014 ohne Gegenkandidaten mit 80,4 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde, lag die Wahlbeteiligung bei 48,7 Prozent. Damals waren rund 16 400 Schwaneweder wahlberechtigt, von der Briefwahl hatten lediglich 968 Gebrauch gemacht. Doch in den folgenden Wahlen, so Jens Bunk, habe sich die Zahl der Briefwähler stetig gesteigert.

Das Ergebnis am kommenden Sonntag könnte denn auch als Gradmesser für eine Stichwahl am 13. Dezember eingestuft werden, die je nach Stimmenanteil für Christina Jantz-Hermann, Dörte Gedat, Dieter von Bistram und Thomas Witte notwendig werden könnte.

Am Montag, 23. November, tritt der Wahlausschuss der Gemeinde um 15 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses zusammen, um das Ergebnis der Bürgermeister-Direktwahl in öffentlicher Runde offiziell festzustellen.