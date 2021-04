Die Landkreis Osterholz hat die Baugenehmigung für die dritte Krippengruppe in Löhnnhorst noch nicht erteilt. Wie der stellvertretende Schwaneweder Bürgermeister Jens Bunk in der jüngsten Ortsratssitzung mitteilte, verzögert ein Entwässerungsproblem auf dem Grundstück der evangelischen Kindertagesstätte das Genehmigungsverfahren. Bunk beruft sich auf entsprechende Informationen der Kirchengemeinde St. Magni, die Trägerin der Kita ist. Die Kirchengemeinde suche nach einer Lösung.

Für die dritte Gruppe mit zehn Plätzen ist ein Anbau an das vorhandene Krippengebäude - ein Blockhaus - geplant. Laut Bunk soll dafür im kommunalen Haushalt 2022/23 Geld eingestellt werden. Die Kirchengemeinde peilt seinen Worten zufolge eine Eröffnung der Einrichtung zum 1. August 2022 an. Ursprünglich sollte die dritte Krippengruppe zum Kindergarten-Jahr 2019/20 den Betrieb aufnehmen. Das Genehmigungsverfahren zieht sich seit Längerem. So forderte der Landkreis von der Gemeinde Schwanewede unter anderem einen landschaftspflegerischen Begleitplan für das Vorhaben.

Trotz der neuerlichen Verzögerung: Laut Bunk steht die Gemeinde bei den Kita-Plätzen in Löhnhorst aktuell nicht unter Druck. „Wir haben in dem Bereich zurzeit eine entspannte Situation. In diesem Jahr können wir auf die zehn Krippenplätze noch verzichten“, so der stellvertretende Bürgermeister mit Blick auf die laufende Vergabe der Kita-Plätze. Die neue Kita in Beckedorf, die im August den Betrieb aufnimmt, fängt nach Darstellung von Bunk einiges auf. Zudem werde der bereits bestehende Kindergarten in Beckedorf erstmal fortgeführt.

Weiter am Ball bleibt der Ortsrat bei der Verlängerung des Fußweges an der Kreisstraße 1 (Hauptstraße) zwischen Vorlöhnhorster Weg und dem Ende der Bebauung in Richtung Schwanewede. Derzeit verläuft der auch von Schulkindern genutzte Weg nicht entlang der gesamten Häuserzeile. Im geplanten Verlängerungsabschnitt ist der Landkreis Eigentümer eines zwei Meter breiten Grundstücksstreifens. Für einen Fußweg wäre laut Kreis indes eine Wegbreite von 2,50 Meter erforderlich. Die erforderliche zusätzliche Fläche müsste angekauft werden. Der Ortsrat will nach einer Lösung suchen.

Der Spielbereich am Dorfgemeinschaftshaus soll nicht nur neugestaltet werden. Das Gelände wird künftig ein regulärer Spielplatz der Gemeinde sein, erfuhr der Ortsrat. Einen neuen Spielturm mit zwei Schaukeln und einer Rutsche hat die Kommune bereits angeschafft. Zuvor sind noch einige Arbeiten erforderlich: Auf dem Gelände wird eine Drainage gelegt, Fallschutz-Sand wird aufgeschüttet und ein Zaun gezogen.

Zur Sprache kam im Ortsrat, wie es mit dem Hohehorst-Archiv weitergeht, das der Löhnhorster Hans-Werner Liebig seit vielen Jahren ehrenamtlich im rechten Torhaus des Anwesens betreibt. Sein Wunsch sei, dass Dokumentensammlung in der Ortschaft Löhnhorst erhalten bleibt, so Liebig im Ortsrat. Er wisse nicht, wie er lange er das Torhaus noch als Archiv nutzen könne. Ortsbürgermeister Ulrich Ruback schlug die Bildung einer Arbeitsgruppe vor, die sich gemeinsam mit Liebig über die Zukunft des Archivs Gedenken machen soll. Zudem soll die Gemeinde mit dem privaten Eigentümer von Hohehorst Kontakt aufnehmen, um Perspektiven für das Archiv auszuloten. Eine entsprechende Empfehlung hatte im August 2020 auch schon der Schwaneweder Kulturausschuss ausgesprochen.