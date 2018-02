Bei 95 Euro Wohngeld im Monat zählt jeder Cent, um davon zu leben. (dpa)

Ingeborg K. wartet. Auf Geld, das sie als Zuschuss für ihre Miete beantragt und von dem sie bis heute nicht einen Cent gesehen hat. Im Juli 2017 hat die Rentnerin einen Wohngeld-Antrag gestellt. Acht Monate später wartet die 76-Jährige noch immer auf den Bescheid vom Amt.

Seit einigen Jahren schon bezieht die Seniorin, die mit vollem Namen nicht genannt werden möchte, Wohngeld. „Das Geld bekam ich immer vom 1. Oktober eines Jahres bis Ende September des Folgejahres gezahlt“, erzählt sie. Bewilligt wird der Mietzuschuss auf Antrag für ein Jahr. Für ihre 60 Quadratmeter große Wohnung erhielt die Vegesackerin bisher einen monatlichen Mietzuschuss von 95 Euro, zuletzt im September 2017. Seitdem fließt kein Geld mehr.

Dabei hatte die Rentnerin frühzeitig einen Folgeantrag gestellt. „Bereits im Juli 2017 habe ich bei der Wohngeldstelle einen Antrag auf Weiterbewilligung ab Oktober gestellt“, sagt Ingeborg K. Anfang August erhielt sie Nachricht vom Amt. Ihr Antrag sei am 3. August eingegangen, die Bearbeitung verzögere sich aber, hieß es. „Aufgrund hoher Antragseingänge und vieler Datenabgleichsfälle“, so die Begründung. Die Vegesackerin wartete. Der Oktober und der November kamen, aber kein Bescheid und kein Geld.

Am 8. November schrieb K. erneut an das Wohngeldreferat beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr und bat um „zeitnahe Bearbeitung“ ihres Antrages. „Bis heute habe ich keine Antwort auf meinen Brief bekommen“, sagt die Vegesackerin. Auch keinen Bescheid und kein Wohngeld. „Wie lange soll ich noch warten?“, fragt sich K. Sie ist verärgert. Und sie macht sich Sorgen, wie sie über die Runden kommen soll, falls das Wohngeld in den nächsten ein oder zwei Monaten nicht auf dem Konto landet. 920 Euro Rente bezieht sie nach eigenen Angaben, fast die Hälfte gehe allein für die Miete drauf.

Kein Friseurbesuch, um Kosten zu sparen

„Ohne das Wohngeld bleiben mir 220 Euro im Monat. Davon bleibt am Ende nicht viel übrig.“ Als chronisch Kranke habe sie hohe Ausgaben für Medikamente. Zum Jahreswechsel seien zahlreiche Rechnungen und andere Ausgaben fällig gewesen: GEZ-Gebühren, die Vorauszahlung für die Zuzahlungsbefreiung der Krankenkasse, eine Heizkosten-Nachzahlung von 120 Euro.

„Nur dank einer kleinen Reserve auf dem Sparbuch habe ich mich über Wasser halten können. Die ist inzwischen aufgebraucht“, sagt die alleinstehende Rentnerin. Das Wohngeld ist für die Vegesackerin ein Zuschuss für die Haushaltkasse, auf den sie nicht verzichten kann. „Das sind 95 Euro im Monat, die ich jetzt an anderer Stelle einsparen muss.“ Bei Lebensmitteln schränke sie sich inzwischen ein, verzichte auf den Friseurbesuch. Eine Bekannte habe ihr stattdessen die Haare geschnitten. „Eigentlich bräuchte ich warme Winterstiefel, aber die kann ich mir zurzeit nicht leisten.“

Ingeborg K. geht es nach ihren Worten nicht nur um sich selbst. „Andere, die auf Wohngeld warten, sind vielleicht noch schlimmer dran. Ich kann immerhin mit Geld umgehen, drehe eben jeden Cent noch mehr um.“ Doch auch bei ihr ist inzwischen die Schmerzgrenze erreicht. „Die Ungewissheit, wann das Wohngeld kommt, ist belastend. Ich kann deswegen schon nicht mehr schlafen“, sagt sie.

Das Wohngeldreferat ist dem Bauressort angegliedert. Behördensprecher Jens Tittmann verweist auf die seit 1. Januar 2016 in Kraft getretene Wohngeldnovelle, die nicht nur in Bremen, sondern bundesweit zu einem Anstieg der Mietzuschuss-Anträge geführt habe. Auf die Frage, wie viele Wohngeldanträge 2016 und 2017 in Bremen gestellt wurden, beruft er sich auf Zahlen, die das Ressort Anfang Januar der Baudeputation vorlegte.

Bearbeitung dauert bis zu acht Monate

Danach wurden von Januar bis September 2015, vor Inkrafttreten der Wohngeldreform, im Land Bremen 8607 Anträge gestellt. Im Jahr 2016 waren es im gleichen Zeitraum 11 213 Anträge. Von Januar bis September 2017 wurden 6939 Anträge gestellt. Zahlen speziell für Bremen-Nord kann der Ressortsprecher nicht nennen. Eine Aufschlüsselung nach Stadtteilen sei nicht möglich.

Im Dezember 2017 waren in Bremen 2240 Anträge in Arbeit, geht aus der Deputationsvorlage hervor. Davon lagen 1472 innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfrist von drei Monaten, 968 Antragsteller warteten damals schon länger als drei Monate. „Aufgrund der weiterhin sehr angespannten Situation im Bereich Mietzuschuss, aufgrund von Personalabgängen, dauert aktuell die Bearbeitung bis zu acht Monate“, heißt es im Ressortbericht vom Januar.

Drei Sachbearbeiter und eine Abschnittsleitung warfen danach das Handtuch. „Der Druck auf das Wohngeldreferat war teilweise sehr hoch. Das hat leider auch dazu geführt, dass sich Personen intern wegbeworben haben“, erklärt Sprecher Tittmann. Das Ressort habe reagiert. Eine neue Kraft werde derzeit eingearbeitet. „Zu Mitte April kommen drei weitere Neueinstellungen.“

Zum 1. März werden nach Angaben des Behördensprechers drei Poolkräfte aus anderen Ressorts in der Wohngeldstelle aushelfen. „Außerdem gibt es eine Amtshilfe in Größenordnung von acht Vollzeitstellen“, kündigt Tittmann an. „Durch die Amtshilfe und die Poolkräfte soll die Bugwelle bis Mitte des Jahres abgebaut werden, um dann mit den eigenen Kräften wieder normal arbeiten zu können.