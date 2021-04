Die US-amerikanische Pianistin Nina Tichmann steht in Warfleth auf dem Konzertplan. (Rakow)

Berne. Die Vorbereitungen für die Zeit nach dem Lockdown haben begonnen. Nachdem im Corona-Jahr 2020 eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt werden musste, soll die Klassik-Konzert-Reihe „Berne bringt...“ in diesem Jahr wieder durchstarten. Es gibt allerdings eine Neuerung. Statt der üblicherweise über das ganze Jahr verteilten Konzerte plant der Künstlerische Leiter der von der Gemeinde Berne veranstalteten Konzertreihe, Reinhard Rakow, diesmal ein „Warflether Sommerfestival“. In nicht einmal ganz zwölf Wochen sollen in der Warflether Kirche zehn hochkarätige Konzerte zu hören sein.

Los geht es am Sonntag, 4. Juli, mit der vom Warflether Konzertpublikum hoch geschätzten US-amerikanischen Pianistin Nina Tichman. Zusammen mit Ariadne Daskalakis spielt sie ein Konzert für Violine und Klavier mit dem Thema Mozart und die Moderne. Am Freitag, 16. Juli, folgt Elisabeth Kufferath (Violine, Viola) mit Werken von Zimmermann, Berio und Bach. Nur zwei Tage später stehen Werke von Beethoven, Schubert und Kodaly auf dem Programm. Die Ausführenden sind Valentino Worlitzsch (Cello) und Elisabeth Brauß (Klavier). Nur eine Woche später gastiert die Pianistin Claire Huangci mit Beethovens Sinfonien Nr. 6 („Pastorale“) und 7 in Klavierbearbeitungen von Franz Liszt in der Warflether Kirche. Die Reihe endet am Sonntag, 26. September, mit Nicholas Rimmer (Klavier) und Werken von Bach und Kurtag.

So ist es zumindest geplant, doch da ist ja noch Corona. „Die Planung steht unter allen möglichen Pandemie-Vorbehalten, gegebenenfalls müssen einzelne oder alle Konzerte kurzfristig noch abgesagt werden“, weiß Rakow. Ausgehend von den derzeit geltenden Regeln zur Eindämmung der Pandemie geht er davon aus, dass die Konzerte bei einem über einen Zeitraum von 14 Tagen stabil niedrigen Inzidenzwert durchgeführt werden können und ein personalisierter Vorverkauf, eine Maskenpflicht und ein frischer Negativattest für den Konzertbesuch erforderlich werden könnten. Mit der Ansetzung der Konzerte in den Sommermonaten hat er die Voraussetzung geschaffen, dass die Tür der Kirche über eine längere Zeit offenstehen und ein Luftaustausch erfolgen kann.

Eine weitere Voraussetzung für die Durchführung des Warflether Sommerfestivals sind Rakow zufolge genügend Vorbestellungen, um die Kosten zu decken. Über die organisatorischen Einzelheiten will er in der ersten Junihälfte informieren. Bis dahin sollen auch die inhaltlichen Details zu den einzelnen Konzerten feststehen. „Die Musiker stellen sich je nach Lage auf eine normal lange oder zwei kürzere Aufführungen ein.“

Bei den meisten Konzerten im Rahmen des Warflether Sommerfestivals handelt es sich übrigens um Nachholtermine für die im Jahr 2020 ausgefallenen Konzerte, darunter das Gastspiel von Ariadne Daskalakis und Nina Tichman am 4. und das von Elisabeth Kufferath am 16. Juli. Im August darf sich das Publikum unter anderem auf ein Corona-Wunschkonzert mit dem Titel „Die Gedanken sind frei" freuen. Die Flötistin Elisabeth Champollion und der Organist und Pianist Falko Wermuth haben den zweiten Lockdown genutzt, um einige beliebte Volks- und Kirchenlieder neu zu interpretieren. Bisher haben sie etwa 15 Lieder eingespielt. Für das Wunschkonzert in Warfleth am Sonntag, 15. August, erweitern sie das Repertoire um Lieder, die im Vorfeld vom Publikum gewünscht werden.

Weitere Informationen

Die Musikwünsche und Kartenvorbestellungen nimmt Reinhard Rakow entgegen. Kontakt: berne-bringt@t-online.de.